«Ни шатко ни валко»: градосовет одобрил проект апарт-отеля у «Розы ветров» в Зеленоградске

В пятницу, 2 июня, областной градостроительный совет в очередной раз рассмотрел проект апарт-отеля у площади «Роза ветров» в Зеленоградске. К уже третьему за два года варианту вопросов у членов совета практически не возникло, а вот по поводу того, как должна выглядеть сама «Роза ветров», согласия нет.

Пятиэтажную гостиницу на ул. Володарского впервые представили на градосовете ещё в 2021 году. Тогда архитекторы не согласовали проект, предложив сначала разработать концепцию комплексного развития территории площади, а уже потом утверждать отдельные объекты.

В марте 2023 года бюро «Другая архитектура» вынесло на градосовет новый проект застройки территории у «Розы ветров». Он уже предполагал строительство комплекса из трёх 4-5-этажных зданий, в том числе на месте аварийных домов на ул. Володарского и существующего кафе «Папаша Беппе». Участники совета обратили внимание на то, что проект не учитывает реальную ситуацию и ГПЗУ (градостроительный план застройки участка — прим. «Нового Калининграда») выдан только на первую очередь строительства, в то время как апарт-отель предлагается построить на трёх участках. Они предложили сначала администрации города решить вопросы с расселением аварийных домов, переносом кафе и участками, а после — провести конкурс концепций по развитию территории площади, чтобы вся застройка была в едином стиле.

В представленном в пятницу проекте из трёх зданий осталось только одно. Восьмигранный пятиэтажный апарт-отель на 24 номера планируют построить на первоначальном участке около санатория «Зеленоградск». Первый этаж здания отводится под коммерцию, подземная парковка рассчитана на восемь машиномест. Общая площадь здания — 1857 кв. метров.

«Материалы фасадов — клинкерный кирпич, дерево или его имитация, штукатурка, стекло. Пятиэтажный объём имеет правильную восьмигранную форму, что позволяет его вписать в существующую застройку», — отметил главный архитектор бюро «Другая архитектура» Владимир Панифедов.

Также, помня о не раз звучавшей рекомендации «вписать» новый объект в некую единую идею застройки «Розы ветров», архитекторы представили несколько вариантов, как мог бы выглядеть проектируемый апарт-отель в разных предлагавшихся концепциях (в основном, они предполагают обрамление площади зданиями в псевдоисторическом стиле).

«Мы провели анализ, сделали эскиз, где нанесли проектируемый объект, нанесли каждый из имеющихся сценариев застройки прилегающей территории „Розы ветров“», — пояснил Панифедов.

«Вот четыре сценария и, собственно говоря, ни одному из этих сценариев представленный объект не противоречит», — заметил он.

Участники совета согласились с тем, что апарт-отель в нынешнем варианте никак не влияет на любой из вариантов застройки (или отказа от застройки) «Розы ветров». «Когда мы смотрим на эту территорию и на все проектные предложения, которые были ранее сделаны, интуитивно чувствуется, что данный объект не будет влиять на организацию всего этого пространства, он самодостаточный», — высказался архитектор Олег Васютин, пояснив, что это «качественная архитектура» и проект сможет интегрироваться — «будь то парк или застройка».

«Его параметры такие, что они не повлияют на решение площади ни в каком из возможных вариантов», — добавил архитектор Пётр Черненко. Остальные участники заседания также сошлись на том, что «здание вполне может существовать».

В то же время будущее самой площади «Роза ветров» остаётся неопределённым. Несмотря на постоянные разговоры о необходимости проведения архитектурного конкурса, организовывать его явно никто не спешит, к тому же, территория разделена на множество участков с разными собственниками.

«На данной территории размещено много объектов, которые требуют определённых взаимодействий с собственниками, арендаторами, жителями аварийных домов и так далее. В настоящее время под расселение готов только один дом. Далее идёт „Папаша Беппе“, с которыми надо будет также вести диалог и предлагать какой-то альтернативный вариант, чтобы он их устроил. Ну и, собственно говоря, также присутствует индивидуальный жилой дом непосредственно у колеса обозрения. Много прав, много работы и много обязанностей», — рассказал главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко.

По его словам, сейчас администрация занимается расселением жилых домов, далее будет решать вопрос с «Папаша Беппе», и это «долгая перспектива».

«В настоящее время у администрации нет необходимости и нет желания застраивать площадь „Роза ветров“, и жители эту идею не поддерживают, — добавил Крыщенко. — Если бы появилась дополнительная зелёная зона вместо аварийных домов, я думаю, и город, и администрацию это бы устроило».

С ним не согласился архитектор Олег Копылов, по мнению которого, «это всё такая временная полумера».

«Видимо, эта ситуация не сдвинется никогда с мёртвой точки, пока областная администрация не спустит какой-то циркуляр. Нужно организовывать какой-то комитет по поводу именно конкретно этой задачи», — сказал он. По мнению архитектора, необходимо просто предложить нынешним собственникам помещения в новом комплексе, «и всё это будет очень рентабельно для всех».

«А так остаётся только сожалеть об этом, потому что опять полумера. Мы говорили о том, что вся эта хаотичная застройка этого места как раз требует какого-то объекта, который собрал бы это всё воедино. То есть на контрасте между этим хаосом и каким-то новым комплексом как раз и получилось бы то ключевое звено, которого не хватает в Зеленоградске. <...> Мне странно, что администрация ни шатко ни валко к этому относится», — добавил Копылов.

Советник губернатора, архитектор Вячеслав Генне выразил сомнение, что в ближайшее время муниципалитет сможет организовать работу по выкупу всей собственности, перемежеванию и формированию участка под некий комплексный объект и поиску инвестора, и в то же время выступил с «радикально другой идеей».

«Расселить домики, оставить их в том виде как есть, поработать с фондом капремонта. Привести их в порядок, в исторический, там — аутентичные окна, двери. Получится миниатюрная деревушка из 3-4 домиков, интегрировать туда хороший ландшафт, между ними сделать площадь и сдавать их в аренду под рестораны, какие-то общественные пространства, коворкинги и так далее. И поработать с „Папашей Беппе“, который там пару десятков лет стоит», — рассказал он, предложив властям Зеленоградска подумать над этой идеей.

Дополнено: В субботу, 3 июня, в правительстве Калининградской области сообщили, что из-за отсутствия при рассмотрении последних трёх вопросов на прошедшем градосовете необходимого для принятия решения количества участников комиссии эти проекты решено обсудить повторно. В том числе это касается проекта апарт-отеля в Зеленоградске у «Розы ветров».

