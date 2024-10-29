Пришлось «залезть в кредиты»: что происходит вокруг строительства кампуса МГУ (фото)

При строительстве кампуса МГУ в Зеленоградске возникли проблемы с выплатой денег субподрядчику, выполнившему демонтаж недостроенной гостиницы на месте будущей стройки. Генподрядчиком на объекте выступает московская компания «ВИТУ Проект», которая стала получать претензии в свой адрес. Какие проблемы возникли у калининградских строителей с московской компанией и знает ли он них руководство МГУ, выступающее заказчиком, выяснял «Новый Калининград».



Соглашение о реализации проекта в Зеленоградске было подписано экс-губернатором Николаем Цукановым ещё в 2015 году. Планировалось, что объект Московского государственного университета появится рядом с апарт-отелем, который строила подконтрольная правительству области Корпорация развития туризма Калининградской области (позднее она была объединена с Корпорацией развития области). Однако проект апарт-отеля провалился из-за неправильной оценки экономики.

Летом 2019 года МГУ выкупил замороженный проект за 53,5 млн руб. в рамках процедуры банкротства. Степень готовности зданий составляла 15% и 10% соответственно.

В мае 2022 года градосовет одобрил концепцию корпусов Балтийской базы университета. В феврале 2023 года проект прошёл госэкспертизу. Первые торги по поиску подрядчика проводили в мае 2023 года. На тот момент работы оценивались в 999 млн рублей. Вторые торги прошли летом того же года, цена оставалась прежней. В третий раз исполнителя работ пытались найти в октябре. Цена контракта тогда составляла 1,1 млрд рублей. Неудачной оказалась и четвёртая попытка поиска подрядчика на доработку ПСД и строительство объектов. На это выделяли уже 1,2 млрд рублей.

Изображение из презентации проекта на градсовете

В августе этого года областные власти наконец выдали разрешение на завершение строительства корпусов. МГУ намерен построить два здания, которые ранее хотели отвести под гостиницы апартаментного типа площадями в 1191 и 867 кв. м. Они расположены на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010202:23 на улице Тургенева, на въезде в Зеленоградск. Отмечается, что это будут первый и второй корпуса Балтийской базы университета.

Директор компании «Сервисный центр „МИГ“» (компания специализируется на берегоукреплении, демонтажных работах и благоустройстве) Константин Семёнов рассказал «Новому Калининграду», что на объект его пригласила московская компания «ВИТУ Проект», которая является генеральным подрядчиком. Однако, по словам Семёнова, с выплатами фирма «с самого начала стал юлить».

«Поначалу там был только демонтаж здания, однако потом приехал представитель заказчика — технадзор МГУ — который попросил оголять ростверки, чтобы сваи оказались в хорошем состоянии (чтобы их можно было использовать повторно). Мы подписали дополнительное соглашение, чтобы аккуратно вручную разбивать здание (гидромолотами и компрессорами), а не экскаватором. Мы всё это сделали», — рассказал он.

По словам Семёнова, снести было необходимо одно монолитное здание современной постройки.

«Нам приходили небольшие выплаты по 100, 200 и 300 тысяч рублей, а общая цена вопроса — 3,75 млн рублей. Должны нам остались полтора миллиона, однако связи с нами прервали. До этого я вёл диалог с первым заместителем гендиректора компании-генподрядчика. Я уже и письмо судебное написал. Я связывался по нашим проблемам с товарищем Сидоровым, который курирует эту стройку от МГУ. То есть он в курсе».

Константин Семёнов отметил, что полтора месяца назад его сотрудники ушли с объекта, так как на тот момент были подписаны акты выполненных работ.

«Мы все работы выполнили в срок, но нас всё время кормили „завтраками“. Поначалу всё было убедительно, но сроки выплат продолжали затягиваться, — продолжил Семёнов. — Но ведь у меня люди работают, которые на оплату своего труда рассчитывают. Я со всеми, конечно, расплатился, но для этого мне пришлось в кредиты залезть».

Он также сообщил, что 11 октября направил досудебную претензию в адрес гендиректора компании «ВИТУ Проект» Сергея Архипова, однако ответа на неё не получил. В претензии (документ имеется в распоряжении редакции) говорится, что задолженность заказчика составляет 1 487 400 рублей.

Претензии по поводу задержки зарплат и неполных выплат есть и у других сотрудников, нанимавшихся на строительство кампуса МГУ на въезде в Зеленоградск.

В частности, калининградца Михаила Алексеева (имя изменено по его просьбе — прим. «Нового Калининграда») наняли в качестве начальника участка с помощью договора, который он подписал дистанционно.

«Я должен был заниматься организационной работой, работал с субподрядчиками и с технадзором, — сообщил Михаил. — Грубо говоря, я был представителем генподрядчика по этой стройке. Мне сначала заплатили часть, потом выплатили оклад, отказавшись от выплаты премии. По счетам, которые я готовил, оплата также не проходила. В общем, у меня стало появляться очень много вопросов, после чего я уволился».

Замначальника управления капитального строительства и инфраструктурного развития МГУ Евгений Сидоров сообщил «Новому Калининграду», что не в курсе взаимоотношений субподрядчика со своими контрагентами. Также Сидоров заметил, что кампус МГУ не был проблемным объектом.

«У меня нет информации о проблемах подрядчика. Сейчас разрабатывается проектная документация, — сообщил он. — Строительство находится на подготовительном этапе. Свайное поле там есть».

фото предоставлены Константином Семёновым

Секретарь компании «ВИТУ Проект» сообщил «Новому Калининграду», что никаких проблем с субподрядчиком по кампусу МГУ в Зеленоградске у генподрядчика нет. При этом после нескольких уточняющих вопросов секретарь заявил, что с редакцией свяжутся «специально обученные люди», после чего отказался продолжать разговор.

В адрес гендиректора компании Сергея Архипова редакция направила официальный запрос с просьбой объяснить причину задолженности. Через несколько дней Архипов ответил, что для оплаты выполненных работ ООО «СЦ „МИГ“» «необходимо предоставить Проект производства работ на выполненные демонтажные работы, согласованные с ООО „Стройконтроль“, а также исполнительную и первичную документацию». В свою очередь Константин Семёнов заявил «Новому Калининграду», что указанные документы не были прописаны в договоре. Он также заметил, что отвечать на его звонки в компании «ВИТУ Проект» стали только после запроса «Нового Калининграда».

Информация, о которой рассказал калининградский субподрядчик, вызывает вполне обоснованные опасения по поводу будущего стройки, которая начала пробуксовывать на этапе котлована. Стоит надеяться, что столичные застройщики всё же доведут дело до конца и в регионе не появится ещё один долгострой.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото предоставлены Константином Семёновым, изображение из презентации проекта на градсовете