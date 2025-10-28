Облвласти не разрешили расширить параметры гостиницы в центре Светлогорска

Министерство градостроительной политики области отказало в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гостиницы в центре Светлогорска. Об этом говорится в приказе, размещенном на портале правовой информации.

Как следует из документа, компания «Светлогорск-Строй-Сервис» хотела расширить границы участка застройки с кадастровым номером 39:17:010004:1034, сократив минимальный отступ от красной линии улицы с 5 метров до 2,38 и 3 метров. Однако на данный запрос последовал отказ на основании рекомендаций комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, а также результатов общественных обсуждений.

Напомним, строительство гостиницы запланировано на участке площадью 1,7 тыс. кв. метров, расположенном на пересечении ул. Ленина и ул. Динамо около Центрального спуска. Сейчас там кафе, торговые павильоны и общественный туалет. Участок принадлежит Светлогорскому городскому округу, с мая 2023 года он в аренде у «Светлогорск-Строй-Сервис». Договор аренды действует до января 2056 года. Разрешённое использование — гостиничное обслуживание, кадастровая стоимость — 10,65 млн рублей.