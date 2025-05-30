«Он нигде не числился»: в Гурьевске вновь «переехал» памятник Мюнхгаузену (фото)

В Гурьевске вновь переместили памятник барону Мюнхгаузену. На этот раз он переехал к замку Нойхаузен, о чём появилась соответствующая публикация в официальном паблике замка.

«А у нас сюрприз, да ещё какой, — сообщили его администраторы. — У входа в замок Нойхаузен появилась новая достопримечательность — к нам из парка в Гурьевске переехал, в смысле ... перелетел, памятник барону Мюнхгаузену! И это не случайно: реальный прототип известного на весь мир фантазёра Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен служил в русской армии, не раз проезжал через Кёнигсберг и наверняка бывал нашем замке! Мюнхгаузен в замке Нойхаузен — звучит!»

Директор компании «Мироздание» (является подрядчиком, восстанавливающим замок) Михаил Тимошенко затруднился ответить «Новому Калининграду», как замку удалось договориться с администрацией муниципалитета о переезде памятника, однако сообщил, что в воскресенье объект, наконец, откроет двери для туристов.

«Замок для посетителей мы открываем 1 июня. Какой-то торжественной части у нас не будет, просто он начнёт работать и принимать гостей с 10 часов», — рассказал он.

Бронзовая скульптура, изготовленная калининградским скульптором Андреем Шевцовым, изначально была установлена перед входом в городской парк в 2016 году. После этого она несколько раз передвигалась на несколько метров (в том числе по предписанию ГИБДД) и даже переезжала на противоположную сторону дороги. Однако на такое расстояние Мюнхгаузен «перелетел» впервые.

Начальник управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту Гурьевского округа Светлана Кульманская рассказала, что о перемещении скульптуры она узнала от «Нового Калининграда». Более того, она даже считала, что решение пока не принято.

«Я только из командировки приехала, — сообщила Кульманская. — Но я могу сказать, что памятник нигде не числился, он у нас на балансе управления не стоит. Это был подарок городу».

Будет ли город закреплять какой-то официальный статус за скульптурой хотя бы на новом месте, Кульманская ответить затруднилась.

Скульптура «Барон Мюнхгаузен» работы калининградского скульптора Андрея Шевцова была установлена в городе Гурьевске 9 сентября 2016 года у входа в парк. На лицевой стороне валуна-постамента укреплена металлическая табличка с надписью: «Улыбайтесь господа, улыбайтесь!». С другой стороны также есть катличка, которая сообщает, что «своё путешествие на Луну Барон Мюнхгаузен задумал, прогуливаясь в этом парке». Вероятно, последнюю табличку после переезда придётся сменить, а первую вполне можно оставить.