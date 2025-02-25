Бездорожье в Ново-Дорожном: почему утопает в грязи поселок под Калининградом

В посёлок Ново-Дорожный, что расположен в Гурьевском округе, корреспонденты «Нового Калининграда» приехали по приглашению местных жителей. У тех накопилось много вопросов к местной власти, но, видимо, ответы они получить не могут. Потому позвали на подмогу журналистов.

Когда въезжаешь в Ново-Дорожный, видишь множество улиц с большими домами. Такое впечатление, что нынешняя мода на одноэтажные жилые здания этот поселок обошла стороной. Здесь все основательно — если особняк, то в два или три этажа, и даже дом из сруба и тот поражает своим величием. Но как только начинаешь передвигаться по поселку, то понимаешь, что, кроме домов, тут больше ничего и нет. А людям для комфортной жизни сегодня, меж тем, многое нужно.

Когда мы приехали в поселок, он был укутан снегом, но как только снег сходит, его место основательно занимают огромные лужи. Странным образом они здесь появляются, даже если дождя неделю не было. «Когда-то поселок был крошечным, — проводит нам экскурсию местная жительница Елена Гордейчик. — Сначала был немецким, потом советским, но сегодня от того прошлого осталось, может, несколько домов на центральной улице. Лет 15 назад власти Гурьевского района начали здесь активно продавать землю. Брали мы ее буквально в поле, ничего вокруг не было. Вы на размеры домов не смотрите, люди их строят по 10–15 лет. Внешне красиво, а внутри вечная стройка. Я, к примеру, приехала сюда в 2010-м из Белоруссии и в 40 лет вышла замуж за калининградца. Тогда и решили, что будем строиться в Ново-Дорожном».

У поселка в целом очень интересное расположение. Он граничит с Калининградом в районе Пенькового озера, начинается от Аллеи Смелых и идет кругом практически до ул. Печатной. «Я такого нигде не видела, — говорит Елена, — чтобы один округ огибал другой. При этом наш поселок поделен на несколько частей. Ближе к Калининграду построен жилой комплекс „Южный парк“, дальше идет уже наша часть — из современных особняков. Ну, и старых домов осталось с десяток. Также вокруг очень много нарезанных участков, где построятся и будут жить люди».

«Как уж тут люди говорили, каждый приехал в поле. Вокруг была только трава и ничего не видно. Покосили и начали строиться, вскоре образовалась улица, — вспоминает жительница Наталья Дмитриевна. — Все делали за свои деньги. У нас, допустим, разрешение на строительство было выдано аж в 2008 году. А жить в своем доме начали только с 2017 года. До этого не было ни света, ни газа. Пришлось ждать, а потом за подключение электричества на улице Северной заплатили 150 тысяч! Да-да, тогда так было. Сегодня „Янтарьэнерго“ берет за подключение 500 рублей, а мы заплатили бешеные деньги. И сегодня продолжаем их платить за все остальное».

Выбор будущего места жительства она объясняет близостью Калининграда: «Я родилась в Балтрайоне, и мы в Ново-Дорожный в детстве ходили — здесь поля были кукурузой засеяны. Недалеко и озеро Пеньковое. Мы, кстати, в недавнем конкурсе по благоустройству территорий за него всем поселком голосовали, хоть озеро к Калининграду относится. И оно выиграло! Очень ждем, что там будет. Потому что все, что у нас в поселке делается, это только нашими руками! Даже дороги!»

К слову, во всем поселке асфальтовое покрытие есть только на трех дорогах — ул. Центральной, Фортовой и Озерной. Последние две — длиной всего по 200–300 м.

«Весь поселок — это полное бездорожье. Удобно передвигаться можно только на внедорожнике, — продолжает Елена. — Идти пешком — тротуаров нет, после дождя — еще и с лужами, а снежной зимой — с сугробами. Мамы с малышами и колясками, пожилые люди — самая страдающая категория. У моей соседки трое детей — школьник и двое малышей. И она из машины не вылезает. Так и говорит «У меня Миша — самый младшенький — живет в машине. Утром надо одного ребенка завести в сад, второго после — в школу. Потом в обед забрать старшего, а там и до младшего очередь доходит. В итоге так весь день и проездила».

Учеников здесь возят в Яблоневку на школьном автобусе. Но до места посадки еще нужно дойти по тому же бездорожью. Поэтому, по словам жителей, ребенка лучше довезти до остановки. А многие возят детей в школу на ул. Карамзина. Она буквально в нескольких километрах, но автобус туда, к сожалению, не ходит. «Общественный транспорт — еще одна наша проблема», — вступают в разговор другие жители.

Корреспондентам «Нового Калининграда» они назначили встречу как раз на остановке общественного транспорта. Здесь останавливается калининградский автобус № 40. Во время нашего разговора один из них как раз тихо разворачивался, стараясь не задеть заборы вокруг. Было видно, что места для этого ему откровенно мало.

«Сначала разворотное кольцо собирались делать в районе водонапорной башни. Но свободной земли там не осталось, — поясняют жители. — В итоге у нас одна остановка общественного транспорта, к которой надо идти с разных концов поселка. Учитывая наше повсеместное бездорожье и грязь, было бы здорово, если бы власти продлили маршрут автобуса по кольцу поселка — по Центральной, Весенней, Янтарной и Молодежной. Тот бы людей по ходу собирал, и не разворачивался бы как слон в посудной лавке».

Добраться на этом автобус из поселка Гурьевского округа можно только в Калининград. «А в Гурьевск от нас ничего не ходит. Потому люди и в поликлинику стараются записаться на ул. Летнюю областного центра. Она ближе, чем районная. И дети многие ходят в школу на ул. Карамзина — она буквально в нескольких километрах, как и магазины. Но человеку без машины приходится кружить на автобусе № 40, который едет в Калининград в объезд по Камской и Киевской. В итоге теряется на дорогу лишний час утром и вечером».

Когда корреспонденты были в поселке, на каждом шагу в нём встречались огромные лужи. Временами мы поднимали колесами авто настоящее волны между заборами. Но иначе — никак.

«У нас не только дорог нет, — говорят селяне, — но и положенных дренажных канав. Все, что вы видели в поселке, сделано руками самих жителей. Но кто-то имеет средства и вырыл дренажную канаву у дома насколько смог, а кто-то — нет. Фактически каждый решает вопрос с дренажем и дорогами сам, в границах своего участка. Кто-то даже сам отсыпал себе кусок дороги к дому. В году 2015–16-м у нас случилось просто очень серьезное подтопление. Вот тогда народ занялся копкой траншей. Делали дренажные отводы вдоль дорог, опять же за свои деньги. Но самое интересное, что все эти работы мы как частные лица не имеем права делать. Ведь и дорога, и дренаж — это серьезные технические сооружения. Но нам деваться некуда, мы вынуждены что-то делать, иначе у нас вообще дорог не будет и мы утонем».

А в конце прошлого года чуть не ушел под воду переулок Энтузиастов. Жители тут уж начали бить в набат по всем каналам, в том числе в соцсетях. В итоге обширное подтопление помогла ликвидировать районная администрация.

«Мы также просили Гурьевскую администрацию поставить вырытые нами дренажные канавы на их баланс, чтобы за ними был какой-то уход, очистка со стороны муниципалитета. Но результата нет. Они до сих пор на нашем, можно сказать, балансе», — рассказывают нам.

Жители поселка горько шутят: «Если кто-то сейчас хочет купить землю в Ново-Дорожном, имейте в виду, здесь очень дорого жить. Потому что за все приходится платить самим: дороги делаем сами, дренаж — сами, газ, электричество и локальные очистные, естественно, тоже сами. «Из администрации грейдер подровнять дорогу присылают дважды в год, мол, больше не положено. Но в первый же дождь дорога снова размывается. И мы вынуждены скидываться на деньгами на грейдер, потому что больше не дадут», — говорят жители.

Потому у местного населения даже возник закономерный вопрос: «Коль уж нами никто в Гурьевске особо не интересуется, то нельзя ли нам свою администрацию заиметь? Поселковую!»

«Мы уже тянем на маленький городок с населением более 2000 человек. Нам нужно решать массу вопросов, а не ездить за их решением за 15 км в Гурьевск, чтобы попасть в поликлинику, ведь ФАПа у нас тоже нет. Или в администрацию, — говорит жительница Алина. — Тем более что автобуса до Гурьевска у нас нет. Местная администрация была бы ближе к народу, знала бы наши проблемы, а не посылала бы нас в аптеку (которой в поселке тоже нет) в пос. Шоссейный, с которым отсутствует прямое автобусное сообщение».

После визита «Нового Калининграда» в поселок активных жителей пригласили в администрацию округа на беседу. По словам людей, в кабинете чиновники рассказали, что планируют сделать в Ново-дорожном в этом году. Мы также направили главе администрации муниципального образования Сергею Подольскому более 20 вопросов. Каждый — о конкретной проблеме, волнующей ново-дорожцев. Например, на «дорожный вопрос» в администрации нам ответили, что строительство тротуаров и дорог с асфальтным покрытием в Ново-Дорожном возможно только при капремонте или реконструкции, но из-за ограниченного финансирования, кроме капремонта дорог по ул. Энтузиастов, Летней и Весенней, иные улицы на данный момент даже не рассматриваются. А на упомянутые администрация уже разработала проектно-сметную документацию.

При этом, как заверили нас власти, ежегодно весной, летом и осенью в поселке подсыпают и выравнивают поврежденные участки грунтовых дорог, ремонтируют дорогу с асфальтовым покрытием.

Как сообщили в администрации, на данный момент в Ново-Дорожном есть дренажная сеть протяженностью более 1300 м. А содержать и обслуживать другие сети должен тот, кто их построил. «Но мы также ставим на баланс администрации округа бесхозные сети ливневой канализации, — пояснили нам. — Не на всех улицах возможно обустроить открытые осушительные сети, где-то это связано с особенностями рельефа местности, где-то с проходящими поблизости коммуникациями. Строительство закрытых осушительных систем требует больших финансовых затрат в связи с разработкой сложной проектной документации и обустройством самой сети. И опять же — производство данных работ возможно только в рамках капремонта либо реконструкции дороги».

Власти также добавили, что дренажные канавы, которые жители обустроили сами, в соответствии с законодательством РФ все же могут быть переданы в муниципальную собственность, но в установленном законом порядке.

К слову, уже упомянутое большое подтопление в ноябре 2024-го в переулке Энтузиастов чиновники объяснили как раз незаконно построенной дренажной системой, которая не обслуживалась своевременно. «Система была построена без получения необходимой рабочей документации, без разработки проекта, без согласования с администрацией, вследствие чего ее строительство выполнено некачественно. 21 ноября 2024 были произведены работы по промывке системы и ликвидации подтопления, в данный момент проводится процедура принятия сети на баланс администрации», — рассказали в Гурьевске.

А вот на вопрос, можно ли в поселке создать свою, местную, администрацию, в райцентре ответили, что считают это нецелесобразным: «Администрация Ново-Дорожного расположена в соседнем поселке Шоссейное на Калининградском шоссе, дом 7». Но «жители вправе самостоятельно создать некоммерческую организацию для совместного владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в их общей собственности или в общем пользовании. Например, ТСН или ТСЖ».

По данным администрации, Шоссейное пока обгоняет Ново-Дорожный по числу жителей: 2300 против 1195 на 1 января 2025 года. «По этой причине в настоящее время обустройство ФАПа в пос. Ново-Дорожный не рассматривается. По причине территориальной близости и меньшего количества населения в Ново-Дорожном, жителей поселка обслуживает фельдшерско-акушерский пункт в Шоссейном, а также в пос. Голубево на ул. Изумрудной, д. 21, работает врачебная амбулатория, где принимает врач-терапевт».

Однако про общественный транспорт редакции не ответили ничего обнадеживающего. Автобусом № 40 ведает администрация Калининграда, все вопросы об изменении маршрута или его продлении надо решать с ней.

Увидят ли жители Ново-Дорожного в этом году какие-либо работы по благоустройству, помимо грейдирования грунтовой дороги? «Увидят, — пообещали в администрации. — До конца в планах капремонт детской площадки на ул. Красивой. Заменим игровое оборудование и установим ограждение. На 15 улицах поселка уже имеется уличное освещение. До конца 2025-го запланировано продление линии освещения по ул. Янтарная и по пер. Энтузиастов. В программу благоустройства на 2026–2027 гг. включено устройство уличного освещения по ул. Весенней, Светлой, Новомосковской, Цветочной, Южной, в Южном переулке».

По большому счёту местная администрация вряд ли может пообещать что-то дельное жителям одного из 147 посёлков Гурьевского округа, которым также требуются дороги, тротуары, дренаж и элементарное уличное освещение. В похожей ситуации и поселок Ласкино, в котором мы побывали в декабре. Всё это в очередной раз навевает ассоциации со ставшим уже легендарным выражением «Денег нет, но вы держитесь».



Текст — Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»