В Светлогорске в Прибалтийском переулке разрешили построить ФОК

Областные власти выдали разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Прибалтийском переулке в Светлогорске. Разрешение получило физическое лицо, чьи данные не разглашаются, 22 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:020019:43, предназначенном под природно-познавательный туризм и обеспечение занятий спортом в помещениях. Его уточнённая площадь составляет 6320 кв. м, а стоимость по кадастру — 6,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 22 октября 2028 года.

В апреле 2024 года стало известно, что предприниматель Алексей Зыков является арендатором соседнего участка, на котором располагается глэмпинг «Шалаш». Ему досталось свободное от построек землевладение, которое непосредственно граничит с участком под туристический объект с кадастровым номером 39:17:020019:43.

