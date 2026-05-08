В Калининградской области на 40% сократился ввод новостроек

В Калининградской области в первом квартале 2026 года введено на 41,6% меньше новостроек, чем за аналогичный период 2025 года. Это следует из доклада о социально-экономическом положении Калининградской области в I квартале 2026 года, опубликованного на сайте ведомства.

«В I квартале 2026 года введено 798 жилых домов, или 1,7 тыс. квартир, общей площадью 155,4 тыс. кв. м (на 41,6% меньше, чем в I квартале предыдущего года), — отмечается в докладе — Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 753 жилых дома общей площадью 95,3 тыс. м2, или 61,3% от общего объёма жилья, введённого в I квартале 2026 года».

В целом объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в марте 2026 года составил 10,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 141,0% к уровню аналогичного периода 2025 года. В I квартале 2026 года — 15,7 млрд рублей, по отношению к I кварталу 2025 года — 75,1%.

Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами на конец марта составила 4 месяца.

Напомним, в апреле старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников сообщил, что Калининградская область входит в число регионов с самой высокой долей квартир, которые не успели распродать к моменту сдачи домов в эксплуатацию в 2025 году. В целом по стране этот показатель вырос за пять лет с 16 до 28%, пиcало РБК