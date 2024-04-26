«Дизайнерский ремонт», террасы и белый песок: топ-5 домов в Малиновке

Поселок Малиновка — бывший пригород курортного Зеленоградска, который не так давно вошел в черту города. Сегодня по престижности он встал в один ряд с гурьевской «Санта Барбарой», но при этом располагается недалеко от Балтийского моря. «Недвижимость Нового Калининграда» в своем традиционном еженедельном обзоре изучила предложения о продаже домов в Малиновке на сайтах «Авито», «Домклик» и ЦИАН, и выбрала самые интересные, на свой взгляд, предложения. Цены действительны на 25 апреля.



1. Двухэтажный дом с сауной — 53 000 000 рублей

Объявление опубликовано на сайтах «Домклик» и «Авито» (на последнем особняк продается на 10 000 рублей дешевле). Площадь дома — 386 кв. метров, располагается он на участке 6 соток. В доме шесть комнат, есть сауна и веранда. Год постройки — 2019. В объявлении утверждается, что в доме еще никто не жил, сделан дизайнерский ремонт.

«На первом этаже кухня-гостиная 70 кв. м с панорамными окнами и выходом на участок, спальня с санузлом, сауна, санузел, котельная, прихожая, гардероб. На втором этаже — четыре спальни с индивидуальными санузлами. Есть выход на просторную открытую террасу, постирочная», — отмечается в объявлении (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

К дому подведены газ, электричество, вода, канализация. Отопление автономное от газового котла. Вся мебель и техника остается. Высажены плодовые и декоративные кустарники. «До моря идти пешком 10 минут», — говорится в объявлении.

Иллюстрации — скриншоты с kaliningrad.domclick.ru

2. Коттедж с баней на дровах — 51 500 000 рублей

«Это предложение для тех, кто ценит качество, уют и комфорт, кто предпочитает размеренную загородную жизнь городской суете . Коттедж расположен на берегу Балтийского моря, в 5 мин. ходьбы от песчаного пляжа», — утверждается в объявлениях, опубликованных на «Авито» и «Домклик».

Площадь дома — 212 кв. м., в нем два этажа. На первом расположены кухня-столовая, гостиная с выходом на террасу. На втором уровне — три спальни, кабинет, ванная комната. «В отделке интерьера использованы качественные отделочные материалы: полы на первом уровне и лестница — натуральный камень, в жилых комнатах — напольная доска — орех, двери и дверные порталы из ясеня, декорированы витражами, на стенах — венецианская штукатурка», — говорится в объявлении.

На территории площадью 8 соток расположены летняя кухня, баня на дровах. На участке выполнен ландшафтный дизайн, обустроен навес на 2 авто.

Иллюстрации — скриншоты с avito.ru/kaliningrad

3. Двухэтажный дом с большой террасой — 45 990 000 рублей

Дом площадью 350 кв. м выставлен на продажу на ЦИАН и «Домклик». «Прекрасное расположение — 800 метров от моря, — утверждается в объявлении. — В доме есть деревянная терраса с выходом на неё из каждой комнаты».

«Чешская черепица, привезенная под заказ. Часть фасада отделана лиственницей, привезенной специально из Усть-Илимска, Иркутская область, — говорится в объявлении. — Очень хорошая планировка, просторные комнаты, очень светлый дом — все панорамные окна выходят на солнечную сторону, которая освещена весь день». Площадь мансарды — 230 метров.

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

4. Трехэтажный дом «в 300-х метрах от пляжа» — 42 999 999 рублей

Общая площадь дома — 407 кв. м., есть большая сауна, зимний сад с окнами в пол, шесть комнат, пять санузлов. Как говорится в объявлении, опубликованном на ЦИАН и «Домклик», «дом расположен в 300-х метрах от пляжа в Зеленоградске».

«Пешком, не спеша идти 10 мин. Выход к кемпингам, дальше по аллее через кафе „ГНЕЗДО“ и на широкий пляж с белым песком, — утверждают продавцы недвижимости. — На стенах дома „венецианская“ штукатурка. Деревянная лестница, ведущая наверх в спальни, является не только нужной частью интерьера, но и его украшением. Просторная кухня-гостиная с выходом на террасу и дальше в сад с фруктовыми деревьями. Большая сауна».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

5. Шестикомнатный двухэтажный дом — 39 900 000 рублей

Дом площадью 284,1 кв. м располагается на земельном участке площадью 6 соток. Объявление опубликовано на всех площадках — «Авито», ЦИАН и «Домклик».

Иллюстрации — скриншоты с сайта kaliningrad.cian.ru

«На первом этаже расположены: коридор, кухня, две комнаты, санузел, котельная. На втором этаже — холл, четыре комнаты, две гардеробные и санузел. Высота потолков − 3 м. Дизайнерский ремонт. На территории есть зона барбекю, гараж и парковочное место с навесом», — отмечается в объявлении.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград»