Штрафы за замену батареи и самовольные перегородки: нововведения в сфере ЖКХ

В 2025 году жителей Калининградской области ожидают не только новые тарифы на коммуналку, но и другие нововведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые уже вступили в силу или вступят в ближайшее время. О новых нормах, которые приняли законодатели, «Новому Калининграду» рассказали специалисты министерства регионального контроля (надзора) по Калининградской области.



Штраф за самовольную замену батареи в квартире

Это совершенно новая для России норма. Теперь, прежде чем поменять батарею в квартире, нужно согласовать эти действия с органами местного самоуправления, поскольку они затрагивают систему теплоснабжения всего подъезда или дома. В противном случае нарушителю будет грозить штраф в 800 рублей. Основание — статья 7.21 КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме».

Плату за отопление посчитают по-новому

С 1 марта в России изменится порядок начисления платы за отопление. «В августе прошлого года вступило в силу постановление Правительства РФ № 1176 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ“, — прокомментировали ситуацию „Новому Калининграду“ в министерстве. — В соответствии с ним с 1 марта 2025 г. в России будет изменен порядок начисления платы за отопление в случае вывода из эксплуатации общедомового прибора учета тепловой энергии».

С марта плата за отопление в указанном случае будет рассчитываться по новой формуле — исходя из среднемесячного объёма потребления тепла, рассчитанного за 12 последние месяцев. Раньше в таких ситуациях плата по среднемесячным показателям охватывала последние 6 месяцев, но в таком случае могла, к примеру, затронуть весь отопительный период, что не очень корректно. «По мнению разработчиков этой поправки, новая методика позволит при установлении платы расчётным способом наиболее точно приблизить начисления к фактическому объему потребления», — пояснили в министерстве.

Кроме того, для расчета платы за отопление приоритет теперь будут иметь сведения о площади помещения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не из БТИ. В случае расхождения данных приоритет будет у площади, указанной в Едином реестре.





Новая графа в «жировке»

Нынешняя форма квитанции для оплаты ЖКХ ресурсов содержит строку «графа о перерасчетах за жилищно-коммунальные услуги» с указанием основания перерасчета, вид услуги и сумму перерасчета. «Жилищным законодательством предусмотрены ежегодные перерасчеты за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества при отсутствии решения собственников о ежемесячном начислении платы исходя из показаний общедомовых приборов учета, — пояснили в министерстве. — С 2025 года в счетах за услуги ЖКХ жителей региона появится новая графа, в которой будет указываться сумма перерасчета за потребленные коммунальные услуги за прошлый год». Такая корректировка расчетов, рассказали «Новому Калининграду», станет возможной благодаря усилиям региональных расчетных центров, которые будут тщательно анализировать, сколько ресурсов конкретный дом потратил на отопление и электроэнергию.

«Будут учитываться также коммунальные расходы на общедомовое имущество, — рассказали в министерстве. — Однако корректировка затронет только те многоквартирные дома, где ранее установили приборы учета ресурсов, при этом работать перерасчет может как в большую, так и в меньшую сторону. Если в течение года потребление электроэнергии, воды и тепла превысит установленные нормы, жителям придется компенсировать возникающий перерасход. Предположительно, в холодные месяцы вероятность дополнительных расходов будет только расти».

Сумма в этой строке может быть не только положительной, но и отрицательной, если возникли технические проблемы с подачей какого-либо ресурса. То есть если в квартире какое-то время не было достаточного количества тепла, не было газа, воды или света, то сумма в строке перерасчета будет отрицательной. В этом случае она будет вычитаться из общей суммы к оплате, что сократит расходы.

Ущерб оплатит виновник

С 1 января в силу вступило правило, по которому финансовые последствия за ущерб общему имуществу лягут не на управляющую организацию, а конкретно на плечи собственника, который этот ущерб нанёс. «Ранее такие расходы обычно покрывались управляющей компанией, — напомнили в министерстве регионального контроля. — С новыми изменениями механизм распределения финансовой ответственности пересматривается. Однако, чтобы подобная финансовая ответственность была официально возложена на жильца, потребуется судебное подтверждение его вины».





Наказание за дверь и хлам

С этого года для собственников жилых помещений вырастут штрафы за нарушения правил пожарной безопасности. Если, например, сосед самовольно установил дверь, перегородку в каком-нибудь закутке подъезда или к своей квартире или же, скажем, организовал склад вещей, хлама на своем этаже. Теперь штраф за это вырос до 15 тысяч рублей.

Общая ответственность

Помимо того, с 1 января введена новая статья 259.4 Гражданского кодекса РФ «Обременение содержания общего имущества». «Согласно этой статье, каждый владелец квартиры в многоквартирном доме будет обязан поддерживать финансовое участие в покрытии расходов на содержание общего имущества пропорционально своей доле в праве собственности. Это нововведение подчеркивает важность коллективной ответственности за общее имущество дома», — пояснили в ведомстве.

По мнению специалистов, данные изменения подчеркивают необходимость более ответственного отношения к потребляемым ресурсам и общему имуществу со стороны каждого собственника жилья.

Ранее «Новый Калининград» в статье «Коммуналка на максималках» уже сообщал о том, что с этого года пени на коммунальные долги начали считать жителям Калининградской области исходя из текущей ставки Центробанка РФ. Причем расчет идет на весь размер долга, даже того, что образовался до начала этого года. А ставка ЦБ, напомним, сейчас составляет 21%. Так что лучше долги не копить.



Текст: Ольга Саяпина, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»