Парк усадьбы Фухсберг и «оазис уединения»: топ-5 дорогих домов в Холмогоровке (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь отправившись в Холмогоровку. Судя по объявлениям, в посёлке нет недостатка в «современных», «роскошных» и «дизайнерских» домах. Обзавестись одним из них будет стоить 35 – 40 млн рублей. Годом ранее можно было обойтись суммой в 20 – 37 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 10 июля 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Современный кирпичный дом» – 40 000 000 рублей

Первую строчку топа занимает одноэтажный «современный кирпичный дом» 2022 года постройки площадью 316,5 м² на ул. Балтийской. Площадь участка — 12 соток. В распоряжении будущих владельцев будут три комнаты и кухня-гостиная с выходом на террасу. «Этот уютный дом идеально подойдёт для семьи, которая ценит комфорт и безопасность. Он оснащён всеми необходимыми коммуникациями: водоснабжение (скважина), канализация, газ, электричество. Высота потолков — 3,1 метра, что создаёт ощущение простора и свободы», — говорится в описании.

В стоимость входит «тёплый гараж» со входом напрямую в дом. «Дизайнерский ремонт», как сообщается, «уже выполнен, поэтому можно сразу заселиться и наслаждаться новым жильём». «Долговечность и надёжность» должна гарантировать кровля из керамической черепицы.

Расположение дома, по мнению автора объявления, «идеально подходит для тех, кто ценит спокойствие и уединение, но при этом хочет иметь быстрый доступ к городской инфраструктуре». «До города всего 12 км, поэтому вы сможете наслаждаться тишиной и свежим воздухом, не отказываясь от удобств городской жизни», — обещает автор.

Объект был выставлен на продажу в мае 2025 года за 39,5 млн рублей. Через месяц он подорожал на 500 тысяч. Стоимость квадратного метра — 126 382 рубля.

«Дом с дизайнерским ремонтом» — 35 300 000 рублей

Строчкой ниже расположился одноэтажный четырёхкомнатный «дом с дизайнерским ремонтом» 2024 года постройки площадью 315 м² на ул. Пражской. Про ремонт придётся поверить на слово, ведь к объявлению с ценой 35,3 млн рублей не прикрепили ни одной фотографии интерьера. Из краткого описания можно узнать лишь о наличии «просторной кухни-гостиной», двух санузлов, трёх спален, технического помещения и гаража. Также упоминаются высокие потолки и «все коммуникации: газ, электричество и канализация». Жилая площадь — 150 м².

На участке площадью 12 соток обещают «зелёную лужайку, хвойные растения и бетонные дорожки». Стоимость квадратного метра — 112 063 рубля.

«Роскошный особняк» — 35 100 000 рублей

На третьей позиции оказался «роскошный особняк» 2012 года постройки площадью 220 м² в парке усадьбы Фухсберг. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — завлекает автор объявления посетителей сайта посмотреть снятый для продажи дома ролик. «Представьте место, где время замедляется, а каждый день начинается с пения птиц», — рассказывает девушка в кадре, под чей голос монтажёр старательно наложил то самое пение птиц. Дoм, по мнению автора объявления, «для тех, кто выбирает комфорт, безопасность и прекрасную экологию для себя и своих близких».

На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня-столовая, гостевая комната, гостевой санузел и техническое помещение с гардеробной. На втором — гостевая комната, две мастер-спальни с гардеробом, ванная комната и сауна. Лишних комнат, как уточняется, нет, ведь «всё продумано с практической точки зрения».

Также из объявления мы узнаём о том, что дом построен из красного кирпича «с соблюдением самых высоких стандартов и требований» и использованием «дорогостоящих и качественных материалов». «Это значит, что вы можете просто наслаждаться жизнью и не думать о ремонте», — уверяет автор объявления.

Ко всему этому ожидаемо прилагается участок «в идеальном состоянии» с системой автополива, многолетними елями, розами и яблонями. В общем, «идеальная картинка загородной жизни». И всё это в минуте ходьбы до ближайшего продуктового магазина.

Объект был выставлен на продажу в мае за 37,9 млн рублей. Через месяц цену снизили на 2,8 млн. Стоимость квадратного метра — 159 545 рублей.

Дом по индивидуальному проекту — 35 000 000 рублей

Видеотур по следующему объекту обещают только «реальному покупателю». Двухэтажный семикомнатный дом 2021 года постройки площадью 240 м² находится на ул. Прусской. Без лишних эпитетов автор объявления сообщает: «Дом построен из 400-го блока. Фундамент — блоки ФС в два pядa. Кровля плocкaя. Окна и входная дверь KBE на максимально широком профиле с двойным остеклением».

На первом этаже расположены гостевые спальня и санузел, гардероб, кухня, совмещённая с гостиной. На втором этаже — две детских комнаты, мастер-спальня со своим санузлом, кабинет и отдельный санузел второго этажа. Все коммуникации, как сообщается, «тщательно продуманы». Также упоминаются система очистки воды, «очень дорогая» сантехника, итальянский керамогранит и плитка, мраморные подоконники. «На все строения имеется индивидуальный проект. Дом жилой и с мебелью», — гласит описание.

Объект был выставлен на продажу в августе 2021 года за 15 млн рублей. В апреле 2022-го цену подняли сразу на 12 млн. До настоящего времени она менялась ещё три раза. Стоимость квадратного метра — 145 833 рубля.

«Роскошный дом в лесу» — 34 900 000 рублей

Замыкает список самых дорогих объектов, выставленных на продажу в Холмогоровке, «роскошный дом в лесу, всего в шаге от города». Посетителям сайта приходится довольствоваться «роскошью» только изнутри, ведь фото экстерьера в объявлении отсутствует. За него, вероятно, «отдуваются» крупные планы рёбер на мангале и яблок. Особняк, как пишет автор объявления, раcпoлoжeн «в живoпиcной парковой зоне, входящей в перечень объектов „Категории историко-культурного наследия“». Дом преподносят как «настоящий оазис уединения» «всего в семи минутах от Центрального района Калининграда». Среди преимуществ объекта перечислены «кристально чистый воздух и близость морского побережья», а также «уникальное расположение на тупиковой улице, обеспечивающее тишину и спокойствие».

Площадь дома 2012 года постройки — 270 м². В описании упоминаются «дизайнерское архитектурное решение», «отделка из качественных материалов», «несущие стены из красного керамического кирпича».

На первом этаже расположены холл, гостиная с дровяным камином, кухня-столовая, спальня, санузел с душевой и кладовая. На втором — три большие спальни, две изолированные гардеробные, холл-библиотека, санузел с джакузи и сауна. На третьем мансардном этаже — комната, открытая терраса для отдыха и большая кладовая.

Объект был выставлен на продажу в январе 2025 года за 33 млн рублей. В июне он подорожал на 1,9 млн. Стоимость квадратного метра — 129 259 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов cian.ru, avito.ru и domclick.ru