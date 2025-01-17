Проект жилой застройки в конце ул. Невского вынесли на публичное обсуждение

На земельном участке в конце ул. Невского, подлежащем комплексному развитию, планируют построить два жилых дома со встроенным частным детским садом. Проект приказа регионального минграда об утверждении проекта планировки территории опубликован на сайте министерства. Его публичное обсуждение продлится до 22 января.

Речь о земельном участке площадью 2,18 га с кадастровым номером 39:15:1305508:17, расположенном по адресу: ул. Невского, 231. Инициатор и заказчик разработки проекта планировки территории — ООО «Светлогорская горка». Проект предусматривает размещение на указанной территории двух многоквартирных домов не выше восьми этажей. Максимальная высота зданий — 27 метров. Общая площадь жилого фонда предположительно составит 10 573,6 тыс. м² (187 квартир). Расчётное количество населения — 350 человек.

Согласно нормативам, на указанной территории должно быть дошкольное образовательное учреждение не менее чем на 25 мест. Закрыть потребность планируют за счёт встроенного частного детского сада площадью 360 м². При этом территория для размещения школы, как отмечается, в границах проекта планировки отсутствует. «Предусмотрено использование существующей школы на улице Герцена, 35 с транспортной доступностью — 12-15 минут», — говорится в проекте приказа. Согласно нормативам, в школе жителям новых домов потребуется 36 мест.

Объекты здравоохранения техническим заданием на разработку документации по планировке территории и Генеральным планом не предусмотрены, указано в документе. Максимально допустимый уровень удалённости существующих остановочных пунктов общественного транспорта не превышает 500 метров.

Проект планируют реализовать в течение пяти лет. Предполагаемый срок ввода жилых домов в эксплуатацию — до 2028 года. Также на участке запланировано строительство многофункционального центра общей площадью 2 200 м² с разрешённым использованием: «Деловое управление», «Магазины», «Общественное питание», строительство объектов инженерной инфраструктуры.

В феврале 2024 года на указанной территории начали сносить комплекс бывшей государственной автошколы, в том числе главный корпус учреждения, построенный в начале XX века. Решение о реновации территории автошколы было принято в марте 2023 года на специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Земельный участок с кадастровым номером 39:15:130508:17 передали в пользование госкорпорации «Дом.РФ».

Право аренды территории на пять лет перешло компании «Светлогорская горка» из группы «СК «Монолит» в январе 2024 года. Фирма предложила цену в 42,46 млн рублей, что на четверть меньше кадастровой стоимости имущества — 56,9 млн рублей.

Согласно ЕГРН, правообладателем массива с 2009 года было федеральное учреждение дополнительного профессионального образования «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства».

Изображения: презентация, представленная на градсовете в 2023 году

В апреле 2023 года областной градсовет одобрил концепцию комплексного развития территории бывшей автошколы на ул. Невского. Она предполагает строительство двух идентичных четырёхэтажных жилых комплексов с отдельными секциями высотой шесть-восемь этажей. Между ними должен появиться пешеходный бульвар. Также предусмотрено оборудование 162 парковочных мест. Проект разрабатывало НИИ «Земля и город».

В 2023 году против жилой застройки указанной территории в связи с отсутствием в пешей доступности социальной инфраструктуры и транспортной загруженностью этой части города выступала администрация Калининграда. В радиусе 800 метров от участка нет ни школ, ни детских садов, ни объектов здравоохранения, и Генпланом они не предусмотрены. Ещё один недостаток — соседство с распределительным логистическим центром, санитарно-защитная зона которого частично перекрывает участок. На этом месте авторы концепции предложили построить газовую котельную и общественное здание — например торговый комплекс с многоуровневым паркингом. За концепцию на заседании градсовета в апреле 2023 года заступился Вячеслав Генне, занимавший тогда пост советника губернатора. Он заявил, что проблемы с инфраструктурой — это не вина проектировщиков. Другие участники градостроительного совета также поддержали проект. При этом архитектора Олега Копылова смутила близость эстакады и оживлённой дороги. «И экология, и шум, и всё остальное делает этот участок под жильё... ставит большой знак вопроса в этом смысле», — сказал он.

Напомним, на одном из соседних участков, в районе улиц Невского и Арсенальной, холдинг «КалининградСтройИнвест» реализует проект высотной жилой застройки с общей площадью жилья 190 тыс. кв. метров (примерно на 6,3 тыс. человек).

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