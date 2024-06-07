Шум моря и прохладные напитки: топ-5 недорогих квартир в аренду в Янтарном

Янтарный стал одним из лидеров в стране по росту стоимости краткосрочный аренды квартир на майские праздники. За год цена выросла на 24%, достигнув в среднем 5100 рублей в сутки. На недоступность отдыха в Янтарном на днях пожаловался главе администрации городского округа Артуру Крупину один из жителей региона. Сити-менеджер отметил, что мыслей превращать Янтарный в «курорт для богатых» у местной власти нет. «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, остались ли в посёлке доступные варианты посуточной аренды, проанализировав предложения сайтов «Авито» и «Суточно.ру»*.



В публикации приведены цены, указанные авторами объявлений. Они могут быть неактуальны для летнего сезона, если квартира сдаётся в течение всего года. Точную стоимость бронирования можно узнать, указав даты заезда и отъезда. В части объявлений свободных дат на июнь не осталось, поэтому проверить актуальную стоимость на данный момент невозможно. Обычно цена увеличивается с мая по август, а также в праздничные дни. Как правило, квартиру можно снять на срок от двух ночей. Информация актуальна на 6 июня 2024 года.

1. 20 «квадратов» с нюансами — от 1500 рублей в сутки

В мини-квартире на ул. Советской площадью 20 м² могут разместиться максимум два гостя. «В квартире всё есть для комфортного проживания — постельные принадлежности, полотенца, фен, утюг, телевизор, стиральная машина, холодильник, микроволновка, газовая плита», — обещает автор объявления. Добавляет очков в пользу этого варианта и «горячая вода круглый год».

«Это бюджетный вариант, есть нюансы, — гласит единственный отзыв, — Но близость к морю всё перекрывает». От пляжа жильцов отделяют «три минуты неспешным шагом».

Цена при бронировании на июнь — 2500 рублей в сутки.

2. «Однушка» с «настолками» и напитками — 2000 рублей в сутки

Однокомнатная квартира площадью 30 м² на ул. Советской вмещает до трёх гостей. Хозяин обещает «хороший ремонт», «всегда чистое бельё, цифровое телевидение, быстрый wi-fi, настольные игры, общую парковку возле дома». До моря, по словам автора объявления, вы доберётесь «не спеша через 10 минут».

Как уточняют в одном из 42 отзывов, имеется ввиду «дикий пустой пляж». До центрального «далековато», ведь квартира расположена «на окраине посёлка». Также гости отмечали «удобный диван, что немаловажно после длительных прогулок», «наличие напитков в холодильнике» и регулярно выходящего на связь хозяина. Последнее подтверждают и частые ответы арендодателя на комментарии к объявлению.

«Уезжать не хотелось, а дочка сказала, что нам дома нужен ремонт как в этой квартире», — поделилась одна из жильцов.

3. «Сделано с любовью» — студия на Обогатительной — от 2500 рублей в сутки

Студию площадью 30 м² на ул. Обогатительной сдают для одного или двух гостей. При этом автор объявления обещает три спальных места. «Новые и современные апартаменты с выходом на балкон» расположены в пяти минутах ходьбы от моря. Рядом также озеро Янтарное и СПА. «Придомовая территория огорожена и оснащена парковкой, беседкой, качелями и мангалом», — сообщают хозяева.

У квартиры 20 отзывов, все — с максимальной оценкой. «Замечательная комната! Чистая, светлая, все аккуратно и видно, что сделано с любовью. <...> Даже чаем угостили», — рассказала одна их гостей. Отдыхающие также отметили доброжелательных хозяев, удачное расположение квартиры, стильный интерьер и шум моря, который «слышен прямо из дома».

Некоторым проживавшим не хватило стиральной машины, однако большинство из них обещали вернуться и рекомендовать студию друзьям.

Цена при бронировании на июнь — 4500 рублей в сутки.

4. «Двушка» с тёплым полом, кофемашиной и посудомойкой — от 2500 рублей в сутки

В двухкомнатной квартире площадью 68 м² на ул. Советской, в отличие от прошлого варианта, нет недостатка в бытовой технике. Хозяйка обещает холодильник, стиральную и посудомоечную машины, электродуховку, плиту, микроволновую печь-гриль, блендер, утюг, фен и кофемашину, с уточнением, что капсулы для неё приобретаются отдельно.

Максимальное количество гостей — восемь. Для самых маленьких автор объявления обещает предоставить манеж-кровать и стульчик для кормления по запросу.

До спуска на «лучший пляж России» с «прекрасным беленьким песочком» жильцам потребуется преодолеть всего 100 метров пути.

В отзывах уточняют, что в двух — пяти минутах ходьбы от квартиры находится «дикий пляж», центральный — чуть дальше. Один из гостей оценил объект на «100 из 10». «Лучше чем в люксе в гостинице», — написал он. Всего впечатлениями поделились три человека.

Ещё два отзыва на эту квартиру написали пользователи «Авито». Автор одного их них был впечатлён габаритами жилья: «Большая и просторная квартира. Есть и большая кровать, и большой диван <...> большая кухня», — написал он. Единственный отмеченный минус — «дороговато, но выбора особо не было, возможно значит цена адекватная». Вторая гостья отметила необходимость ремонта «в некоторых местах» квартиры и отсутствие холодной воды в один из дней. Из плюсов — «тихое место, через дорогу вкусная недорогая столовая».

Цена при бронировании на июнь — 3450 рублей в сутки.

5. Студия с кондиционером — от 2600 рублей в сутки

«Новые и уютные апартаменты» в Парковом переулке имеют «идеальное расположение для тех, кто любит уединение и комфорт», т.к. окна «выходят в лесную зону», говорится в объявлении. Площадь 29м² предполагает размещение максимум двух гостей.

В их распоряжении «кондиционер, плита, свч-печь, стиральная машина, холодильник, чайник, посуда, постельное белье и полотенца». Пляж обещают в пяти минутах ходьбы. В единственном отзыве сообщают, что квартира находится «на второй линии без шума и большого скопления народа».

Цена при бронировании на июнь — 3911 рублей в сутки.

В целом можно отметить, что летние выходные в Янтарном пока ещё можно провести, потратив на размещение от 5000 рублей. Однако не стоит забывать о том, что лучшие по цене и прочим условиям варианты бронируют заранее. Любителям спонтанных поездок придётся расстаться с более крупной суммой или пожертвовать комфортом.

* Были также проанализированы сайты «Домклик» и «Циан». Предложения на последнем с доступной ценой оказались в посёлках Покровское и Синявино, поэтому в обзор их включать не стали. На «Домклик» объявлений о сдаче квартир в Янтарном посуточно и вовсе не нашлось.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», фотографии с сайтов avito.ru и sutochno.ru