Коммуналка на максималках: платежи должников за услуги ЖКХ стали ещё больше

С 1 января размер пени на коммунальные долги начали считать жителям Калининградской области, как и всем остальным россиянам, исходя из текущей ставки, установленной Центробанком РФ. При этом пени рассчитываются на момент взыскания и сразу на весь размер долга, даже того, что образовался до 2025 года.

Три года назад в марте 2022 года Правительство РФ ограничило размер пеней, начисляемых за неоплату услуг управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также за просрочку уплаты взносов на капремонт. Как напоминает информационно-правовой портал «Гарант», пени на сумму долга должны были начисляться исходя из размера ключевой ставки не более 9,5% (постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 г. № 474).

С 1 января 2025-го данное ограничение больше не применяется — Правительство РФ не стало продлевать действие соответствующей нормы. И к должникам при расчете пени будут применять сегодняшнюю, довольно высокую ставку ЦБ. На 21 января она составляет 21%, то есть два с лишним раза больше, чем было прежде. А это значит, что платежи должников за «коммуналку» вырастут.

Редакция «Нового Калининграда» обратилась за комментариями в МП «Калининградтеплосеть». Просроченная задолженность перед этим предприятием на 1 декабря 2024 г. составляла 1,1 млрд рублей, и 87% должников — это простые жители.

«Действительно, с 1 января пени для потребителей МП „Калининградтеплосеть“ также начисляются с учетом ключевой ставки ЦБ, которая на сегодняшний день составляет 21%, — прокомментировали в пресс-службе. — Мы понимаем, что новые условия расчета могут увеличить нагрузку на бюджет граждан, имеющих долги за услуги ЖКХ, поэтому напоминаем о необходимости своевременной оплаты квитанций».

Также в муниципальном предприятии напомнили, что одной из мер социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов является субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: «Данная мера поддержки предоставляется жителям нашего региона в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) превышают 22% от совокупного дохода семьи». Правда, чтобы оформить эту субсидию, у семьи не должно быть долгов по коммуналке.

Если долги все же есть (например, за тепло и горячую воду) и человек не может по ним оперативно расплатиться, предприятие предлагает оформить рассрочку долга. «Для этого необходимо подать письменное обращение в МП „Калининградтеплосеть“ и предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие погашению задолженности», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Редакция «Нового Калининграда» также обратилась в ГП КО «Водоканал», чтобы узнать, на сколько вырастут суммы должников и есть ли возможность не платить подросшие пени жителям области при оперативном закрытии задолженности. На момент публикации ответ не был получен.

Отметим, что в Калининградской области максимальный порог расходов жителей на жилищно-коммунальные услуги, после превышения которого возможно получение субсидий, уже долгие годы составляет 22%. На субсидии смогут рассчитывать граждане, расходы которых на ЖКУ в совокупном доходе семьи превышают этот порог. Как ранее писал «Новый Калининград», аналогичный показатель в Москве составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%.

При этом, как отмечал уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, по уровню поддержки семей по оплате ЖКУ регион находился на последнем месте на Северо-Западе — 148 тысяч семей получают поддержку, средний размер которой 616 рублей.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»