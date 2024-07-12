Тот самый пляж, камин и терраса на крыше: топ-5 дорогих квартир в аренду в Янтарном (фото)

На этой неделе в поисках спасения от жары «Недвижимость Нового Калининграда» вернулась в Янтарный. Недавно мы искали там доступные квартиры в аренду. На этот раз решили посмотреть, что может предложить посёлок гостям, не ограниченным в финансах. Объявления с самой высокой ценой размещены на сайтах сервисов «Циан» и «Авито». Стоимость суток проживания — от 18 до 22,6 тыс. рублей. Цены на «Домклике» начинаются от 17 801 рубля в сутки.



1. Двухуровневая квартира в таунхаусе с собственной террасой на крыше — от 22 600 рублей в сутки

Трёхкомнатная двухуровневая квартира площадью 126 м² расположена в таунхаусе на ул. Советской и вмещает до шести гостей. В их распоряжении три спальни, одна двухместная кровать, два раскладных дивана и один нераскладной. От жары спасут три кондиционера. Владелец обещает «уникальный ремонт с архитектурными решениями», зону патио (собственную террасу на крыше), а также огороженную территорию со своим спуском к морю, от которого дом отделяют 320 метров.

Автор объявления обращает внимание потенциальных арендаторов на множество ограничений: квартиру не сдают лицам моложе 25 лет, она не предназначена для вечеринок и дней рождения. Также под запретом гости, просмотр до заселения, курение, обувь, благовония, шум с 22 до 9 часов и «приходить в плохом настроении». Неизвестно, нашлись ли гости, соответствующие всем требованиям, ведь отзывов у объекта пока нет.

2. Апартаменты Yantarny Sunrise — от 19 000 рублей в сутки

Однокомнатная квартира площадью 60 м² расположена на третьем этаже трёхэтажного дома в переулке Пушкина в 180 метрах от моря. Для максимум троих гостей в апартаментах есть двуспальная кровать и раскладной диван, а также кухня-гостиная. Указанный минимальный срок проживания — от одних суток. В квартире запрещены курение, вечеринки, мероприятия и питомцы. Однако приветствуются дети любого возраста. Автор единственного отзыва оценил проживание одним словом — «великолепно».

3. Трёхкомнатная квартира «с собственным выходом к Голубому пляжу» — от 19 000 рублей в сутки

Трёшка площадью 80 м² расположена на ул. Советской и вмещает до шести гостей. Для них в квартире есть две спальни с тремя кроватями и раскладным диваном, а также «полностью оборудованная кухня» с капсульной кофемашиной и посудомойкой. Также прилагаются автономное отопление, тёплые полы, балкон с видом на море и «собственный выход к Голубому пляжу», круглосуточно охраняемая территория с мангалом, парковкой и детской площадкой. Владелец не против размещения с детьми и домашними животными. До моря обещают 270 метров.

4. Трёшка на первой береговой линии — от 18 000 в сутки

Трёхкомнатная квартира площадью 62 м² находится в ЖК на улице Советской. Там смогут разместиться максимум шесть гостей. Правда, им придётся делить один совмещённый санузел. В не очень подробном описании объекта арендаторам обещают евроремонт, закрытую территорию и 10-15 минут ходьбы до магазинов, ресторанов и автобусной остановки, а также примыкающий к территории комплекса парк Беккера. Отзывов у объекта пока нет.

5. Квартира с камином в пяти минутах от моря — от 18 000 рублей в сутки

Трёхкомнатная квартира площадью 90 м² находится в Парковом переулке. Максимальное количество проживающих — три. Для них предусмотрены двуспальная и полуторная кровати. В квартире, согласно описанию, есть две спальни, гостиная, кухня, камин, два туалета и веранда. До моря обещают пять минут пешком через парк. Арендодатель не возражает против размещения с детьми. Для бронирования обязателен «личный разговор по телефону».

Цены актуальны на 11 июля 2024 года.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», фотографии с сайтов avito.ru и cian.ru