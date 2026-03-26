В Калининграде назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в 2025 году

В Калининградской области средняя цена квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в IV квартале 2025 года составила 139 105 руб. В среднем квадратный метр жилья среднего качества стоил 120 564 руб., улучшенного — 159 280, а элитного — 262 860. Такие данные приводит Калининградстат.

«В IV квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года цены на квартиры всех типов в новостройках выросли на 8,0%, в том числе на квартиры среднего и улучшенного качества — на 8,6% и 7,0% соответственно, на элитные квартиры — на 10,7%, — отмечает Калининградстат. — По РФ на первичном рынке жилья средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в IV квартале 2025 года составила 215 282 руб., по Северо-Западному федеральному округу — 245 336 руб.».

Средняя цена квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Калининградской области достигла 136 343 рубля, в том числе на квартиры низкого качества — 79 488 руб., среднего — 107 794, улучшенного — 154 764. Квадратный метр элитных квартир стоил 278 586 руб.

К концу года цены на вторичном рынке повысились на 8,2%, в том числе на квартиры среднего и улучшенного качества — на 2,5% и 13,4% соответственно. Элитные квартиры подорожали на 1%, а низкого качества — на 12,4%.

«По РФ на вторичном рынке жилья средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в IV квартале 2025 года составила 130 359 руб., по Северо-Западному федеральному округу — 151 532 руб.» — добавляет Калининградстат.


