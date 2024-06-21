Парижский дух, пение соловьёв и море: топ-5 квартир в аренду в Светлогорске

После поисков доступного жилья в аренду в Янтарном и не очень доступного в Зеленоградске «Недвижимость Нового Калининграда» решила «отправиться» в Светлогорск. Здесь мы также выбрали пять самых дорогих квартир и апартаментов, которые сдаются посуточно. Диапазон цен — от 23 до 27 тыс. рублей в сутки. Все объявления размещены на сайте «Циан».

1. Студия с видом на озеро — от 27 000 рублей в сутки

2. «Находка для эстетов» площадью 173 м² — от 26 000 рублей в сутки

Студия площадью 28 м² расположена на Калининградском проспекте рядом с Тихим озером и вмещает до четырёх гостей. В их распоряжении два спальных места. Дети допускаются «строго с 8 лет», подчёркивает автор объявления. Также под запретом животные, вечеринки и беспокоящий соседей шум с 22 до 9 часов. Расстояние до моря — 700 метров, или 10 минут пешком, как утверждает владелец. Отзывов у объекта на момент публикации не было.

Апартаменты площадью 173 м² расположены на ул. Горького и вмещают до шести человек. «К услугам гостей терраса, кондиционер, бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории. До пляжа Светлогорска — 600 метров», — обещает автор объявления. С балкона открывается вид на сад.

«Настоящая находка для эстетов — всё продумано до мелочей, даже книги», — написала одна из жильцов. «Есть лото и карты для гостей. Много красивой посуды на любой вкус», — гласит другой отзыв. Но нашёлся и минус. «Несколько раз выбивало котёл, когда моешься. И когда на втором этаже кто-то ходит, то очень слышно. Но это если придираться», — сообщила ещё одна гостья.

3. Апартаменты «вдали от прохладных балтийских ветров» — от 25 000 рублей в сутки

Двухуровневая 3-комнатная квартира площадью 82 м² на ул. Зелёной оснащена премиальной бытовой техникой и новой мебелью, отмечает арендодатель. Также обещают «только что законченный дизайнерский ремонт» и «великолепную локацию». «Апартаменты расположены в новом доме, окружённом соснами, в тихом центре Светлогорска, вдали от прохладных балтийских ветров. Ночью вас может беспокоить только пение соловьёв», — говорится в объявлении.

В распоряжении гостей две спальни, гостиная, рабочее место и балкон с креслом-коконом «для погружений в атмосферу покоя и счастья в окружении сосен и елей». Красочное описание арендодателя пока не подтвердил ни один из гостей.

4. «Маленький Париж на Балтике» — от 24 000 рублей в сутки

Студия площадью 33 м² расположена на ул. Кленовой и вмещает до трёх гостей. При этом одному из них предлагают разместиться на раскладном кресле.

Дизайн квартиры со «смешением буржуазной неоклассики с элементами винтажа и современных аксессуаров» разработал, как утверждает арендодатель, «международный fashion стилист и продюсер», вдохновившись любимым городом. Апартаменты с «европейским Парижским духом» оценят «любители эстетики», уверен автор объявления.

Однако здесь «возможен шум от строительных работ в установленное законом время». Указанные сведения на сайте объявлений пока никто не подтвердил и не опроверг.

5. «Ощущение, что живёшь в лесу на дереве» — от 23 000 в сутки

Однокомнатная квартира площадью 54 м² находится на ул. Динамо на первой береговой линии и вмещает до трёх гостей. Владелец обещает «вид на центральный парк, „Янтарь Холл“ и боковой вид на море». Квартира, по мнению автора объявления, «подходит для аллергиков». Такой эффект дают «полная фильтрация входящей воды» и запрет на животных.

В единственном отзыве гости выделили «панорамные окна во всю стену и потрясающе живописный дуб, ощущение, что живёшь в лесу на дереве».

Также мы проанализировали предложения на других платформах. На «Авито» самая дорогая квартира стоит от 20 000 рублей в сутки, на «Домклике» — от 18 000 рублей. В топ эти объекты не вошли.

Цены актуальны на 20 июня 2024 года.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», фотографии с сайта cian.ru