В п. Рыбное Пионерского округа разрешили построить еще один многоквартирный дом

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в пос. Рыбное Пионерского округа, в 300 м от моря. Разрешение получило ООО «СЗ „Юнион СТ“» 3 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010105:1541, предназначенном под среднеэтажную застройку. Его уточнённая площадь составляет 6 183 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,2 млн руб. Разрешение будет действительно до 3 сентября 2030 года.

ООО «СЗ „Юнион СТ“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Согласия. Генеральным директором и учредителем выступает Сергей Боровиков.

В конце июля облвласти разрешили компании построить многоквартирный жилой дом в Рыбном на участке с кадастровым номером 39:19:000000:2087. В ноябре 2024-го года администрация Пионерского выставила на электронный аукцион право аренды этого земельного участка. По данным портала «Rugrad», в июне 2025 года от него был отмежеван участок с номером 39:19:010105:1541. Массив аналогично сдали в аренду.

