Хай-тек с сауной и «Лисья горка»: топ-5 домов в Холмогоровке

Традиционный еженедельный дайджест «Недвижимость Нового Калининграда» посвятила Холмогоровке. Поселок, хоть формально и относится к Зеленоградскому округу, но в силу приближенности к областному центру пользуется популярностью у предпочитающих жить с собственных домах калининградце. Мы изучили предложения о продаже домов в поселке на сайтах «Авито», ЦИАН и Домклик и выбрали самые дорогие и любопытные, на наш взгляд, объявления. Цены действительны на 11 апреля 2024 года.

1. Одноэтажный дом «в стиле Хай-тек» — 37 000 000 рублей

Самый дорогой дом, выставленный на данный момент на продажу в Холмогоровке. Правда, на сайтах ЦИАН и «Домклик» он стоит 37 миллионов, а на сайте «Авито» — 29 миллионов рублей. Общая площадь дома 150,5 кв. м, земельного участка — 1200 кв. м, земля в собственности.

«На территории вместительный утепленный гараж на два автомобиля, оборудован автоматическими ролл-ставнями на пульте управления, хоз. помещение для хранения инвентаря. За домом зона барбекю с летней кухней, — говорится в объявлении. — Выполнен дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту. Вся мебель — корпусная и мягкая — выполнена на заказ» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

В доме три изолированные комнаты (16 кв. м, 16 кв. м, 19 кв. м), два санузла, в мастер-спальне — гардеробная и ванная комната, кухня-гостиная 46,5 кв. м с каминной зоной. «Все, что вы видите на фото — остается новым владельцам, — утверждают продавцы. — Продумано всё до мелочей, чтобы не просто жить в шикарном доме, а получать удовольствие каждый день! Все прелести комфортной жизни в собственном доме в 5 минутах от Калининграда и 15 минутах от моря!».

Иллюстрации — скриншоты с сайов kaliningrad.cian.ru, avito.ru/kaliningrad

2. Пятикомнатный дом с сауной — 34 000 000 рублей



Площадь особняка — 280 кв. м, площадь участка — 12,5 соток. В доме выполнен дизайнерский ремонт, есть открытый бассейн и сауна. Объявление опубликовано на «Авито».

«Продуманная территория и ландшафт, плодовые деревья и грядки, барбекю зона с открытым камином и многое другое, — говорится в объявлении. — Вся инфраструктура рядом. До моря 15 мин — Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск — без пробок. До Калининграда — 7 секунд. Торг уместен».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

3. Двухэтажный дом в «Лисьей горке» — 25 000 000 рублей

Площадь дома — 130,8 кв. м, он расположен на участке 4,5 сотки в коттеджном поселке «Лисья горка». Объявление опубликовано на «Авито».

На первом этаже дома — прихожая, кухня, гостиная, санузел, бойлерная, выход на террасу. На втором — три спальни, санузел, гардеробная и балкон. «На территории участка выделены отдельно: зона барбекю, домик для хоз. инвентаря, теплица, — отмечают риелторы. — Экологически чистый зеленый район с развитой инфраструктурой».

Иллюстрации — скриншоты с сайта

4. Двухэтажный дом с баней и летним бассейном — 20 900 000 рублей

Дом площадью 150,8 кв. м выставлен на продажу на «Авито», «Домклик» и ЦИАН (на этом сайте дом выставлен за 19 800 000 рублей). Имеются земельный участок 20 соток, гараж, отдельно стоящая баня.

В объявлении отмечается, что в доме есть кухня, гостиная, три изолированные комнаты, спальня с гардеробной, две детские. «В доме сделан хороший дизайнерский ремонт, лестница и перила из натурального массива дерева благородной породы, кухня с матовыми фасадами на доводчиках со встроенной бытовой техникой, имеется посудомойка, морозильная камера», — утверждают продавцы.

Во дворе есть баня с комнатой отдыха, «где можно проводить время большой и дружной компанией», гараж 63 кв. м, крытый паркинг на 4 машины. Имеется большой бассейн на открытом воздухе.

5. Двухэтажный дом — 19 800 000 рублей

Площадь дома — 281,7 кв. м, в нем пять спален и два санузла. Высота потолков 3 м. Об этом говорится в объявлении на сайте ЦИАН.

«На первом этаже дома расположены: просторный холл площадью 10 кв. м. с выходом в кухню-гостиную общей площадью 67 кв. м., где вы можете принимать друзей или проводить время со своей семьей, гостевая спальная площадью 19 кв. м., совмещенный санузел площадью 8 кв. м. и техническое помещение площадью 8 кв. м», — утверждают продавцы.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

На втором этаже — четыре спальные комнаты, помещение под гардеробную и два совмещенных санузла. Мансарда — свободное теплое помещение площадью 40 кв. м, в котором можно оборудовать еще одну комнату.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»