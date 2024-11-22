Санаторий в Крайсхаусе: как изменилась историческая заброшка в Железнодорожном за год (фото)

Здание Крайсхауса в Железнодорожном, пустовавшее несколько лет и едва не погибшее из-за постепенного разрушения кровли, сегодня выглядит так, как будто его отстроили заново (не превратив при этом в новодел). В 2023 году инвестор успел отремонтировать крышу здания, а в течение 2024-го подрядчики практически закончили восстановление фасада, полностью заменили все окна, приступили к отделке и начали подготовку к укладке коммуникаций. Что ещё происходит в памятнике архитектуры, который готовят под санаторий, и с какими трудностями сталкивается его арендатор, выяснял «Новый Калининград».

Крайсхаус Гердауэна (немецкое название посёлка — прим. «Нового Калининграда») был построен в 1905 году по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. С конца 40-х годов бывшее районное управление перепрофилировали под среднюю школу, а с начала 1970-х годов — под школу-интернат для детей-сирот. Судя по фотографиям конца нулевых, объект ни разу не подвергался капитальному ремонту и к 2006 году его признали аварийным, выселив школу-интернат в посёлок Севское Правдинского района. В августе 2022 года Крайсхаус арендовала на 20 лет компания «Бартия», которую возглавляет москвич Вячеслав Воронин. Это здание вместе с «Домом хормейстера», расположенным через дорогу, Воронин намерен приспособить под дом отдыха санаторного типа. В самом Крайсхаусе он собирается разместить лечебные кабинеты и номера высокой комфортности. Запуск проекта намечен уже на лето следующего года, однако, как признаётся инвестор, ему приходится сталкиваться с серьёзными трудностями, тормозящими работу.

«У нас перед Корпорацией развития есть обязательства по срокам. Это лето 2025 года, — объясняет Воронин. — Должны успеть, однако прогнозировать что-то сейчас сложно из-за трудностей с поставками материалов. Например, я столкнулся в Калининграде с тем, что не могу найти 16-ю арматуру. Её просто нет в регионе. Доставляют её паромами, и она вся расписана. Приходится спрашивать по друзьям и знакомым, где-то перехватывать. Старого кирпича для облицовки также нет. Чтобы его найти, нужно купить здание и разобрать его либо доставать через специализированных ребят, которые этим промышляют. По мелочам тоже проблемы: розеточные группы, тройные выключатели — всё это заказные позиции. В основном через Москву всё достаём. Даже двери нам московская фабрика делает, потому что такие, какие нам нужны по проекту, здесь мы не достанем».

Несмотря на препятствия, фасадные работы на сегодняшний день практически полностью завершены и начинается отделка внутренних помещений. Также идёт подготовка к прокладке инженерных сетей — инвестор на текущий момент получает соответствующие технические условия.

«На территорию завезли бетонные кольца, вдоль отмостки у нас сейчас экскаватором грунт снимают, чтобы найти точки вывода старой немецкой ливнёвки, — продолжает Воронин. — Заодно мы гидроизоляцию выполним. После этих работ мы уже сможем от здания отскочить и заняться прокладкой сетей — в ближайший месяц это у нас по планам, тепло на улице для этого нам не нужно».

Местные жители могли заметить, что перед парадным входом Крайсхауса и со стороны парка исчезли деревья. Самыми заметными были огромные ели.

«Деревья нам пришлось спилить, потому что в каждый ураган там по дереву падает, — объяснил Воронин. — Высажены они были в советское время, судя по довоенным фотографиям. Однако их посадили так близко к зданию, что была опасность их падения на крышу. Архитектор Артур Сарниц рекомендовал нам их убрать. К тому же вид на здание открылся. Оно ведь презентабельное, не надо его в лесу прятать».

Несмотря на то, что вид на верхние ярусы архитектуры со стороны парка открылся, нижние закрывают навалы грунта. Руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который является на объекте генподрядчиком, объяснил, почему этот грунт пока не вывозят.

«Он нам самим ещё пригодится, — говорит Щербатых. — Пока мы его только делим на верхний плодородный и нижний слои. Впереди масса земляных работ, и в любом случае пришлось бы землю приобретать для отсыпки и выравнивания перед благоустройством».

Что касается благоустройства, то к нему специалисты смогут приступить лишь после того, как будут разложены все инженерные сети. Финишные работы, вероятнее всего, будут проводиться весной следующего года.

Во внешнем облике на сегодня остаётся лишь один незавершённый эпизод — восстановление балясин балкона. Их, к слову, изготавливали по слепкам со старых элементов.

Здание спасли не мы: инвестор — о прошлом и будущем крайсхауса в Железнодорожном

Внутри здания инвестор максимально старается сохранять идентичность. Однако запущенные в предыдущие годы необратимые процессы вынуждают от чего-то отказываться. В частности, на парадном входе поверх ступеней из гранитной крошки был залит слой оригинального немецкого линолеума. Его придётся снять, так как в советское время он был неоднократно покрашен.

«Эта краска его и погубила, — объясняет Щербатых. — Дело в том, что линолеум этот заливался, и его можно было ремонтировать. Однако во время советской эксплуатации этих технологий, видимо, не знали. Его начали красить. Краска впитывалась, нарушала защитный слой, линолеум начал дубеть, высыхать и крошиться».

Все помещения Крайсхауса сейчас подготовлены к отделке. К ней планируют приступить в ближайшие недели.

«Главная задача была — вычистить всю внутрянку от старых штукатурок и проросших в них грибков, — добавляет Щербатых. — Потом всё просохло и проветрилось, и мы начинаем отделку по новой. Конфигурацию внутренних помещений мы не меняли. Добавилась только шахта лифта».

Вячеслав Воронин, говоря о наполнении санатория, признаётся, что хорошо знаком с проблемой дефицита медицинских кадров в регионе. Эту проблему в Крайсхаусее он намерен решить, в том числе, за счёт привлечения молодых кадров.

«Я хочу, чтобы в БФУ имени Канта нам обучили специалистов-микробиологов, потому что у нас такое направление будет. Эту работу с руководством университета я понемногу уже начинаю, — говорит Воронин. — Профессор, который в нашей клинике заинтересован, точно знает, что должен там сделать, но я пока не буду в этот вопрос углубляться, чтобы ничего не напутать. Могу только сказать, что перечень кабинетов мы с ним уже утвердили».

Крайсхаус и здание на Советской улице «Бартия» арендовала на 20 лет в августе 2022 года. По договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно) крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград