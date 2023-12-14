В Калининградской области ищут место для размещения филиала музея Бородинского поля

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

В Калининградской области подыскивают место под размещение филиала музея Бородинского поля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Мы рассматривали несколько потенциальных площадок, — рассказал министр. — Одним из таких вариантов была усадьба Барклая-де-Толли в Черняховском городском округе, но она не подошла из-за удаленности от Калининграда. Сейчас ищем альтернативные площадки: думали о размещении филиала на базе муниципального музея Багратионовска, но это не окончательное решение, оно не подтверждено официальными документами. Еще один вариант — это подыскать площадку на территории города Калининграда — пока мы сосредоточились на нем».

Окончательное решение о том, где именно откроется филиал музея Бородинского поля, как добавляет Ермак, примет Министерство культуры РФ.

«Поскольку это будет филиал федерального музея, то и его финансирование будет осуществляться через федеральное ведомство», — пояснил министр.

Напомним, что ранее о том, что в регионе планируют создать такой музей, сообщал «Новому Калининграду» депутат Госдумы Андрей Горохов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter