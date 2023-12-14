В Калининградской области ищут место для размещения филиала музея Бородинского поля

В Калининградской области подыскивают место под размещение филиала музея Бородинского поля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.



«Мы рассматривали несколько потенциальных площадок, — рассказал министр. — Одним из таких вариантов была усадьба Барклая-де-Толли в Черняховском городском округе, но она не подошла из-за удаленности от Калининграда. Сейчас ищем альтернативные площадки: думали о размещении филиала на базе муниципального музея Багратионовска, но это не окончательное решение, оно не подтверждено официальными документами. Еще один вариант — это подыскать площадку на территории города Калининграда — пока мы сосредоточились на нем».

Окончательное решение о том, где именно откроется филиал музея Бородинского поля, как добавляет Ермак, примет Министерство культуры РФ.

«Поскольку это будет филиал федерального музея, то и его финансирование будет осуществляться через федеральное ведомство», — пояснил министр.

Напомним, что ранее о том, что в регионе планируют создать такой музей, сообщал «Новому Калининграду» депутат Госдумы Андрей Горохов.