Постапокалиптический пейзаж: что происходит с территорией бывшего ЦБЗ-1 (фото)

Инвестсовет при губернаторе одобрил застройку территории бывших короотвалов предприятия «Дарита», в советские времена носившего название ЦБК-1 и ЦБЗ-1. При этом здания довоенной постройки комплекса предприятия, расположенного по другую сторону Восточной эстакады на ул. Ялтинской, 66, продолжают разрушаться. «Новый Калининград» разбирался, что происходит с территорией бывшего Целлюлозно-бумажного комбината.



В ноябре инвестсовет при губернаторе Калининградской области одобрил проект жилищно-делового квартала площадью 45 га на месте бывшей свалки древесных отходов ЦБК. Здесь предлагается построить деловую и коммерческую недвижимость, жилую зону, яхт-клуб с причалом для маломерных судов. Планируется также обустройство набережной, парка и спортплощадок. Инвестором выступает АО «Среда», учредителем которого является Александр Ярошенко.

Любопытный момент: судя по кадастровым номерам участков, которые планируется передать инвестору без торгов, под застройку уходит также территория бывшего золоотвала, рекультивированная за 80 млн бюджетных рублей. Работы по рекультивации завершились в 2018 году, тогда же на этой территории высадили 84 березы, 43 тополя, 314 лип и 500 кустов сирени. Тогда же экс-губернатор Антон Алиханов обещал, что застройки на этой территории не будет. «Мы предусмотрительно забрали у города Калининграда эту землю. Ничего строить мы там не будем — во всяком случае, в ближайшие десятилетия точно на такую перспективу не смотрим. Сейчас там физически строить ничего нельзя в силу проектных решений. И дальше мы будем выводить эту землю из оборота, и она будет парковой», — обещал Алиханов. Как писала шесть лет назад пресс-служба правительства, экс-губернатор подчеркивал, что целью благоустройства земельного участка, на котором раньше долгие годы располагался золоотвал, ставится именно создание общественной зоны для отдыха и развлечений. Но теперь здесь планируется новый жилой микрорайон.

Кстати, участок рядом с этой территорией вдоль Восточной эстакады в настоящее время принадлежит ООО «Специализированный застройщик Раушен РЕ», соучредителями которого выступают Ярошенко вместе с известным калининградским бизнесменом Александром Дацышиным. Компания купила участок год назад у компании «Криопродукт».





Что касается имущественного комплекса «Дариты», расположенного через дорогу, то он по-прежнему представляет собой лоскутное одеяло — недвижимость в нем принадлежит разным собственникам. Те здания, которые находились в муниципальной собственности, частично были снесены к ЧМ-2018, поскольку портили вид около ведущей на стадион на Острове Восточной эстакады.

Остальные здания, которые были в муниципальной собственности, снесли не так давно — как рассказала глава администрации Елена Дятлова, ранее власти провели обследование строений и сооружений, которые располагались на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, и пришли к выводу, что их необходимо признать аварийными и подлежащими исключению из реестра муниципальной собственности. Горсовет принял соответствующее решение. «Далее данные строения были демонтированы, земельный участок, свободный от объектов капитального строительства, передан администрацией города Фонду „Национальное культурное наследие“ для строительства склада. И в ближайшее время там начнется строительство данного объекта», — рассказала Дятлова. Фонд выступает заказчиком строительства объектов культурно-образовательного кластера на Острове.

Самая, пожалуй, известная «заброшка» — здание довоенной постройки переменной этажности четырех и пяти этажей (по данным портала «Руград» , здесь ранее располагался варочный цех). Оконные проемы в здании в марте 2018 года завесили изображающими окна баннерами с нарисованными розовыми занавесками и цветочными ящиками. Фальшивые окна висят до сих пор, но за эти годы уже успели выцвести. Собственник здания — ООО «Западпромтех», руководителем и учредителем которого является Оксана Шарыгина. Представитель компании рассказал «Новому Калининграду», что первый этаж здания в настоящее время сдается под авторазборку, всё, что выше, — законсервировано, доступ туда закрыт. «Всё, что можем, мы используем. Платим аренду, налоги, — рассказал представитель „Западпромтеха“. — Выше нет перекрытий, поэтому использовать не можем». По его словам, менять фальш-окна пока компания не планирует — нет необходимости. Сносить здание также не собираются. «Оно стоит с конца 1800 годов и простоит ещё. Не рухнет», — отметил собеседник портала.

Комплекс исторических зданий АО «Кёнигсбергская целлюлозно-бумажная фабрика» «Коголит» (Koenigsberger Zellstoff Fabrik Koholit AG был построен в 1895 году, основатель — Эмиль Теплих. Как отмечает Государственный архив Калининградской области, Кенигсбергский целлюлозно-бумажный комбинат № 1 был образован на месте фабрики приказом Наркомата целлюлозной и бумажной промышленности СССР № 167 от 11 мая 1945. В 1946 году предприятие переименовали в Калининградский ЦБК-1. В 1976 году ЦБК-1, ЦБК-2 (бывшее предприятие «Цепрусс» на Правой набережной) и Знаменскую фабрику объединили в «Калининградбумпром». Так ЦБК-1 стал ЦБЗ-1. После перестройки ЦБЗ-1 был приватизирован и переименован в «Дариту». Основным владельцем стал бизнесмен Андрей Дровняшин. Предприятие было остановлено в начале 2000-х годов, часть помещений по сей день сдаются в аренду под разные виды деятельности.

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В советские времена целлюлозно-бумажная промышленность была одной из ведущих отраслей экономики области. Как отмечается в справке Государственного архива Калининградской области от 1978 года, на бумаге с маркой целлюлозно-бумажных предприятий региона — Советского, Неманского ЦБК, Знаменских бумажных фабрик — печатались журналы «Огонёк», «Советский Союз», «Вокруг света», «Юность», «Работница», «Крокодил». «Одними из первых в стране калининградские предприятия освоили производство бумаги для глубокой печати и к 1967 году давали 70% такой бумаги от общего количества, выпускающегося в Советском Союзе. Из Калининградского морского порта в Англию и Италию, Болгарию и Канаду, Сомали и Францию, на Кубу, в ФРГ, ГДР и Венгрию отправляется продукция предприятий целлюлозно-бумажной промышленности», — отмечалось в справке.

Однако все эти предприятия не смогли пережить развал Советского Союза и последовавшие за ним серьезные проблемы с логистикой и отсутствием сырья. Как отмечал в 2006 году «Эксперт-Северо-Запад», для полной загрузки производства всем областным ЦБК необходимо было около 1 млн кубометров леса в год. Калининградские предприятия конкурировали за сырье, поднимали закупочные цены. Но в итоге к середине 2000-х годов вынуждены были прекратить деятельность.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»