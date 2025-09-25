Власти раскрыли параметры гостиницы, которую планируют построить в Рыбном

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Недвижимость

Гостиница апартаментного типа, которую планируют построить в посёлке Рыбное Пионерского округа на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010121:2, будет пятиэтажной. Об этом сообщили в министерстве градостроительной политики Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Кроме пяти надземных, запланирован один подземный этаж. В границах указанного земельного участка проектной документацией предусмотрено строительство одного здания общей площадью 2421,45 м².

Разрешение на строительство получило ООО «Возрождение» 27 августа 2025 года. Документ будет действовать в течение четырёх лет. Проект прошёл экспертизу в июне. Проектную документацию подготовила калининградская компания «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Уточнённая площадь участка составляет 1 336 кв. м. Разрешённый вид использования — строительство гостиниц. Стоимость по кадастру — 9 294 378,32 руб.

ООО «Возрождение» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Верещагина. По данным базы контрагентов, руководителем и учредителем компании выступает Александр Голицын.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter