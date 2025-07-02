Власти готовятся изменить генплан Калининграда в районе «Дариты»

Правительство региона готовится изменить генеральный план Калининграда в районе бывшего целлюлозно-бумажного завода «Дарита». Соответствующий приказ министерства градостроительной политики области опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения предусмотрены для территории в границах Восточной эстакады, Ялтинской улицы, Восточного ручья и реки Новая Преголя. Минградполитики будет принимать предложения для подготовки проекта до 25 июля. Документы нужно отправить по адресу: улица Дмитрия Донского, 1 , либо на электронную почту ведомства или через интернет-приёмную правительства Калининградской области.

На указанной территории планируется реализация инвестиционного проекта по созданию жилищно-делового квартала площадью 45 га. Он должен появиться на участках с кадастровыми номерами 39:15:133302:599, 39:15:133302:326, 39:15:133302:22, 39:15:133302:3. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей. Он предполагает застройку территории бывшей свалки древесных отходов ЦБК «Дарита» в районе улицы Ялтинской. Здесь предлагается построить деловую и коммерческую недвижимость, жилую зону, яхт-клуб с причалом для маломерных судов. Планируется также обустройство набережной, парка и спортплощадок.

Инвестором выступает АО «Среда», заключившее с региональным правительством соглашение о взаимодействии. Компания намерена за свой счёт ликвидировать свалку древесных отходов. Проект хотят реализовать поэтапно в течение 15 лет. Ранее назывался срок в 30 лет.

Учредителем АО «Среда», согласно ЕГРЮЛ, выступает Александр Ярошенко. Последний, по данным из открытых источников, является совладельцем ГК «АвангардИнвестПроект» и депутатом городского совета Светлогорска.

Ярошенко также возглавляет ООО «Карьер Ольшанский». Предприятие расположено в Светлогорске и занимается добычей песка. Совладелицей карьера (33%), по информации ЕГРЮЛ, является Наталья Ярошенко.

Напомним, рекультивация короотвала «Дариты» началась в 2017 году. Спустя год власти приступили к сносу зданий бывшего ЦБЗ. Уже тогда в правительстве шли разговоры о благоустройстве этой территории.