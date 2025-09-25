Власти раскрыли параметры гостиницы, которую планируют построить в Рыбном

Гостиница апартаментного типа, которую планируют построить в посёлке Рыбное Пионерского округа на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010121:2, будет пятиэтажной. Об этом сообщили в министерстве градостроительной политики Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Кроме пяти надземных, запланирован один подземный этаж. В границах указанного земельного участка проектной документацией предусмотрено строительство одного здания общей площадью 2421,45 м².

Разрешение на строительство получило ООО «Возрождение» 27 августа 2025 года. Документ будет действовать в течение четырёх лет. Проект прошёл экспертизу в июне. Проектную документацию подготовила калининградская компания «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Уточнённая площадь участка составляет 1 336 кв. м. Разрешённый вид использования — строительство гостиниц. Стоимость по кадастру — 9 294 378,32 руб.

ООО «Возрождение» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Верещагина. По данным базы контрагентов, руководителем и учредителем компании выступает Александр Голицын.