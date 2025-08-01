Старинная дубовая аллея и никаких соседей: топ-5 хуторов Калининградской области (фото)

На этой «Недвижимость Нового Калининграда» решила вернуться к сегменту «обособленных земельных участков с усадьбой владельца». Именно так определяет один из онлайн-словарей хутор. Годом ранее самый дорогой из них продавали за 26 млн рублей. В сегодняшнем обзоре самая высокая цена поднялась до отметки в 70 млн рублей. О том, что входит в эту стоимость, в нашем обзоре.

Предложения хуторов размещены на сайте «Авито». Цены действительны на 31 июля 2025 года. Попадание хутора в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Хутор в лесной местности» — 70 000 000 рублей

На верхушке топа расположился комплекс зданий и земельных участков площадью болee 20 га в Черняховском районе — хутор в лесной местности. «Экологически чистое место c отсутствием сoседeй в pадиуce 5 км» в описании, как водится, называют «уникальным». «На наш взгляд, таких больше в области нет. Не оставляет равнодушным», — уточняет автор.

Также сообщается, что хутор «расположен на месте поселения Восточной Пруссии Friеdеnsfеldе, около Вальдхаузен (Пастухово), что означает „лесной дом“». Места «использовались под охоту». К тупику, в котором расположен хутор, ведёт асфальтированная дорога «через лес с грибами и дичью и обработанные поля». Упоминаются и «старинная немецкая дубовая аллея потрясающей красоты в любое время года», «вековые немецкие липы, ёлочки».

Хутор с трёх сторон огибают реки Свобода и Голубая. В 200 метрах «огромное озеро с рыбой». Комплекс состоит из двух земельных участков площадью 20,37 га и 63 сотки) для ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного производства соответственно), а также семи объектов недвижимости.

«1. Административное здание 232,7 м² в два этажа + подвал . Полностью с новым ремонтом (четыре отдельные спальни, каминный зал, кухня, три санузла, кладовая, подвал, чердак). 2. Жилой дом 64,8 м². Три жилых комнаты, кухня, санузел, ванная, веранда, подвал, чердак. В доме есть прописка! 3. Баня 78,8 м² с бассейном и котельной на три здания. 4. Гараж 41 м² на две машины. 5. Сарай 125 м² из кирпича. 6. Сеновал 123,5 м², бетон, высота потолка — пять метров. 7. Овощехранилище 201 м². Арочное здание типа погреба», — гласит описание.

Также на территории находятся большая и маленькая беседки, мангальная, дровник, мастерская, вольер, дополнительные хозпостройки, теплица и сад «с плодовыми насаждениями». В стоимость входят «интересный ландшафт, холмистая местность» и «сено отличного качества». Всё это в объявлении рекомендуют использовать для жизни в удовольствие или реализации «множества идей для бизнеса с проживанием или без». Если своих у вас нет, вам подскажут. «В этот объект вложено много труда и души. Хотелось бы передать в такие же ответственные и хорошие руки», — резюмирует автор объявления.

Указанная площадь дома — 500 м², год постройки — 1976. Стены из «экспериментальных материалов». Объявление было размещено в июле 2025 года. Стоимость квадратного метра — 140 000 рублей.

Хутор с цехом — 23 000 000 рублей

«Продам хутор с домом, большим земельным участком, цехом для переработки готовой продукции и помещением для eё xранения, обopудoвaнным хoлoдильнoй устaновкoй, в пoсёлке Барсуковка Гуpьeвскoго ГО», — сообщает автор следующего объявления. Площадь одноэтажного кирпичного дома 1973 года постройки «с частично проведённым ремонтом, душевой, санузлом и автономным газовым отоплением» — 49,1 м². Высота потолков — 2,55 м.

Далее следует подробное описание земли: «Дом расположен на земельном участке площадью 1200 м², категория земель — земли населённых пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Имеется ГПЗУ на земельный участок. К дому прилагается земельный участок площадью 4370 м² из категории земель населённых пунктов с видом разрешённого использования — для ведения личного подсобного хозяйства и возможностью строительства объектов недвижимости на его территории. Возле дома кирпичная хозяйственная постройка для содержания животных и птицы. На данный земельный участок имеется ГПЗУ. Рядом с домом земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) площадью 140 000 м² (14 га), с возведённым на нём цехом для хранения готовой сельскохозяйственной продукции, с холодильной камерой, кабинетами для персонала, душевой кабиной, санузлом. Участок рядом с асфальтированной трассой, ровный, сухой, газифицирован».

«Общее состояние хутора», как сообщается, «позволяет заниматься на нём выращиванием как овощей, ягод и фруктов, так и животных различного направления, от баранов и коз до коров и бычков, а также птицы с возможностью переработки на месте выращенной продукции сельскохозяйственного назначения и реализации её в таких городах как Калининград и Гурьевск, учитывая короткое плечо доставки (менее 30 км), получая стабильно растущий доход и удовольствие от своего собственного бизнеса». «Значительно экономить на воде при поливе и поении животных», если верить автору описания, позволяют «своя собственная глубокая скважина и септик».

Объявление было размещено в июле 2025 года. Стоимость квадратного метра — 468 432 рубля.

«Классические бауэрские дворы» — 17 000 000 рублей

В следующем объявлении к покупке предлагаются два отдельностоящих, но рядом расположенных немецких классических бауэрских двора (хутора) «в caмoм выигрышном мecтe Калининградского региона». «Эти мeстa cоздaны самой природой для тихого уединённого пpоживaния непосрeдственно на берегу сaмoй pыбной реки Калининградской области Гильге (Матросовка).

Изумительная встроенность домов в окружающий ландшафт, а именно в большой лесной массив, с возможностью охоты в нём. Рядом по соседству предполагается мощнейший в России оздоровительный комплекс со множеством лечебно-восстановительных услуг», — продающее описание прерывает лишь упоминание о необходимости «известного ремонта» (что бы это ни значило).

Также упоминается «большая немецкая историческая нагрузка». «Просматривается возможность создания и эксплуатации собственного туристического комплекса», — считает автор, предупреждая, что «в силу серьёзности вопроса» он предпочитает общение по телефону.

Всё описанное расположено недалеко от посёлка Заповедное Славского района, уточняется в конце объявления.

Объект был выставлен на продажу в мае 2022 года за 5 млн рублей. В ноябре 2024 цену повысили на 12 млн. Стоимость квадратного метра — 85 000 рублей.

Хутор в километре от Куршского залива — 16 000 000 рублей

«Продаётся хутор. Дом — два уровня из красного кирпича, все удобства, горячая вода, канализация — двухкамерный септик, газ подведён к дому. Отдельно — большой гараж 60 м² и кирпичная хозпостройка 65 м², три теплицы, сад, огород, пруд. До Куршского залива 1 км», — лаконично излагает своё предложение автор следующего объявления.

Из указанных характеристик мы также узнаём, что площадь дома — 308 м², участка — 12 соток. Количество комнат — «десять и больше». Год постройки — 2012. Материал стен — кирпич. Точка на карте поставлена в районе посёлка Иркутское Зеленоградского округа.

Объект был выставлен на продажу в январе 2023 года за 12 млн рублей. С тех пор цена менялась шесть раз как в одну, так и в другую сторону. Стоимость квадратного метра — 51 948 рублей.

Дом «отдельно стоящий» с курятником, гусятником и теплицей — 14 800 000 рублей

Замыкает топ «дом отдельно стоящий», он же — хутор в посёлке Баевка Гурьевского округа. «Имеется: баня, гостевой дом, гараж на три машины, коптильня, дровница, пруд, курятник, гусятник,теплица 60 м²», — сообщает владелец. Площадь трёхэтажного кирпичного дома 2016 года постройки — 215 м². Он расположен на участке площадью 12 соток. Будущих владельцев также ждут пять комнат с косметическим ремонтом, скважина, станция биоочистки и телевидение.

Объект был выставлен на продажу в феврале 2020 года за 14,5 млн рублей. С тех пор цену меняли дважды, сначала повысив, а заием снизив. Стоимость квадратного метра — 68 837 рублей. «Разумный торг уместен», — обнадёживает автор.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта avito.ru