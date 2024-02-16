Пляж, купели и «Изумрудный город»: топ-5 самых дорогих домов Зеленоградска

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе внимательно изучила предложения на сайтах «Авито», «Домклик» и ЦИАН о продаже домов в курортном Зеленоградске. В основном самые дорогие варианты вполне ожидаемо оказались на первой линии — ул. Гагарина, которая идет вдоль променада. Но попал в этот список и дом из района малоэтажной застройки в пос. Малиновка, который имеет народное название «Изумрудный город». Цены действительны на день публикации — 16 февраля 2024 года.

1. Дом на ул. Гагарина, 6 — 180 000 000 рублей

Недвижимость располагается практически в центре курортного города недалеко от железнодорожного вокзала. Объявление можно найти на сайтах ЦИАН и «Домклик».

Описание самого дорогого из выставленных на продажу домов Зеленоградска весьма скромное — в нем указано, что это «немецкий дом под реконструкцию» с участком 23 сотки, имеет выход на променад. «Оформлено как гостевой дом, не памятник архитектуры, есть городское водоснабжение и канализация, эл. энергия, газ не подключен», — говорится в объявлении.

Фотографии также весьма скромные — дом сфотографирован из-за забора, но в галерее представлена планировка внутренних помещений, из которой следует, что в доме два этажа (в том числе, мансардный) и подвал.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

2. Таунхаус на ул. Гагарина, 40 — 110 000 000/105 000 000 рублей

Двухэтажный блокированный дом площадью 445 кв. м располагается в западной части города недалеко от комплекса «Резиденция». Объявление опубликовано на ЦИАН и «Домклик». При этом разница в цене на этих двух сайтах достигает 5 млн рублей.

Риэлторы отмечают, что участок находится в собственности, дом состоит из двух секций, с авторским дизайном и мебелью (Италия, Франция). «Спуск к морю, гараж, сауна, бассейн, винный погреб, две кухни, две гостинные комнаты, одна с бильярдным столом и вторым светом, вторая — уютная с камином и выходом на террасу, вид на море, пять спален, три ванные комнаты, ландшафтный дизайн», — говорится в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

В доме также имеются центральные коммуникации, автономное отопление, подогревы полов и кондиционер.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Дом на ул. Гагарина, 2Д — 74 000 000 рублей

Еще один дом в самом центре Зеленоградска, около кафе «У Нептуна». Площадь трехэтажного (включая мансарду) здания — 220 кв. метров.

«Продается новый особняк в центре курортного города Зеленоградск 2018 г. Три уровня, новый евроремонт, мебель, — отмечается в объявлениях на сайтах продажи недвижимости „Домклик“ и ЦИАН. — 1 уровень — просторная прихожая, спальня, с/у, хозяйственное помещение, общее пространство кухни столовой и гостиной с камином и выходом на участок. 2 уровень — 3 спальни и с/у. Мансарда гостевая зона с санузлом». Участок имеет площадь 4,5 сотки, на нем располагаются также гараж, беседка с кухней и камином.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Особняк с гостевым домом на ул. Победы — 64 000 000 рублей

В топ самых дорогих попал дом, который находится в относительной удаленности до первой линии и моря, но довольно близко от жд-вокзала курортного города. Объявления можно найти на ЦИАН и «Домклик».

Риэлторы поясняют, что площадь дома — 280 кв. м, он 2006 года постройки, имеет три уровня, автономное отопление и «дизайнерский ремонт в североамериканском стиле»

В доме имеется гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, столовая, три спальни с гардеробными и санузлы. «На участке 10 соток очень гармонично расположена просторная парковка, открытая зона барбекю, закрытая беседка с с/у и кухней, баня на дровах с купелями и гостевой дом с гаражом на 2 авто. В гостевом доме 4 спальни с с/у, которые сдаются в аренду», — уточняется в объявлениях.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Двухэтажный дом в «Изумрудном городе» — 56 000 000 рублей.

Дом площадью 360 кв м располагается в пос. Малиновка, который официально входит в городскую черту Зеленоградска. Объявление можно найти на ЦИАН.

Продавцы утверждают, что это «уникaльный дом», «в пeшей дocтупнocти от которого нaxодится сaмый шиpoкий Западный пляж, котopый cтaл oдним из лучших нa Бaлтийcкoм побeрeжьe». «Дoм расположен в состaве элитного коттеджного поселка Изумрудный город, единственного премиального пoселка на тeрритории г. Зеленоградска, с отличными подъездными путями и освещением», — гласит объявление.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

Также на сайте продажи недвижимости мы узнали, что в доме есть четыре спальни, два санузла, сауна, два гаража, летняя кухня, мангал и теплица. «Много места для хранения, подсобные помещения участок 6 соток в собственности. Все коммуникации городские», — отмечается в объявлении.

Текст: Игнат Родионов / Новый Калининград