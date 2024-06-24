«Плюс французский балкон»: пивоварню Бланкенштайна в Полесске закрывают черепицей (фото)

В пивоварне Бланкенштайна в Полесске к концу этого года должна появиться черепичная крыша и балкон с видом на реку Дейму. О том, как проходит реконструкция исторического объекта, «Новому Калининграду» рассказал его владелец Александр Наталич, который занимается восстановлением здания с 2018 года.



«Если смотреть на здание пивоварни со стороны центра города, то левую часть мы уже закрыли крышей. Черепицу (ее мы успели закупить в Польше за собственные средства до окончательного закрытия границы) будем укладывать через две недели. Сейчас мы обрешетку сделали, закрыли пленкой», — рассказал Наталич.

После того, как ремонт закончится, между довоенными и современными фотографиями здания можно будет найти как минимум одно отличие — балкон на уровне четвертого этажа.

Фото предоставлены Александром Наталичем

«Смотровая площадка будет представлять собой французский балкончик с крышей, — пояснил Наталич. — Он сейчас оборудуется на высоте четвертого этажа и обращен в сторону Деймы. В оригинальном здании его не было, в том месте находилась сушилка, которую разобрали в 90-е».

15 июля на верхнем этаже пивоварни планируется открыть музей. Он создается за счет финансирования Фонда президентских грантов.

«Так как экспозиция оставшихся механизмов очистки ячменя будет располагаться на третьем этаже солодовни, под самой крышей, одновременно с ремонтом кровли мы ведем работы по обустройству музейных помещений, — продолжил Наталич. — Чтобы наглядно показать архитектурные особенности строительства старинных индустриальных объектов, в одной из частей потолка будут оставлены проемы, через которые, если смотреть вверх, будут просматриваться деревянные конструкции балок и опор».

Самый верхний ярус здания — двухъярусная кирпичная сушилка. Долгое время на ее вершине находилось гнездо аиста.

«Это гнездо мы перенесли в поселок Ильичево, где находится музей „Старая немецкая школа Вальдвинкель“. Ремонт самой сушилки у нас пока в процессе», — добавил собственник.

До конца года команда Александра Наталича намерена успеть закончить ремонт всей крыши пивоварни вместе с сушилкой и балконом. Правда, это случится, «если все хорошо поработают».

«Потом фасад надо будет делать еще и четыре каптажных колодца с родниковой водой восстановить. На эти цели планируем еще одну заявку на грант подавать. Также в планах оборудование бродильно-лагерного отделения», — добавляет инвестор.

Видя, что работы на привлекающем туристов историческом объекте не останавливаются, местные власти, по словам Наталича, стали оказывать ему активную поддержку. В частности, до ворот пивоварни за счет муниципалитета проложена новая дорога, и перед самим историческим зданием оборудована автомобильная парковка.

«Ворота у нас еще появились. Их я называю „Зарецкой аркой“, потому что на их создание меня вдохновила IT-дизайнер Светлана Зарецкая», — говорит Александр.

Напомним, что черепичная кровля на пивоварне должна была появиться еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Александр Наталич получил по программе приграничного сотрудничества, из-за начала спецоперации на Украине дошли не полностью (только первый транш). В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены. Полученных денег (за них собственник пивоварни даже успел отчитаться весной 2022 года) хватило лишь на стропильную систему.

Продолжить реконструкцию удалось после получения почти пятимиллионной поддержки Фонда президентских грантов, а также за счёт обращения в Фонд Потанина. Гранты были выиграны один за другим 1 марта и 1 мая прошлого года.

Были вложены и значительные собственные средства. Кроме черепицы и обрешетки, Александр Наталич приобрел «на свои» подъемный кран.

Фото предоставлены Александром Наталичем

Согласно информации на сайте Prussia39, пивоварню в Лабиау (сегодня Полесск) учредил Альберт Бланкенштайн. Пиво там выпускалось с 1840 года до конца Великой Отечественной войны.

В советское время на оставшемся технологическом оборудовании продолжался выпуск пива, безалкогольных напитков и яблочного вина, а также варилось варенье и повидло. После закрытия пивзавода, как отмечается на сайте пивоварни, в здании длительное время размещалась крупнейшая в районе строительная организация с производственными цехами и складами, однако в годы перестройки она была закрыта, здание опустело и постепенно разрушалось.

В 2018 году в здании был открыт Ресурсный центр сельского туризма Калининградской области и выставочный зал с музейной экспозицией «Старая пивоварня».

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото предоставлены Александром Наталичем