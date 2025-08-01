Старинная дубовая аллея и никаких соседей: топ-5 хуторов Калининградской области (фото)

На этой «Недвижимость Нового Калининграда» решила вернуться к сегменту «обособленных земельных участков с усадьбой владельца». Именно так определяет один из онлайн-словарей хутор. Годом ранее самый дорогой из них продавали за 26 млн рублей. В сегодняшнем обзоре самая высокая цена поднялась до отметки в 70 млн рублей. О том, что входит в эту стоимость, в нашем обзоре.
Предложения хуторов размещены на сайте «Авито». Цены действительны на 31 июля 2025 года. Попадание хутора в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.
«Хутор в лесной местности» — 70 000 000 рублей
На верхушке топа расположился комплекс зданий и земельных участков площадью болee 20 га в Черняховском районе — хутор в лесной местности. «Экологически чистое место c отсутствием сoседeй в pадиуce 5 км» в описании, как водится, называют «уникальным». «На наш взгляд, таких больше в области нет. Не оставляет равнодушным», — уточняет автор.
Также сообщается, что хутор «расположен на месте поселения Восточной Пруссии Friеdеnsfеldе, около Вальдхаузен (Пастухово), что означает „лесной дом“». Места «использовались под охоту». К тупику, в котором расположен хутор, ведёт асфальтированная дорога «через лес с грибами и дичью и обработанные поля». Упоминаются и «старинная немецкая дубовая аллея потрясающей красоты в любое время года», «вековые немецкие липы, ёлочки».
Хутор с трёх сторон огибают реки Свобода и Голубая. В 200 метрах «огромное озеро с рыбой». Комплекс состоит из двух земельных участков площадью 20,37 га и 63 сотки) для ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного производства соответственно), а также семи объектов недвижимости.
«1. Административное здание 232,7 м² в два этажа + подвал . Полностью с новым ремонтом (четыре отдельные спальни, каминный зал, кухня, три санузла, кладовая, подвал, чердак). 2. Жилой дом 64,8 м². Три жилых комнаты, кухня, санузел, ванная, веранда, подвал, чердак. В доме есть прописка! 3. Баня 78,8 м² с бассейном и котельной на три здания. 4. Гараж 41 м² на две машины. 5. Сарай 125 м² из кирпича. 6. Сеновал 123,5 м², бетон, высота потолка — пять метров. 7. Овощехранилище 201 м². Арочное здание типа погреба», — гласит описание.
Также на территории находятся большая и маленькая беседки, мангальная, дровник, мастерская, вольер, дополнительные хозпостройки, теплица и сад «с плодовыми насаждениями». В стоимость входят «интересный ландшафт, холмистая местность» и «сено отличного качества». Всё это в объявлении рекомендуют использовать для жизни в удовольствие или реализации «множества идей для бизнеса с проживанием или без». Если своих у вас нет, вам подскажут. «В этот объект вложено много труда и души. Хотелось бы передать в такие же ответственные и хорошие руки», — резюмирует автор объявления.
Указанная площадь дома — 500 м², год постройки — 1976. Стены из «экспериментальных материалов». Объявление было размещено в июле 2025 года. Стоимость квадратного метра — 140 000 рублей.
Хутор с цехом — 23 000 000 рублей
Далее следует подробное описание земли: «Дом расположен на земельном участке площадью 1200 м², категория земель — земли населённых пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Имеется ГПЗУ на земельный участок. К дому прилагается земельный участок площадью 4370 м² из категории земель населённых пунктов с видом разрешённого использования — для ведения личного подсобного хозяйства и возможностью строительства объектов недвижимости на его территории. Возле дома кирпичная хозяйственная постройка для содержания животных и птицы. На данный земельный участок имеется ГПЗУ. Рядом с домом земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) площадью 140 000 м² (14 га), с возведённым на нём цехом для хранения готовой сельскохозяйственной продукции, с холодильной камерой, кабинетами для персонала, душевой кабиной, санузлом. Участок рядом с асфальтированной трассой, ровный, сухой, газифицирован».
«Общее состояние хутора», как сообщается, «позволяет заниматься на нём выращиванием как овощей, ягод и фруктов, так и животных различного направления, от баранов и коз до коров и бычков, а также птицы с возможностью переработки на месте выращенной продукции сельскохозяйственного назначения и реализации её в таких городах как Калининград и Гурьевск, учитывая короткое плечо доставки (менее 30 км), получая стабильно растущий доход и удовольствие от своего собственного бизнеса». «Значительно экономить на воде при поливе и поении животных», если верить автору описания, позволяют «своя собственная глубокая скважина и септик».
Объявление было размещено в июле 2025 года. Стоимость квадратного метра — 468 432 рубля.
«Классические бауэрские дворы» — 17 000 000 рублей
Изумительная встроенность домов в окружающий ландшафт, а именно в большой лесной массив, с возможностью охоты в нём. Рядом по соседству предполагается мощнейший в России оздоровительный комплекс со множеством лечебно-восстановительных услуг», — продающее описание прерывает лишь упоминание о необходимости «известного ремонта» (что бы это ни значило).
Также упоминается «большая немецкая историческая нагрузка». «Просматривается возможность создания и эксплуатации собственного туристического комплекса», — считает автор, предупреждая, что «в силу серьёзности вопроса» он предпочитает общение по телефону.
Всё описанное расположено недалеко от посёлка Заповедное Славского района, уточняется в конце объявления.
Объект был выставлен на продажу в мае 2022 года за 5 млн рублей. В ноябре 2024 цену повысили на 12 млн. Стоимость квадратного метра — 85 000 рублей.
Хутор в километре от Куршского залива — 16 000 000 рублей
«Продаётся хутор. Дом — два уровня из красного кирпича, все удобства, горячая вода, канализация — двухкамерный септик, газ подведён к дому. Отдельно — большой гараж 60 м² и кирпичная хозпостройка 65 м², три теплицы, сад, огород, пруд. До Куршского залива 1 км», — лаконично излагает своё предложение автор следующего объявления.
Из указанных характеристик мы также узнаём, что площадь дома — 308 м², участка — 12 соток. Количество комнат — «десять и больше». Год постройки — 2012. Материал стен — кирпич. Точка на карте поставлена в районе посёлка Иркутское Зеленоградского округа.
Объект был выставлен на продажу в январе 2023 года за 12 млн рублей. С тех пор цена менялась шесть раз как в одну, так и в другую сторону. Стоимость квадратного метра — 51 948 рублей.
Дом «отдельно стоящий» с курятником, гусятником и теплицей — 14 800 000 рублей
Замыкает топ «дом отдельно стоящий», он же — хутор в посёлке Баевка Гурьевского округа. «Имеется: баня, гостевой дом, гараж на три машины, коптильня, дровница, пруд, курятник, гусятник,теплица 60 м²», — сообщает владелец. Площадь трёхэтажного кирпичного дома 2016 года постройки — 215 м². Он расположен на участке площадью 12 соток. Будущих владельцев также ждут пять комнат с косметическим ремонтом, скважина, станция биоочистки и телевидение.
Объект был выставлен на продажу в феврале 2020 года за 14,5 млн рублей. С тех пор цену меняли дважды, сначала повысив, а заием снизив. Стоимость квадратного метра — 68 837 рублей. «Разумный торг уместен», — обнадёживает автор.
Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайта avito.ru