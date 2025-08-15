Море под боком, розарий и сад камней: топ-5 дорогих домов в Куликово (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу на морском побережье, вновь отправившись в посёлок Куликово Зеленоградского округа. Подходящие объявления размещены на сайтах сервисов «Циан» и «Авито». Годом ранее самый дорогой объект продавали за 116 млн рублей. На этот раз планка опустилась немного ниже. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 14 августа 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

«Уникальный в своём роде» — 105 000 000 рублей

Возглавил топ, как и полтора года назад, «уникальный в cвoём poде, экoлогически чистый дoм из хaкасскoго высoкогopнoгo кeдpа», как его описывают владельцы. С марта 2024 года он подешевел на 9 млн рублей. Объявление было размещено с ценой 116 млн рублей. С тех пор её снижали пять раз. Текущая стоимость квадратного метра — 328 125 рублей.

Площадь объекта — то ли 250, то ли 320 м² (данные в объявлении разнятся). Двухэтажный дом построен в 2022 году «по канадской технологии» «опытными мастерами, приглашёнными из Хакасии». Вся мебель в доме, как сообщается, выполнена из массива дерева. Причём резкой мебели и других предметов интерьера, как утверждается в объявлении, занимались мастера из Эрмитажа. Также упоминается большое количество антикварных восстановленных вещей 17 — 18 веков.

«Ещё одно место, продуманное для безупречного отдыха» — баня с печью Ферингера. «Отдельная гордость собственника» — участок площадью 16 соток с садовыми, фруктовыми и хвойными деревьями, а также садом камней. Упоминаются и «тысячи подснежников», высаженных вдоль каменных дорожек.

В стоимость входит двухэтажный гараж «с большим пластиковым погребом для хранения заготовок». На втором этаже гостевая зона с кухней и санузлом, которую будущим владельцам предлагают использовать «для проживания охраны или прислуги».

Дом в СНТ «Морское» — 65 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный дом 2024 года постройки площадью 245,9 м² продают в СНТ «Морское». В числе характеристик здания указаны архитектурная подсветка, обогрев крыльца против обледенения и солнцезащитное остекление.

На первом этаже расположены топочная, гостевые спальня и санузел, кухня, зал и терраса. На втором — две спальные комнаты, санузел, мастер-спальня, гардеробная и балкон. Отделка выполнена с использованием материалов «импортного производства», упоминаются стеклообои и фигурная штукатурка.

«Интерьер выполнен с присущим минимализмом, обилием свободного пространства и присутствием промышленных элементов, в светло сером и антрацитовом цвете с изящным переходом в пастельные тона. Мебель подобрана в стиле неоклассики», — говорится в описании.

На участке прямоугольной формы площадью восемь соток расположен гараж. Оборудован многозонный полив для газона, туй, розария и плодовых деревьев. Есть «собственный выход на велодорожку». До моря обещают 200 метров.

Объект был выставлен на продажу в ноябре 2024 года. С тех пор цена не менялась. Стоимость квадратного метра — 264 335 рублей.

Дом в «идеальном месте» — 53 000 000 рублей

Трёхэтажный кирпичный дом 2013 года постройки площадью 251,2 м² находится, по мнению автора объявления, «в идеaльнoм меcтe для кoмфopтного прoживания». На первом этаже расположены гостиная, кухня-столовая, холл, гардеробная, кабинет, закрытая веранда, бойлерная, санузел и гараж. На втором — три спальни, балкон, санузел и коридор. На третьем — мансарда свободной планировки.

Внутри обещают дизайнерский ремонт «в классическом стиле», тёплые полы, электрокамин, встроенный кухонный гарнитур из массива дерева, а также меблировку комнат.

На территории «облагороженного ландшафтом участка» площадью 12 соток находятся баня с комнатой отдыха, отдельным душем, санузлом и купелью, закрытая веранда с мангальной группой, открытая площадка для отдыха с выходом к пруду, площадка для автомобилей, два подсобных помещения.

Объект был выставлен на продажу в феврале 2025 года. С тех пор цена не менялась. Стоимость квадратного метра — 210 987 рублей.

Дом площадью 402 кв. метра — 35 000 000 рублей

На ул. Лесной можно приобрести «великолепную загородную резиденцию» площадью 402 м². Дом, как сообщается, «раскинулся» на обширном участке в 45 соток. «Этот современный двухэтажный кирпичный дом с летней верандой и просторным гаражом, снабжённым электроподъемной дверью, обещает комфорт и уют. Он строился с любовью и вниманием к каждой детали, использованы исключительно высококачественные экологические материалы, что подчёркивает его индивидуальность и гармонию с окружающей природой», — говорится в описании.

Помимо «этого великолепного дома», на участке располагается банный комплекс с открытой верандой площадью 52 м² и джакузи вместимостью до пяти человек. «Изюминкой этой резиденции» также называют два пруда, «в которых плавают рыбы».

На первом этаже находятся: прихожая, кухня-гостиная с отдельным помещением для хранения, каминный зал с панорамным окном и вторым светом, хозяйская спальня с гардеробной и санузлом, гостевой санузел, прачечная, кладовая, гараж и техническое помещение. На втором — библиотека, три спальни, два санузла, терраса с видом на море и бильярдная комната. «Здесь, среди зелени и моря, каждый найдет своё вдохновение, а атмосфера расслабленности и благополучия позволит забыть о городской суете», — обещает автор описания. Стоимость квадратного метра — 87 065 рублей.

«Уникальный объект недвижимости» — 30 000 000 рублей

Замыкает подборку дом 2018 года постройки площадью 111,4 м² на ул. Морской. Его преподносят как «уникальный объект недвижимости — просторный и уютный», а также «идеальное место для тех, кто ищет спокойствие загородной жизни, но при этом не хочет отказываться от удобств и коммуникаций городского жилья». Правда, судя по фотографиям, отделки и мебели в доме нет.

«Три комнаты, две из которых раздельные, и просторная кухня площадью 40 кв. м предоставляют достаточно места для комфортной жизни. Высота потолков 3 метра добавляет пространству воздуха и свободы», — говорится в описании. В стоимость входят «шикарная терраса с оборудованной зоной барбекю ручной работы» и «дорогие пластиковые окна».



На участке площадью 12 соток обещают молодой сад с плодовыми деревьями, низкорослые немецкие яблони, черешню, вишню, грушу, абрикос, красную и чёрную смородину, малину. До моря 400 метров по прямой. Стоимость квадратного метра — 269 300 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и cian.ru.