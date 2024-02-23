Фрески, сосны, гобелены и начало XX века: топ-5 дорогих домов Светлогорска

«Недвижимость Нового Калининграда» изучила ситуацию на рынке недвижимости курортного Светлогорска. В поле нашего внимания попали дома, выставленные на продажу на сайтах «Авито», ЦИАН и «Домклик», стоимость которых превышает 150 млн рублей. Цены действительны на 22 февраля 2024 года.



О самом дорогом особняке Светлогорска мы уже рассказывали в обзоре самой дорогой недвижимости Калининградской области — это дом стоимостью 700 млн рублей, который продается «от собственника». Судя по публикации на ЦИАН, расположен он на ул. Нахимова в пос. Отрадное. Со времени публикации нашего дайджеста (в октябре 2023 года) ничего не изменилось — дом по-прежнему продается за 700 млн рублей, в объявлении по-прежнему лишь пара фотографий особняка с видом с улицы. Это здание мы решили в текущий обзор не включать.

1. Трехэтажный дом с фресками и дровником — 227 000 000 рублей

Семикомнатный дом площадью 442,2 кв. м с участком 12 соток располагается на ул. Горького в Светлогорске. Объявление опубликовано на сайтах ЦИАН и «Авито».

«Тихое место в окружении сосен и зелени. Дом из керамического кирпича — три этажа и цокольный этаж. Внутренняя отделка выполнена в дизайнерском стиле: фрески, венецианская штукатурка, шелковые обои, испанская плитка, натуральный камень, паркет, люстры Чехия, Италия, теплые полы», — говорится в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

В доме также имеется баня на дровах и электричестве, система «встроенный пылесос», на территории расположены два гостевых дома и дровник. Риэлторы утверждают — все это в пяти минутах ходьбы от моря.

2. Дом начала XX века из нумерованного кирпича — 200 000 000 рублей

Особняк на ул. Гагарина имеет площадь 530 кв. метров. В объявлении, опубликованном на «Авито», отмечается, что дом построен в начале прошлого столетия «из широкого нумерованного керамического кирпича» и полностью отреставрирован.

«Балки и лаги пропитаны янтарной смолой. Крыша немецкая керамика. Отопление и электрика из меди. Канализация и водопровод центральный. Гараж на 4 машины. Зона барбекю. 17 комнат, 7 санузлов, цокольный этаж 71 кв. м. Самая высокая точка города. Три отдельных входа», — говорится в объявлении.

3. Трехэтажный особняк с тренажерным залом и гостевым домом — 180 000 000 рублей

Объявление о продаже недвижимости можно найти на сайтах ЦИАН и «Домклик». На Калининградском проспекте продаются два дома на одном участке площадью 27 соток.

«В домах все сделано из натурального дерева (клен) без обработки. Дома построены из кирпича. Каменная облицовка. Так же есть парковочные места и гараж. В двух домах есть комнаты библиотеки», — отмечают риэлторы.

4. Трехэтажный особняк среди сосен — 180 000 000 рублей

Площадь пятикомнатного дома на ул. Балтийской — 381.6 кв. м. Год постройки — 2008. Объявление можно найти на «Авито», ЦИАН и «Домклик».

В нем отмечается, что в отделке дома использовались натуральные материалы премиальных брендов, «интерьер выполнен в светлых, спокойных тонах, с изящными акцентами». Вся мебель и техника остаются после продажи.

В особняке есть гостиная с камином, бассейн и 2 сауны. На участке растут сосны, плодовые деревья, организована зона для гриля с крытой беседкой.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Особняк с видом на озеро Тихое — 150 000 000 млн рублей

Это объявление опубликовано на сайте ЦИАН. В нем утверждается, что дом «построен по самым современным технологиям», за ним находится зона отдыха и барбекю с панорамным видом на озеро.

В доме три этажа, имеются спортивная комната, бассейн, две ванны с джакузи.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

«Недавно сделан новый современный косметический ремонт с деревянной облицовкой и расписанными внутри стенами в ручную. Дом не оставит вас равнодушным!» — говорится в объявлении.

Обзор: Игнат Родионов / Новый Калининград