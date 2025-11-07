В Светлогорске в Прибалтийском переулке разрешили построить ФОК

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Прибалтийском переулке в Светлогорске. Разрешение получило физическое лицо, чьи данные не разглашаются, 22 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:020019:43, предназначенном под природно-познавательный туризм и обеспечение занятий спортом в помещениях. Его уточнённая площадь составляет 6320 кв. м, а стоимость по кадастру — 6,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 22 октября 2028 года.

В апреле 2024 года стало известно, что предприниматель Алексей Зыков является арендатором соседнего участка, на котором располагается глэмпинг «Шалаш». Ему досталось свободное от построек землевладение, которое непосредственно граничит с участком под туристический объект с кадастровым номером 39:17:020019:43. 

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter