Ноль минут до моря, спа на крыше и 5 звёзд: топ дорогих квартир в Зеленоградске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила «путешествие» по побережью, переместившись из Светлогорска, который пока что занимает ведущие позиции в стоимости квадратного метра жилья, в Зеленоградск. Анализ предложений сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик» показал, что лидировавшие по стоимости объекты из топа Зеленоградска 2023 года никто так и не решился купить, впрочем, рост цен это не остановило. Стоимость квадратного метра доходит до 733 тыс. рублей, а всего объекта — до 119 млн. Однако миллионный чек не всегда означает, что можно сразу заехать и жить. Подробности — в нашем обзоре.

Большая часть самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Зеленоградске, предлагаются в возводимом на месте снесенного недостроя «Газпрома» ЖК «Принцесс Роял», который ранее позиционировался как гостиница с апартаментами. В топе он представлен одним объектом с самой высокой ценой. При этом стоимость квадратного метра в этом «многофункциональном комплексе» доходит до 838 тыс. рублей, но за счёт меньшей площади квартиры стоят дешевле.

Цены действительны на 27 февраля 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Четырёхкомнатная квартира на первой линии — 119 млн рублей

Квартира площадью 170 м² продаётся на ул. Гагарина, на первой береговой линии. На последнем этаже шестиэтажки будущих владельцев ждут кухня-гостиная, просторный холл, три спальни, два санузла, гардеробная и открытая терраса «с мраморными балясинами» и видом на море, путь до которого займёт всего минуту. Обещают и другие атрибуты «элитного ЖК» — подъезд «с эксклюзивным ремонтом», архитектурную подсветку, благоустроенную территорию, видеонаблюдение. Летний многофункциональный платный пляж с VIP-зоной отдыха, бассейн, джакузи, сауна, хамам, кафе, бар-устричная, платная парковка, детский городок и школа сёрфинга поблизости прилагаются. Оставшаяся часть описания посвящена тому, что собираются построить на прилегающей территории.

Дом был сдан в 2021 году. Квартиру выставили на продажу в 2023-м, с тех пор цена выросла ровно в два раза. Квадратный метр подорожал до 700 тыс. рублей. С декабря 2023 года, когда был сделан прошлый обзор, квартира прибавила 20 млн и осталась самой дорогой из выставленных на продажу в Зеленоградске, по данным указанных сайтов.

Апартаменты на променаде — 100,8 млн рублей

Порядка 18 миллионов можно сэкономить, выбрав лот со второй позиции нашей подборки. Правда, объект планируют ввести в эксплуатацию только в 2027 году. А до этого ещё настолько далеко, что автор объявления пока не определился, в каком виде продаётся квартира — «с предчистовой отделкой» или «только с дизайнерским ремонтом и в полной комплектации».

Апартаменты свободной планировки площадью 150,7 м² находятся на пятом этаже семиэтажки в «ликвидной локации на променаде Зеленоградска». «0 минут до моря», — гласит описание. В стоимость входят «прекрасные видовые характеристики на Балтийское море».

С августа 2023 года цену повышали десять раз, начав со стартовой отметки в 76 млн. Были и временные «скидки». Последняя — в октябре 2024-го — составила целых четыре рубля. В декабре 2023 года объект также находился на второй позиции нашего топа. Понятно, что и нынешняя цена не окончательная, она указана с учётом акции до конца февраля или до отмены застройщиком. Ну_ а пока «квадрат» обойдётся в 669 062 рубля.

Двухкомнатная квартира на Гагарина — 66,1 млн рублей

Перспектива обзавестись «двушкой» на Гагарина кажется немногим более реальной, ведь «скромные» 66 млн — это почти в два раза дешевле «лидера» топа, да и срок сдачи приближается. Если верить информации сайта объявлений, забрать ключи можно будет уже во втором квартале 2025-го.

Будущих владельцев ждут последний этаж пятиэтажки, площадь 127,21 м², трёхметровые потолки, отделка и грузовой лифт. Автор объявления не стал тратить время на подробное описание, однако самые любопытные могут отправиться в 3D-тур и подглядеть, чем можно заполнить заветные квадратные метры, каждый из которых обойдется им в 520 тыс. рублей.

Апартаменты «на базе пятизвёздочного отеля» — 63 млн (без 1 рубля)

«Роскошные апартаменты» площадью 106 м² продаются на втором этаже пятизвёздочного отеля 2023 года постройки на ул. Гагарина на первой линии. К покупке предлагаются кухня-гостиная площадью 32,3 м², а также две раздельные комнаты по 20 м². «В подарок» обещают крытое парковочное место. «Шикapный вид из окна, большие мансардные окна. Своя управляющая компания, СПА-комплекс на крыше, спортзал, два ресторана, ремонт в отеле выполнен из дорогих материалов», — гласит описание. На фото представлен вариант ремонта, предупреждает автор объявления, сама же квартира продаётся в «сером ключе». Объект был выставлен на продажу в августе 2024 года за 63 млн рублей. Спустя ровно два месяца продавец решил скинуть один рубль, очевидно, понадеявшись на то, что девятки привлекут покупателей больше, чем нули. Стоимость квадратного метра — 594 340 рублей.

Двухкомнатная квартира в «двух шагах» от моря — 60 млн рублей

Замыкает сегодняшний топ ещё одна видовая «двушка» на Гагарина — площадью 81,8 м². Квартира расположена на втором этаже шестиэтажного ЖК комфорт-класса на первой береговой линии. Дом, как утверждается в объявлении, уже сдан. «Haдёжный зaстpойщик, высокое кaчecтвo строительства с применением долговечных и современных строительных материалов, дизайнерские входные группы, бесшумные лифты, вентилируемые фасады, автономное газовое отопление и видеонаблюдение создадут комфорт и безопасность жизни и отдыха», — рассказывает автор объявления.

Потенциальным покупателям также обещают «панорамное остекление в пол и большой открытый балкон 30 м² с видом на море», трёхметровые потолки и «отличную планировку» с 19-метровой кухней, которая «порадует любую хозяйку», двумя «просторными комнатами» 19,7 и 22,4 м² и двумя санузлами. «Зелёный двор с современными детскими площадками, торговая галерея с кафе и ресторанами на первом этаже, подземный паркинг и кладовые помещения» прилагаются. «Вишенка на торте» — «два шага [и вы] на море».

Самый маленький по площади объект в сегодняшнем обзоре «отличился» самой высокой ценой за квадратный метр — 733 496 рублей. Квартира была выставлена на продажу в декабре 2024 года за 55 млн рублей. В феврале 2025-го цену «округлили» до 60 млн.

Текст: Игнат Родионов, фотографии и эскизы с сайтов cian.ru и avito.ru