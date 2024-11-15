«Дом хормейстера»: как выглядит и когда откроется первая гостиница Железнодорожного (фото)

В Железнодорожном заканчивается благоустройство у первой гостиницы посёлка (речь идёт о доме № 4А на Советской улице, которое ранее инвесторы называли будущим апарт-отелем — прим. «Нового Калининграда»). Как сообщил «Новому Калининграду» инвестор проекта, гендиректор компании «Бартия» Вячеслав Воронин, фасадные работы уже полностью завершены, и осталось дождаться лишь изготовления входной двери и возвращения с реставрации двери в холл.

Воронин не рассматривает здание на Советской как отдельный самостоятельный объект — он будет привязан к санаторию, который разместиться в стенах бывшего крайсхауса.

«Это будет спальный корпус санатория, — пояснил Воронин. — В здании бывшего крайсхауса у нас будут большие номера повышенной комфортности, а в этом здании, где раньше жил хормейстер кирхи Гердауена, у нас разместятся номера немного другого уровня. Их смогут снимать те, кто не захочет тратиться на номера высокого класса».

Вячеслав Воронин уточнил, что весь комплекс, согласно инвестдоговору с «Корпорацией развития Калининградской области», сдаётся на следующий год. В планах инвестора запустить его уже летом.

«В гостинице все сети и коммуникации протянуты, остаётся только отделка. По отоплению мы ждём только приёмку от „Калининградгазификации“, — добавил руководитель компании „Строймонтажсервис“ Валерий Щербатых, являющийся на объекте подрядчиком. — Сейчас входные двери нам привезут — и всё, контур закрыт».

Воронин также пояснил, что подключить здание к газу можно хоть сейчас, однако в «Калининградгазификации» поставили условие — сначала полностью завершить благоустройство.

По словам Воронина, в этом году у него были серьёзные проблемы по срокам производства работа из-за задержки поставок материалов и оборудования.

«Если мне в Москве нужны батареи, я пошёл, выписал их сто штук, а мне их на следующий день привезли, а тут я батареи в мае оплатил, а получил только в конце августа. И это только про отопление. Ребята, которые у меня теплом занимаются, просто три месяца без работы стояли. Насосов для теплопункта в Калининграде тоже не было. Из-за этих проблем у всех сейчас сроки по проектам меняются. Но как бы то ни было, к лету мы хоть что-то, но запустим», — заключил Воронин.

Крайсхаус и здание на Советской улице «Бартия» арендовала на 20 лет в августе 2022 года. По договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно) крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет.