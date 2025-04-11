Недостудии, чёрный ключ и вид на залив: топ-5 недорогих квартир в Калининграде (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» после анализа самых дорогих квадратных метров в регионе решила посмотреть, что может предложить рынок областного центра тем, кто ограничен в средствах, но остро нуждается в своей жилплощади. Квартиры с самой низкой ценой по-модному называют студиями, на деле же это крошечные гостинки в отдалённых районах города. Площадь самой маленькой — 12 м². В числе удобств, о которых придётся забыть, лифт, а порой и ванная комната. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 10 апреля 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Двухкомнатная квартира в немецком доме — 1 500 000 рублей

Квартира площадью 48 м² продаётся в одноэтажном кирпичном доме на ул. Ямской (микрорайон Дальное). «Чёрный ключ, требуется ремонт» — так автор объявления описывает состояние жилплощади, возможно, поэтому ни одной фотографии помещений не прикреплено. Впрочем, и изображение фасада уже говорит о многом.

О доме известно то, что к нему подведён газ, есть электричество, крышная встроенно-пристроенная автономная котельная и центральное холодное водоснабжение. Год постройки — 1945 (указывается для домов довоенной постройки). Также сообщается об открытом дворе, наземном паркинге, деревянных окнах, раздельном санузле, наличии отдельного входа со стороны улицы, придомовой территории площадью 3,5 сотки.

«На территории, примыкающей ко входу в квартиру, можно восстановить пристройку и сделать парковку, а на территории во дворе — построить баню, гараж или использовать под теплицу и посадки», — гласит описание. Также будущим владельцам обещают «удобные подъездные пути», остановку транспорта в 30 метрах и поликлинику поблизости. Стоимость квадратного метра — 31 250 рублей.

Студия в Прибрежном — 1 500 000 рублей

Квартира площадью 15,3 м² находится в панельной пятиэтажке 1978 года постройки на ул. Заводской в микрорайоне Прибрежный. Автор объявления описывает её как «хорошую однокомнатную квартиру в экологически чистом районе» «на комфортном первом этаже». Жилая площадь — 9,5 м², кухня — 5 м². Потолки — 2,7 м. Санузел — раздельный, ремонт — косметический. Сообщается о наличии пластикового окна, а также автобусной остановки, магазинов и поликлиники в шаговой доступности.

Квартиру выставили на продажу в январе 2025 года за 1 950 000 рублей. С тех пор цену понижали четыре раза и поднимали 1 раз — на 500 рублей. Стоимость квадратного метра — 98 039 рублей.

«Студия» на ул. Красной — 1 800 000 рублей

Квартиру площадью 12 м² предлагают приобрести на ул. Красной. «Студия» — по крайней мере, так указано в заголовке к объявлению — расположена на первом этаже блочной пятиэтажки 1972 года постройки без лифта. «Гостинка на первом этаже. Требуется ремонт», — лаконично описал объект автор объявления, добавив одно фото.

Квартира была выставлена на продажу 3 апреля, с тех пор цена не менялась. Стоимость квадратного метра — 150 тыс. рублей.

Студия в Прибрежном — 1 850 000 рублей

Квартира площадью 19 м² также расположена в упоминавшемся ранее доме на ул. Заводской (микрорайон Прибрежный). Объект преподносится как «комфортная гостинка с капитальным ремонтом». В описании квартиры указаны центральное отопление, «электроплиты (пониженный тариф на электричество), счётчики на холодную и горячую воду, открытый балкон (вид с окна на залив)».

Микрорайон, по словам автора объявления, имеет хорошо развитую инфраструктуру, включающую школу, детский сад, почту и остановку общественного транспорта. «Автобусы в Калининград ходят каждые полчаса», — отмечает автор.

Также можно узнать, что жилая площадь гостинки — 14 м². Она находится на пятом этаже и имеет совмещённый санузел.

Объект был выставлен на продажу в феврале за 1 999 000 рублей. С тех пор цену понижали трижды. Стоимость квадратного метра — 97 368 рублей.

Однушка на проспекте Победы — 1 850 000 рублей

Квартира площадью 50 м² ждёт новых владельцев на втором этаже двухэтажки на проспекте Победы. «Отопление — твердотопливный котёл. Газ баллонный. Счётчик — вода (холодная вода) и элeктpичeство. Газ подведён к дому. Ванны или душа нет. Унитаз есть — септик. Ecть холодная кладовка (показана нa фoтo, в общий метраж не входит+10 м²). Есть хозяйственная пocтpoйкa (сарай для угля или дров). Имеется земля для посадки (не в собственности), подведено электричество, и есть водоём с водой для полива. Высота потолка — 2,2 м», — гласит описание.

Жилая площадь — 38 м², кухня — 12 м². Санузел — совмещённый, ремонт — косметический. Открытая парковка расположена во дворе. Квартира была выставлена на продажу в июне 2023 года за 1,5 млн рублей. С тех пор цену меняли семь раз — в обе стороны. Стоимость квадратного метра — 37 000 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru4 также в материале использованы скриншоты «Яндекс Панорам»