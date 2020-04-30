«Ведут переговоры»: что известно о реконструкции «усадьбы де Толли» под Черняховском

Два года назад усадьбу Штилитцен — Жиляйтшен под Черняховском, больше известную как «имение Барклая-де-Толли», продали с аукциона из-за банкротства её бывшего владельца — известного бизнесмена Виктора Батурина. Исторический комплекс выкупила компания из Калмыкии, но вскоре отказалась от объекта. Власти объявили, что усадьбу передадут некоммерческому фонду, который займётся её восстановлением. Однако основное здание и два прилегающих сооружения до сих пор находятся в законсервированном состоянии — отремонтирован только один из четырёх блоков. Корреспондент «Нового Калининграда» выяснял, что происходит с реконструкцией исторического объекта.

«Миллиарды убытка»

Усадьба Штилитцен — Жиляйтшен в посёлке Нагорное (бывшем Ландвере) Черняховского округа известна тем, что в ней 25 мая 1818 года скончался великий полководец Михаил Барклай-де-Толли. По преданию рядом с имением захоронено сердце генерал-фельдмаршала, на этом месте в 1821 году установили четырёхметровый памятник в его честь.

Комплекс, признанный выявленным объектом культурного наследия, был построен в конце XIX века. Он выполнен в югендстиле и состоит из четырёх блоков: двухэтажного господского дома, террасы, здания для прислуги и конюшни. По сведениям портала Prussia39.ru, после войны здесь проживала семья переселенцев. Потом строения пустовали, и со временем интерьеры помещений были утрачены.

В 2003 году усадьбу выкупил известный бизнесмен, брат супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин. Предприниматель вложил немалые деньги в ремонт комплекса и, по сведениям местных властей, успел восстановить имение примерно на 90 процентов. «Туда даже был интернет проведён, планировалось ещё на балконе разместить статую Барклая-де-Толли, сидящего в кресле, он ведь так и умер. А в последний момент остановилось всё. Потом здание ещё охраняли, но людям, по-видимому, перестали платить, они сняли охрану и просто ушли. И сейчас от того великолепия, что было, осталось около десяти процентов. Это миллиарды убытка», — рассказывал в 2015 году краевед, заместитель начальника управления культуры Черняховского округа Игорь Ерофеев.

Из-за бракоразводного процесса, во время которого супруга Виктора Батурина — продюсер Яна Рудковская — потребовала от него пять миллионов долларов, «усадьба Барклая-де-Толли» попала в список имущества бизнесмена, арестованного судебными приставами. Известно, что конюшню и право аренды земельного участка под зданием пытался получить через аукцион некий гражданин Германии. Региональный Следственный комитет сообщал, что мужчина передал взятку сотруднице областного управления Росимущества, чтобы обеспечить себе победу на торгах. Но женщину при получении денег задержали правоохранители, а усадьба так и осталась непроданной.





С тех пор старинное имение постепенно приходило в запустение. «Сегодня, к сожалению, усадьбу грабят: срезают окна, двери и так далее» — рассказывал на заседании облдумы в марте 2018 года глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев. В том же месяце комплекс в Нагорном повторно выставили на аукцион. Торги выиграла компания из Калмыкии «Бату Плюс», которая предложила за недвижимость 2,2 миллиона рублей.

Избавились от «шантажистов»



Однако результатами аукциона заинтересовались местные власти и правительство Калининградской области. Глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев посетовал в беседе с журналистами, что калмыцкие инвесторы на самом деле не заинтересованы в восстановлении объекта и хотят его перепродать. Впоследствии губернатор Антон Алиханов, комментируя ситуацию с имением, заявил, что власти рассчитывают выкупить имение у новых владельцев.

«Профессиональные шантажисты — это такая вещь... Мы нашли добрых людей, которые готовы были это купить. Мы готовы были отдать это всё нашим ребятам, которые занимаются патриотикой, некоммерческим организациям, социальным, помогать потихоньку восстанавливать эту виллу. Но, видимо, слишком много мы разговаривали об этом. Видимо, кто-то узнал об этом интересе и, собственно, организовал наших конкурентов», — предположил глава региона и сообщил, что новому владельцу предложат «на рубль больше» уплаченной суммы, а если компания будет сопротивляться, чиновники «найдут пути», чтобы она начала «расставаться с этим объектом по доброй воле».

В результате компания «Бату Плюс» отказалась от прав на старинный комплекс и не стала подписывать договор. Усадьба перешла ко второму участнику торгов — калининградскому благотворительному фонду «Благоустройство». За два года новые владельцы успели отремонтировать здание конюшни и установить вокруг него массивный деревянный забор. Господский дом и два других строения пока лишь законсервировали.





Усадьба в Нагорном в апреле 2020 года

Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев, сейчас фонд ведёт переговоры с некой коммерческой организацией, которая «проявила готовность» помочь с восстановлением усадьбы и благоустройством прилегающей территории. «Сегодня мы находимся в этом переговорном процессе. Я думаю, что сейчас пройдут все эти эпизодические эпидемиологические напряжения, и мы, надеюсь, в этом году продолжим работы», — уточнил чиновник.

По его словам, в зданиях комплекса по-прежнему планируют открыть музей. «Это будет музей Барклая-де-Толли и вообще всего, что связано с прусской армией на территории Восточной Пруссии. Хотим несколько расширить функционал», — добавил Сергей Булычев.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар, Елена Калугина / Новый Калининград