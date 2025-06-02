«Успели к 32 мая»: чем замок Нойхаузен встретил посетителей в день открытия (фото)

В Гурьевске в минувшее воскресенье для туристов открылся замок Нойхаузен. По словам его официальных представителей, в течение года запланирован «веерный запуск» всех пространств, а пока там функционирует лишь одно из его внутренних помещений. И строители, и пиарщики исторической площадки очень торопились. Накануне открытия перед входом в замок появилась скульптура восседающего на пушечном ядре барона Мюнхгаузена, «перелетевшая» от входа в городской парк (на Яндекс.Картах она всё ещё стоит на перекрестке улицы Ленина с Калининградским шоссе). Перемещение скульптуры было заранее увязано с датой запуска проекта, так как 32 мая — это день, подаренный миру бароном-сказочником. Впрочем, это был только первый из сюрпризов, чем ещё замок Нойхаузен удивил своих посетителей, выяснял «Новый Калининград».

Проводником «Нового Калининграда» по замку стала директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко. В ноябре прошлого года в интервью «Хранителям руин» она рассказывала , что, участвуя в проектах, подобных замку Нойхаузен, её команда «придумывает новые миры и монетизирует их».

Собственно, образ Мюнхгаузена — это как раз про первую задачу «придумывания миров».

«Барон Мюнхгаузен реально летал по всему Гурьевску и, наконец, нашёл своё место здесь. Наши опросы в соцсетях показали, что замок — это самый достойный вариант. Тут он смотрится органично», — в самом начале экскурсии заявила Тесленко.

Учитывая, что администрация округа, с представителями которой на прошлой неделе пообщался «Новый Калининград», была не до конца в курсе переезда Мюнхгаузена, Тесленко пояснила, как принималось это решение.

«Всё было очень по-дружески, — сообщила она. — Сначала Мюнхгаузен стоял у входа в парк, потом напротив сквера. Мы провели опрос среди местных жителей, взвесили все „за“ и „против“, после чего создали эту локацию. Да, были те кто выступал против, но мы считаем, что фамилия епископа фон Мюльхаузена, основавшего замок (Кристиан фон Мюльхаузен — земландский епископ с 1276 по 1295 год — прим. „Нового Калининграда“), настолько созвучна, что мы подумали: „Это очень круто“. К тому же древний род Мюнхгаузенов идёт издалека. Вы же знаете, что такой персонаж действительно был? Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен встречал в почетном карауле будущую русскую императрицу Екатерину Вторую в Риге, и она ему сказала, что он прехорошенький. Далее он служил в русской армии и очень много путешествовал. Барон — идеальный рассказчик. По факту — это прародитель экскурсоводов».

Инвесторы, которые намерены помогать Тесленко решать задачу монетизации исторического объекта, также присутствовали на открытии. Правда, помещения, которые они планируют занять в ближайшем будущем, пока пустуют. Часть северного флигеля (он находятся по правую руку от главного входа) собирается занять компания «Янтарный град» Дениса Давыдова, которая занимается продажей изделий из янтаря. Давыдов сообщил, что представит здесь экспозицию, рассказывающую о зарождении интереса к добыче и обработке янтаря, развитии этого ремесла и превращении его в современную индустрию.

Следующую локацию в северном флигеле собирается с 1 июля занять парфюмер Игорь Булгар. «Мы выпустили много ароматов, связанных с аутентичностью Калининградской области. Тут коллеги уже говорили про янтарь, а у нас будут запахи с янтарём в том числе, — рассказал он, анонсируя свой проект „Лаборатория парфюмера“. — В Средневековье мы тоже уходим с разработкой трёх отдельных коллекций, эти запахи уже зарегистрированы».

Третья компания, которая заходит в замок, — мастерская Александра Чуева Schaaken Dorf, организовавшая ранее турпоток в посёлок Некрасово Гурьевского района, где находятся её основные производственные мощности. Чуев намерен реализовывать тут марципан специально разработанного для замка бренда (его название он пока не разглашает).

Пока часть помещений Нойхаузена ожидает своего открытия (ранее было также обещано, что в круглую башню намерен зайти ресторан, а в западный флигель — сувенирная торговля), первая локация, организованная в чердачном помещении северного флигеля, уже работает. Её назвали «Архитектурным лабиринтом».

«Мы решили сделать так называемое веерное открытие, — объяснила Ольга Тесленко. — Если кто-то доводит до идеала и лишь потом открывается, то мы запускаемся постепенно, по мере готовности. Наши гости каждый день будут видеть что-то уникальное. В „Архитектурном лабиринте“, над которым мы работали буквально десять дней, вы не увидите никакого евроремонта».

