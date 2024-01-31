От РПЦ — турцентру: что известно о затянувшейся реконструкции кирхи в Славске

Откорректированный проект по реконструкции кирхи в Славске получил положительное заключение «Росгосэкспертизы». Восстановительные работы начались ещё в 2019 году и должны были закончиться в 2021, но сроки сдачи затянулись. «Новый Калининград» выяснил, что ждёт объект в ближайшем будущем и каких затрат это потребует.

Утверждённая сметная стоимость реконструкции кирхи, согласно скорректированному проекту, составляет более 173 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда». Проект прошёл экспертизу в конце декабря 2023 года. Возобновить работы на объекте, как рассказал глава региональной службы охраны памятников Евгений Маслов, планируют весной 2024 года.

В октябре 2023 года глава администрации Славского округа Эдуард Кондратов заявлял, что кирха будет полностью сдана в конце 2024 — начале 2025 года. Речь шла в том числе о строительстве модульной котельной, которая будет отапливать здание. Власти сообщали, что для учреждения уже приобретён орган. «Думаю, в 2025 году кирха будет функционировать полноценно. Сейчас она закрыта, там строительная площадка», — пояснял Кондратов.

Кирха в Славске, построенная в 1869 году, — объект культурного наследия регионального значения. Она находится в собственности Русской православной церкви. Средства на приспособление кирхи для современного использования были выделены по государственной программе «Культура», сообщили в пресс-службе областного правительства.





Контракт на выполнение работ по объекту, в том числе на разработку проекта, был заключён между «Информационно-туристическим центром» Славска и московским подрядчиком — «Специальной научной реставрационной проектно-производственной мастерской» в июне 2019 года. В декабре 2021 года вместо сдачи объекта последовала корректировка сроков завершения работ. Решение было принято в связи с «не зависящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения». Также было решено скорректировать проект. «Там менялась точка подключения газовой котельной, были и другие изменения, которые увеличивали смету больше, чем на 10%», — объяснял глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов.

«Учитывая, что строительные работы на объекте подрядчиком были выполнены не в полном объёме и существенно сдвинулись сроки корректировки проектной документации, контракты на выполнение работ по приспособлению ОКН (объекта культурного наследия — прим. „Нового Калининграда“), а также контракт на корректировку проекта с подрядчиком был расторгнут», — сообщили в пресс-службе. Завершением корректировки проектно-сметной документации занималось ООО «Мироздание». Контракт с компанией заказчик заключил в июне 2023 года.

С учётом всех изменений объект потребовал дополнительных вложений. Изначально контракт был заключён на 139,6 млн рублей. Из них порядка 29 млн было выплачено первому подрядчику. В 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн. Часть денег на восстановление кирхи выделили в конце 2023 года из областного бюджета, оставшиеся средства планируют направить в следующем году. Точных сроков окончания работ власти не называют. «Постараемся в 2025 году завершить», — уточнил «Новому Калининграду» Евгений Маслов.

Как сообщили в Министерстве по культуре и туризму, после реконструкции здание кирхи в Славске «будет передано в безвозмездное использование МБУ «Информационно-туристический центр г. Славска» для «уставной деятельности», в том числе по предоставлению населению культурно-просветительских услуг. Ранее сообщалось, что учреждение будет функционировать как культурно-исторический центр.

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар, Иван Марков / Новый Калининград