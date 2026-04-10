Эксперт назвал долю нераспроданных квартир в новостройках Калининградской области

Калининградская область входит в число регионов с самой высокой долей квартир, которые не успели распродать к моменту сдачи домов в эксплуатацию в 2025 году. В целом по стране этот показатель вырос за пять лет с 16 до 28%. Об этом на конференции Domclick Digital Day в Новосибирске рассказал старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, пишет РБК.

Доля жилья, которое не успевают распродать к моменту сдачи дома в эксплуатацию, разнится от региона к региону. По оценкам аналитиков Сбербанка, в Калининградской области в 2025 году она составила 38%. Те же показатели зафиксированы в Краснодарском крае, Воронежской и Самарской областях. Выше доля нераспроданных квартир в новостройках только в Челябинской области (48%) и Приморском крае (41%).

Самая низкая доля жилья в России, которое не успевают продать к сдаче дома, наблюдалась в Москве и Санкт-Петербурге — в двух столицах она составляла 13 и 19% соответственно.

По мнению Михаила Матовникова, главный вызов для российского рынка новостроек — не дефицит предложения, а его избыток.