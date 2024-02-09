Эксклюзив, антиквариат и СПА: топ-5 самых дорогих таунхаусов Калининграда

«Недвижимость Нового Калининграда» внимательно изучила предложения по продаже таунхаусов — домов, примыкающих боковыми стенами к другим жилым зданиям, имеющих отдельные входы и небольшой земельный участок. На этой неделе наш традиционный дайджест, основанный на анализе сайтов ЦИАН, «Авито» и «Домклик», посвящен блокированным домам Калининграда. Цены действительны на 9 февраля 2024 года.

1. Таунхаус на ул. Колоскова — 150 000 000 рублей

Самый дорогой из таунхаусов в Калининграде располагается на улице Сержанта Колоскова, 30. Площадь недвижимости — 458 кв. м. Объявление опубликовано на сайтах «Домклик» и ЦИАН.

«Эксклюзивен во всем: от места — Центральный парк, до интерьера. Антикварная мебель, изысканный декор, хороший художественный вкус — отличительные черты данного дома», — всё, о чём можно прочитать в объявлении (здесь и далее орфография и стилистика сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Таунхаус с зоной СПА и бассейном — 80 000 000 рублей

На втором месте в нашем топ-5 самых дорогих таунхаусов — блокированный дом общей площадью 470 кв. м в пер. Сержанта Колоскова. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«Историческая часть города Калининграда, Зоопарк, Центральный Парк. В пяти минутах от дома расположена школа № 47, детский сады, супермаркеты, фитнес-клубы, аптеки, магазины и всё самое необходимое для комфортной жизни», — отмечается в объявлении.

Дом 2005 года построен из керамического кирпича. Продавцы утверждают, что крыша в здании покрыта натуральной керамической черепицей. Таунхаус состоит из четырех этажей, включая цокольный этаж, на котором располагается зона СПА: сауна, зона отдыха, душ, раздевалка, крытый бассейн, топочная.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.domclick.ru

3. Четырехэтажный таунхаус «с уличной lоungе-зоной» — 79 000 000 рублей

Объявление о продаже таунхауcа площадью 397 кв. м, расположенном на ул. Гоголя, опубликовано на сайтах ЦИАН, «Авито» и «Домклик». В нём говорится, что это «эксклюзивное предложение» в «самом престижном районе Калининграда».

В доме есть гостиная с камином, уличная lоungе-зона, сауна с душевой и комнатой для отдыха.

«В доме выполнен дизайнерский ремонт в неоклассическом стиле, главная черта которого — это гармоничное сочетание традиций и инноваций. Неоклассика взяла из классических интерьеров склонность к использованию натуральных материалов», — говорится в объявлении.

4. Дом на ул. Курортной — 74 000 000 рублей

На четвертом месте в нашем рейтинге — трехэтажный таунхаус площадью 323 м на берегу Верхнего озера. Объявление можно найти на сайте ЦИАН.

«Придомовая огороженная территория с выполненным ландшафтным дизайном позволит укрыться от посторонних глаз и не волноваться за своих детей и близких, — говорится в объявлении. — В доме выполнен качественный дизайнерский ремонт, он укомплектован мебелью и техникой ведущих мировых брендов.

5. Шестикомнатный таунхаус — 74 000 000/68 500 000 рублей

Площадь дома — 460 кв. метра, в здании три этажа. Расположена недвижимость в переулке Сержанта Колоскова, 24. Объявление о продаже здания с разными вариациями цен опубликовано на сайтах ЦИАН и «Авито».

«Функциональная планировка, высокие потолки. В цокольном уровне расположены гараж на 2 машин, прачечная, санузел, кладовая, подсобные помещения. Есть возможность оборудовать баню. На первом этаже просторная кухня с выходом на террасу, гостиная, гостевая комната, санузел. На втором этаже расположены три спальни, ванная комната с выходом на лоджию. На третьем этаже зона чил-аут и спальня», — говорится в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Риэлторы заверяют, что у покупателей дома будет «достойное окружение», в шаговой доступности школы, детский садики, магазины, зоопарк, Центральный парк. «До Площади Победы 10 минут пешком», — утверждается в объявлении.

Текст: Игнат Родионов