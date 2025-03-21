(Не)голубой флаг и терраса для просмотра заката: топ дорогих квартир в Янтарном (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» добралась до Янтарного с прежней целью — изучить предложение самых дорогих квартир, выставленных на продажу. Ситуация, по сравнению с декабрем 2023 года, здесь изменилась: на первую строчку топа переместилась квартира на стадии строительства. Есть и объекты, которые характеризуют как «заезжай и живи». Главные «козыри» продавцов не меняются. Как и в прошлый раз, это морские виды, впечатляющие закаты и (не)голубой флаг. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 20 марта 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Двухкомнатная квартира в ЖК «Янтарные сезоны» — 33 858 000 рублей

Вложив более трёх десятков миллионов рублей, можно стать обладателем «двушки» на последнем этаже пятиэтажки на ул. Советской площадью 75,2 м². Сдать дом рассчитывают во втором квартале 2026 года.

Несмотря на впечатляющий ценник, информации о квартире немного: площадь кухни — 25,3 м², потолки — 3 метра, отделка в стоимость не входит. Тип дома — монолитно-кирпичный. Планируется один грузовой лифт.

Отправившись в поисках подробностей на сайт ЖК, можно узнать, что до моря будущих владельцев будут отделять пять минут ходьбы. Путь до Синявинского озера займёт 10 минут. Также обещают «захватывающие морские виды из окон».

Стоимость квартир в указанном ЖК начинается от 12,53 млн рублей. Цена квадратного метра — от 256 452 до 450 420 рублей. На момент подготовки материала на сайте «Циан» от застройщика — группы компаний «Модуль-Стройград» — было 385 предложений в трёх домах комплекса. При этом рассчитан он на 148 квартир.

Трёхкомнатная квартира в ЖК «Амбер Хаус» — 28,5 млн рублей

100-метровая двухуровневая «трёшка» расположена в доме 2015 года постройки на ул. Советской. «Интересно для жизни и отдыха: три спальни, кухня-гостиная, комната отдыха, прекрасная терраса для ужинов и просмотра заката + дополнительно закрытая территория на заднем дворе, где можно поставить качели, посадить растения на свой вкус», — гласит описание.

Благодаря двум уровням квартира, по мнению автора объявления, «подходит для людей разных возрастов». Пояснения по этому поводу не даются. Зато упоминаются «минимум соседей», «необычная архитектура здания», «закрытая большая территория с гостевой парковкой и игровой детской зоной, выход на широкий песчаный пляж с идеальным заходом в море». Пляж, как утверждается, находится «в нескольких шагах» от жилья, «чудесный вид на море» прилагается.

«Интерьер выполнен в лучших традициях курортного современного стиля: качественные итальянская мебель и экологичные материалы отделки, удобное зонирование, — продолжает автор объявления. — Содержание квартиры очень экономично: отопление индивидуальное от двухконтурного газового котла, платежи за воду, электричество и газ по счётчикам».

Похожее объявление размещено и на других сайтах, при этом метраж и количество комнат в некоторых случаях отличаются. Не берёмся судить, какое из объявлений оригинальное, но заинтересовавшимся рекомендуем проявить осторожность. В декабре 2023 года квартира занимала первую строчку рейтинга и стоила тогда на один миллион дороже. Стоимость квадратного метра — 285 тыс. рублей.

«Сказочная квартира» в формате «заезжай и живи» — 25 млн рублей

Четырёхкомнатная квартира площадью 100 м² находится в доме 1917 года постройки на ул. Советской. «Сказочная квартира в Янтарном с огороженной территорией, парковкой, зоной барбекю. Данная квартира продаётся в формате „заезжай и живи“, ремонт выполнен с использованием дорогих материалов отделки и мебели, создана атмосфера роскоши и волшебства. Применялись оригинальные дизайнерские решения, создающие неповторимый стиль интерьера.100 м² — это достаточно большая площадь, позволяющая реализовать практически любые планировочные и дизайнерские идеи», — рассказывает автор объявления.

На первом этаже расположены гостиная-студия, кухня-столовая, ванная и «крытая терраса — летний домик», на втором — «несколько спален» (что помешало указать точное число, неясно). Дополнительные варианты использования объекта открывает, по мнению автора объявления, мансардный этаж, подходящий «под студию, мастерскую, кабинет или домашний спортзал».

«Эту квартиру выберут люди, ценящие эксклюзивность и высокий уровень комфорта. Это объект недвижимости высокого класса с соответствующей стоимостью», — пытается оправдать ценник продавец. Не остался незамеченным и нещадно эксплуатируемый риелторами «голубой флаг», на который, напомним, в 2024 году Янтарный заявку не подавал. Каждый «квадрат» обойдётся в 250 тыс. рублей.

Двухкомнатная квартира в 300 метрах от озера — 23,5 млн рублей

«Уютная» «двушка» площадью 84 м² ждёт новых владельцев на первом этаже четырёхэтажного ЖК «Приозёрный городок» на ул. Обогатительной. До Синявинского озера обещают 300 метров, до моря — 700. «В квартире сделан современный ремонт, есть всё необходимое для жизни: мебель и бытовая техника. Можно сразу заехать и жить. Квартира полностью обустроена и не требует дополнительных вложений. Автономное отопление позволит создать комфортную температуру в любое время года», — повествует автор объявления.

«Приватности и комфорта» объекту добавляет, согласно описанию, отдельный вход. Кроме того, «идеальное место как для личного проживания, так и для сдачи в аренду» может похвастаться открытым двором, наземным паркингом, современным ремонтом, пластиковыми окнами и железной дверью. Стоимость квадратного метра — 279 761 рубль.

Однокомнатная квартира в ЖК «Морис» — 22 568 200 рублей

Ещё одна квартира, выставленная на продажу на ул. Обогатительной, — «однушка» площадью 59,39 м² на последнем этаже четырёхэтажного комплекса бизнес-класса «Морис». Дом строительная компания «Меркурий» обещает сдать в третьем квартале 2025 года. Ну а пока объект не готов, известно о нём немного: высота потолков — 3,3 метра, один пассажирский лифт, без отделки, тип дома — монолитно-кирпичный.

Квартира была выставлена на продажу в ноябре 2024 года за 19 598 700 рублей, в марте 2025-го цену подняли на 2 969 500 рублей. Квадратный метр — 380 тысяч. Стоимость квартир в ЖК начинается от 10,75 млн рублей, «квадрата» — от 265 до 400 тысяч.

Текст: Игнат Родионов, фотографии и эскизы с сайтов cian.ru и domclick.ru