Неправильный ремонт: почему суд признал кафе «Причал» самовольной постройкой (фото)

Реконструированное кафе «Причал», расположенное на берегу Верхнего озера в Калининграде (ул. Верхнеозерная, дом 2А), признали самовольной постройкой. Согласно решению Арбитражного суда области, собственнику (индивидуальный предприниматель Виолетта Назарова) предстоит снести объект. На данный момент горвласти ожидают апелляции.



Истцом выступила горадминистрация. По мнению ее представителей, здание кафе с кадастровым номером 39:15:131831:5, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131831:2 необходимо снести либо «привести в соответствие по правилам статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ». Из Ленинградского районного суда Калининграда 27 февраля 2023 года дело было передано в Арбитражный суд Калининградской области. Далее производство по делу приостанавливалось с 26 июля 2023 по 15 февраля 2024 в связи с назначением по делу комплексной судебной строительно-технической и землеустроительной экспертизы. Администрации удалось доказать, что объект «имеет признаки реконструкции в виде демонтажа несущих стен и фундамента». Также были выявлены изменения планировки помещений и перенос несущих стен здания. При этом предприниматель разрешения на строительство или реконструкцию не получала.

Отметим, что представители Виолетты Назаровой не стали отрицать отсутствие разрешения на строительство. При этом они заявили, что собственник «восстанавливает принадлежащий ему объект недвижимости, пострадавший от пожара, путем проведения капитального ремонта».

На суде горадминистрацию поддержало региональное министерство регионального контроля (по его данным, в результате проверки была выявлена самовольная постройка) и представители прокурора Калининградской области (они подтвердили факт изменения конструктивного типа здания в результате строительных работ).

В итоге иск был удовлетворен, и предпринимателя обязали снести кафе, попутно взыскав с нее госпошлину в размере 6000 рублей.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В ходе общения с журналистами во вторник, 19 марта, глава администрации Елена Дятлова пояснила, что пока по кафе «Причал» есть лишь решение суда первой инстанции, и в законную силу оно не вступило.

«Оно вступает в силу в течение 10 дней, если не будет обжаловано, — сообщила Дятлова. — Если оно будет обжаловано, нас ждет суд второй инстанции. Есть заключение минконтроля о том, что они видят признаки, что это самовольная реконструкция».

Отметим, что у мэрии города не первая претензия к собственнику кафе «Причал». Так, летом 2023 года после замечаний властей и «многочисленных обращений граждан» был расширен тротуар вдоль этого заведения примерно на 70 см. Для реконструкции (работы проводились в конце июня) собственнику пришлось демонтировать кирпичный забор со стальными элементами.

В сентябре 2018 года в указанном кафе произошел пожар. Уже в августе 2022 года территорию заброшенного здания огородили строительным забором, разместив на нем паспорт объекта, в котором сообщалось о «капитальном ремонте нежилого здания кафе». Непосредственно реконструкция началась в июле 2022 года. В планах собственника было завершить работы в декабре 2023 года.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград