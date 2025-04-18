Жизнь у моря или «вхождение в бизнес»: топ недорогих квартир в Светлогорске (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых доступных квартир в регионе, переместившись в Светлогорск. За 1,5 млн, как в Калининграде, здесь уже ничего не купишь, ведь каждый квадратный метр жилья в курортном городе рассматривается как потенциальный источник дохода. Обзавестись таковым, как показал анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», можно за 3-4 млн рублей. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 17 апреля 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Однушка в Отрадном — 3,3 млн рублей

Однокомнатная квартира площадью 21,4 м² находится на Калининградском проспекте на первом этаже кирпичной пятиэтажки 1976 года постройки. Как указывает автор объявления, квартира «полноценная»: площадь кухни — 5 м², комнаты — 12 м², есть прихожая и совмещённый санузел. «Вся мебель и техника остаётся — можно сразу сдавать! Состояние жилое», — гласит описание. Также упоминаются железная дверь, пластиковые окна, косметический ремонт, чистый подъезд, детская площадка, хорошая парковка во дворе и 900 метров до моря по парку.

Из инфраструктуры, помимо «прекрасного балтийского пляжа», магазины, остановка автобуса и почта, упоминающаяся даже дважды. Покупку квартиры преподносят как «идеальное вхождение в бизнес посуточной аренды на побережье при минимальном вложении средств». Стоимость квадратного метра — 154 205 рублей.

Однушка на Калининградском проспекте — 3,65 млн рублей

Однокомнатная квартира площадью 24,6 м² продаётся на втором этаже кирпичной немецкой двухэтажки на Калининградском проспекте. Жилая площадь — 13,2 м², кухня — 6,4 м². В 2025 году администрация города планирует отремонтировать в доме кровлю и фасад, сообщает автор объявления. Ещё один «бонус» — «большая придомовая территория с фруктовыми деревьями, цветами и возможностью разбить огород для личного хозяйства, парковки автомобиля».

Рядом находятся остановка общественного транспорта, ж/д вокзал, парк «Муза», супермаркет, хозяйственные и строительный магазины, РКЦ Светлогорска и, что немаловажно, паспортный стол. До моря обещают 15-20 минут прогулочным шагом через парк и Тихое озеро. Санузел — раздельный, ремонт — косметический, отопление — центральное.

Квартира была выставлена на продажу в июне 2024 года за 3,95 млн рублей. С тех пор цену шесть раз снизили и один раз — подняли. Стоимость квадратного метра — 148 374 рубля.

Студия на ул. Молодёжной — 3,8 млн рублей

Квартира площадью 22,2 м² ждёт новых хозяев на пятом этаже семиэтажки 2022 года постройки. Будущим владельцам обещают ремонт от застройщика и застеклённый балкон. При этом к объявлению приложили лишь одну некачественную фотографию фасада. Также сообщается о том, что квартиру «выгодно можно сдавать в аренду посуточно». «Дом расположен недалеко от Балтийского моря, 30 минут через хвойный лес (парк с прудом)», — гласит описание. Рядом находятся автобусная остановка и вокзал. Жилая площадь — 9,3 м². Потолки — 2,5 м. Ремонт — косметический.

Квартира была выставлена на продажу 12 апреля по указанной стоимости. 17 апреля автор объявления сначала «скинул» 200 тыс. рублей, затем вернул прежнюю цену. Стоимость квадратного метра — 171 171 рубль.

Однушка на ул. Молодёжной — 3,9 млн рублей

Ещё одна однокомнатная квартира в том же доме площадью 22 м² продаётся на 100 тыс. дороже. Объект находится на четвёртом этаже и описывается как «интересное предложение для тех, кто ищет недорогую недвижимость в курортном регионе с развитой инфраструктурой».

«Особенности квартиры:

— общая площадь: 22,15 м² (включая холодные помещения),

— жилая площадь: 8,97 м²,

— кухня: 5,79 м² с выходом на лоджию 1,33 м²,

— высота потолков: 2,70 м,

— парковка: во дворе», — гласит описание.

Среди перечисленных преимуществ удобная планировка, автономное отопление, «современные коммуникации и хорошее состояние». Стоимость квадратного метра — 177 273 рубля.

Апартаменты на ул. Солнечной — 3,9 млн рублей

Квартира площадью 34 м² предлагается к покупке в ЖК 2020 года постройки на ул. Солнечной. «Дом клубного формата малоэтажный, располагается в лесном массиве, тишина, спокойствие, свежий воздух и единение с природой вам будут обеспечены. Территория огорожена и установлено видеонаблюдение, внутри двора закрытая парковка, автоматические ворота. Организована зона для отдыха и барбекю, оборудован выход в лес через двор. Сделан ландшафтный дизайн на территории», — говорится в объявлении.

Сами же апартамента без ремонта, в черновой отделке и на мансардном этаже. Сообщается о возможности изменить планировку. Из плюсов — высокие потолки и много света за счёт окон, расположенных на крыше.

До рынка «со свежими продуктами и дарами моря» — 25 минут, до самого моря — 30. Квартира была выставлена на продажу в мае 2024 года за 4,5 млн рублей, в феврале 2025-го цену снизили на 600 тысяч. Стоимость квадратного метра — 114 706 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru; в материале также использован скриншот «Яндекс Панорам»