По всей видимости, сегодняшний вид этого музейного пространства не окончательный, однако Тесленко, оговорившись о «грандиозных планах» на него, не стала раскрывать подробностей. Кроме того, «уникальное место, которое просто просило показа», оказалось не совсем похожим на лабиринт, потому что ходить там можно лишь по периметру, либо по центральной площадке, которую в ближайшем будущем планируется использовать для различных презентаций. Ближе к входной лестнице оборудован большой экран, на который транслируется фильм об истории замка (по словам Тесленко, он создан петербургским продюсерским центром, работающим над интерактивным музеем, также ожидающим открытия).

Основной объект показа в «лабиринте» — сохранившиеся до наших дней средневековые кирпичные своды, размеры которых действительно впечатляют. Есть тут и экспонаты, найденные во время работ по восстановлению и реставрации. По большей части это орденский кирпич с различными отметинами, клеймами и следами животных. А один из главных артефактов — кирпич ручной формовки со следом ребенка, оставленным несколько столетий назад.

«Часть клейм мы самостоятельно расшифровать не можем, поэтому мы обратились к эксперту — Дмитрию Шилову, автору книги „Кирпич Восточной Пруссии“, возглавляющему музей кирпича в Мамоново, — добавляет Тесленко. — Некоторые кирпичи были найдены при работах, а некоторые наши специалисты, делая вычинку, аккуратно доставали из стен, заменяя на аналогичные по размеру».

Подобно барону Мюнхгаузену Ольга Тесленко ближе к концу экскурсии решила пополнить коллекцию мифов замка. Она изложила свою версию происхождения деревянных створок восточных ворот замка (эту версию повторяют и экскурсоводы): «Часть демонтированных при ремонте крыши северного флигеля исторических балок мы распустили на доски и создали из них полотно для ворот. Там, где у нас сейчас декоративные деревянные щиты, тоже со временем появятся двери, которые сейчас готовят в монастыре Святой Екатерины в Родниках силами местных мастеров».

Верилось в историю с изготовлением ворот из балок с трудом. Вскоре источник «Нового Калининграда» уточнил, что ворота были сделаны трудниками того же монастыря и не из исторических балок, а из мастерски состаренной древесины.

В замке Нойхаузен, помещения которого ещё недавно занимали гаражи и автомастерские, есть и поистине уникальные вещи, которые стоит увидеть даже специалистам. Во-первых, это внутренний двор, который можно с уверенностью назвать музеем брусчатки. Поначалу мощения не было видно, но под слоями снятого грунта оказалось сразу несколько типов камня, от «дикого» до калиброванного. Один из участников экскурсии уже передал в соцсетях слова экскурсовода по этому поводу: «Вот, смотрите, здесь у нас все ровненько — это XVIII век, а там наоборот вкривь и вкось — это орденское время».

Ну, и второе — изображения святых на южных воротах замка. Реставрировавший их специалист из Санкт-Петербурга Александр (он не пожелал называть свою фамилию) сообщил «Новому Калининграду», что пока можно лишь предположить, что мы видим святых Георгия и Марию — покровителей Тевтонского ордена.

«Это альсекко. На изображении есть дата — 1519 год, но я не берусь заявлять, что именно тогда эти изображения были созданы, — говорит Александр. — Раствор, остатки которого я обнаружил, древний — он явно не XIX века. С высокой долей вероятности можно утверждать, что это XVI век. Церковных изображений в Калининградской области достаточно много. Одни в отличном состоянии, другие ждут реставраторов, а тут мы видим духовные изображения, которые использовались в светской архитектуре. То есть защитники не внутри кирхи, а на воротах замка. Это уже уникально. Ещё могу сказать, что у художника была очень лёгкая и быстрая рука. Предположу, что роспись была выполнена всего за пару дней».

Реставратор добавил, что техническая работа по изображениям уже выполнена, и сейчас начинается подробное научное исследование.

Пару слов стоит сказать и о том, что замок — не просто очередной объект показа. Он становится и крупным работодателем, готовым обеспечить муниципалитет не одним десятком рабочих мест.

«В нашу „Школу гостеприимства замка Нойхаузен“ подано 127 заявок, и сорока мы уже предложили вакансии в замке. Всё это местные жители, которые живут буквально через дорогу. Они и ранее помогали нам по многим вопросам, начиная от посадки цветов и заканчивая проведением экскурсий», — заключила Ольга Тесленко.

Работы по восстановлению замка Нойхаузен начались весной 2023 года. В сентябре прошлого года подрядчик (компания «Мироздание») пообещал, что он откроется для посетителей в мае 2025 года. Работы на главном историческом объекте Гурьевска велись опережающими темпами, отсутствующие элементы были возведены заново, а дух промзоны постепенно выветривался — уже к концу 2024 года его там практически не ощущалось.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»