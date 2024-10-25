«Гнёздышко» у моря и вид на Куршскую косу: топ-5 студий в аренду в Зеленоградске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» вернулась в Зеленоградск в поисках самых дорогих студий, которые сдаются в краткосрочную аренду. В топе ожидаемо большей частью оказались апартаменты. В то время как в столице решили отказаться от такого формата жилья, в Калининградской области он продолжает пользоваться популярностью как у желающих инвестировать в недвижимость, так и у туристов, имеющих возможность отдать за сутки проживания 15 — 20 тыс. рублей. За эту стоимость вам могут предложить дизайнерское «гнёздышко» в одной минуте от моря и много чего ещё чего с приставками «элитный», «уникальный» и «изысканный».



Цены действительны на 25 октября 2024 года. Обращаем внимание, что актуальная информация в сегменте краткосрочной аренды недвижимости меняется быстро. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет свободна на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственность за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Элитные апартаменты с видом на море и закат» — от 20 000 рублей в сутки

Квартира площадью 55 м² расположена на ул. Приморской на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома 2020 года постройки. Автор объявления охарактеризовал жильё как «элитные апартаменты с дизайнерским ремонтом с видом на море и закат в новом доме бизнес-класса». В распоряжении гостей будут три спальных места, десятиметровая кухня, совмещённый санузел с душевой кабиной и балкон. Из техники — холодильник, телевизор, стиральная и посудомоечная машины, кондиционер. Пляж, как указано, находится напротив дома, в одной минуте ходьбы. То же расстояние до СПА.

В квартире принимают с детьми любого возраста. Какие-либо ограничения — для животных, курильщиков и вечеринок — не указаны. Минимальный срок проживания — двое суток.

Апартаменты с «боковым видом на Балтику и строящийся отель» — от 16 000 рублей в сутки

Квартира площадью 48 м² находится на ул. Пугачёва на последнем этаже пятиэтажного дома. В апартаментах смогут расположиться максимум двое гостей. В их распоряжении будут одна двуспальная кровать размера king size, кухня-гостиная, совмещённый санузел с душевой кабиной и балкон. Кроме того, владельцы обещают «террасу вдоль всего периметра проживания». Жильцы смогут воспользоваться варочной поверхностью, стиральной и посудомоечной машинами, холодильником, телевизором, микроволновой печью и чайником. Также в апартаментах есть кондиционер, фен, утюг, гладильная доска, сушилка и Wi-Fi. «Самым маленьким и важным гостям» всё необходимое предоставляется по запросу.

Авторы объявления предупреждают, что боковой вид на море, до которого 60 метров, дополняет строящийся отель. Квартира не предназначена для мероприятий и вечеринок. Животные и курение также под запретом. Минимальный срок размещения — двое суток.

Апартаменты с дизайном от «именитой студии» — от 15 000 рублей в сутки

Квартира площадью 47 м² расположена на третьем этаже пятиэтажного дома на ул. Приморской. Гостей ждут три спальных места, кухня-гостиная и совмещённый санузел. Потенциальным жильцам предлагают ни много ни мало «окунуться в уникальный мир изысканного дизайна и комфорта», ведь квартира «создана для тех, кто ценит утончённость и индивидуальность в каждой детали». На такое описание автора объявления, вероятно, вдохновил тот факт, что «автором дизайна является именитая студия». Также гостям обещают «высококачественную технику и мебель, быстрый Wi-Fi и продуманное освещение». «Маленький праздник для души и тела», а также «полноценное эстетическое удовольствие и уникальный опыт» прилагаются.

Описанное «исключительное место» не терпит мероприятий, вечеринок и курения. Апартаменты сдаются от трёх суток, «чтобы вы могли максимально расслабиться».

«Гнёздышко на море» — от 15 000 рублей в сутки

Квартира площадью 78 м² находится на ул. Гагарина на третьем этаже семиэтажного дома. Автор объявления в первой же строчке признаётся в любви к своей студии и приглашает «именно Вас» посетить своё «гнёздышко на море». «В светлых апартаментах установлено два телевизора, кровать 180 на 200 и две односпальные раскладные кровати (предназначены для деток), большой шкаф, электрический камин, два больших раскладных кресла и обустроена ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями (мыло, туалетная бумага, полотенца, гель для стирки белья). Также в ванной комнате имеется ванна, душевая кабина, биде», — гласит описание. Ко всему перечисленному прилагается балкон с «двумя деревянными креслами и столиком для утреннего завтрака». Гостям обещают «потрясающий вид на море» и пляж в минуте ходьбы.

В апартаментах принимают с детьми. Владельцам животных, курильщикам и любителям вечеринок придётся пройти мимо. Минимальный срок проживания — двое суток, в сезон он увеличивается вдвое. Новогодняя ночь в этом «гнёздышке» обойдётся в 18 000 рублей.

Студия с видом на Куршскую косу — от 15 000 рублей в сутки

Квартира площадью 42 м² расположена на последнем этаже девятиэтажного дома на ул. Московской. Одновременно здесь смогут разместиться максимум три гостя. Для них в квартире предусмотрены «особо широкая» кровать, раскладной диван и односпальная кровать с «чистым постельным бельём уровня отелей премиум-класса, ортопедическим матрасом» и наматрасником, который меняется после каждого заезда. Также гостей ждут «электроприборы ведущих иностранных производителей», «качественные полотенца, халаты, одноразовые тапочки, пляжный и дождевой зонт, кофемашина, фен, утюг, гладильная доска, робот-пылесос, стиральная и посудомоечная машина» и застеклённый балкон. «Вид на Куршскую косу и прекраснейший закат» прилагается.

Полюбоваться им смогут только взрослые арендаторы. Животных, курильщиков и тусовщиков здесь также не ждут. Возможна помесячная аренда.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru и avito.ru