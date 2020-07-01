Июль без заморозки: как изменились тарифы ЖКХ в Калининграде

С 1 июля в России снова выросла стоимость услуг ЖКХ. Ранее на фоне пандемии возникла идея заморозить тарифы. По данным Минстроя, это привело бы к серьёзному недофинансированию отрасли. Речь шла о потере около 300 млрд рублей, поэтому от заморозки решили отказаться. «Недвижимость Нового Калининграда» рассказывает, сколько придётся платить жителям региона за «коммуналку» с 1 июля.

Отопление

Как сообщает региональная служба по тарифам, средневзвешенная величина тарифов на тепловую энергию для населения Калининградской области на 2020 год составила с 1 июля 2020 года 2 586,47 руб./Гкал.

Для калининградцев услуги «Теплосети» подорожали на 0,6% или 1,54 рубля — вместо 2427,48 руб./Гкал придётся платить 2429,02 руб./Гкал. На столько же выросла стоимость горячей воды.

В среднем по области рост составил 4%. Больше всего подорожали услуги МУП ЖКХ «Коммунальник» в посёлке Петрово Гурьевского округа — на 7,16%.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию изменился на 3,8% — жители региона теперь должны платить 4,36 рубля за киловатт вместо 4,2 рубля за киловатт. Столько же будут брать с садоводческих и огороднических товариществ.

Для жителей сельской местности и горожан с электроплитами и электрообогревателями электричество подорожало с 2,94 рубля за киловатт до 3,05 рубля — на 3,7%.

Водоснабжение и водоотведение

По данным службы по тарифам, в среднем по региону водоснабжение в 2020 году подорожает на 4,2%, водоотведение — на 4,8%.

Для жителей Калининграда 1 кубометр воды подорожал на 5,6% — до 26,08 рубля с 24,89 рубля, стоимость водоотведения повысилась до 21,4 рубля с 20,2 рубля.

Газ

Тариф на газ пока не меняется и остаётся на прежнем уровне — 9,31 рубля за кубометр. По данным службы по тарифам, розничные цены будут пересмотрены после принятия решения ФАС России об изменении оптовых цен на природный газ, реализуемый населению.

Вывоз мусора

С 1 июля предельный единый тариф на вывоз отходов для Калининградской области вырос на 3,5% и составил 506,16 рубля за кубометр или 3 134,31 рубля за тонну. В 2019 году вывоз мусора стоил 488,57 рубля за кубометр или 3 025,39 рубля за тонну.

В среднем по России тарифы ЖКХ выросли на 4%. Предельный индекс повышения тарифов для Калининградской области составил 6%. «Для всех муниципалитетов совокупный рост платы за коммунальные ресурсы во втором полугодии 2020 года установлен в диапазоне от 4,1% до 6%. Средний индекс на этот год по Калининградской области составил 2,13% (ниже установленного Правительством РФ максимума)», — уточняет региональная служба по тарифам.

Текст: Татьяна Зиберова / Новый Калининград