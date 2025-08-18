Газовые войны: к чему привела социальная программа догазификации СНТ

В 2023 году государство приняло социальную программу о догазификации СНТ по аналогии с уже существовавшей программой догазификации поселков. Председатели калининградских СНТ утверждают, что это решение создает проблемы: у садовых товариществ нет денег на содержание сетей, а первые инвесторы, которые тратили деньги на газификацию всего СНТ, не получают компенсацию за свои вложения. В ситуации разбирался корреспондент «Нового Калининграда».



Социальная программа о догазификации позволяет жителям сельской местности и садоводам получить газ: если рядом с каким-то населенным пунктом в сельской местности и СНТ проходит газопровод, то владелец дома может написать заявление, и газовщики будут обязаны бесплатно дотянуть ветку до границ его участка. Дальше — в дом и внутри него — уже все делается за деньги собственника. СНТ, с одной стороны, очень повезло — ведь для государства они не являются населенными пунктами, развивать инфраструктуру в которых (строить дороги, газифицировать, проводить канализацию и воду) власти должны за счет бюджета. С другой стороны, садоводы, серьезно вложившиеся в своё время в газификацию обществ, теперь оказались в странной ситуации — на них «повесили» обслуживание сетей, к которым продолжают подключать новых потребителей в рамках «социальной программы».





«Катавасия с догазификацией началась два года тому назад, — рассказывает Галина Матина, председатель СНТ „Радуга“, что на Тенистой Аллее в Калининграде. — До этого момента мы чудесно работали с „Калининградгазификацией“. Наше общество газифицировалось одним из первых в регионе в 2012 г. На тот момент в СНТ все больше людей стали проживать на постоянной основе — пенсионеры, многодетные, кто не смог купить квартиру и решил построить дом на участке. И, конечно, для комфортной жизни нужен был газ. В итоге у нас собралась группа инвесторов, которые вложили свои деньги. Участвовали только желающие, никого силком не тянули. Люди брали кредиты по 330-350 тысяч под большие проценты в те годы, но куда было деваться». По её словам, со временем понесенные расходы садоводам компенсировались за счет того, что к построенной сети подключался очередной абонент. «Он выплачивал в правление конкретно рассчитанную сумму, — поясняет Галина Матина. — Что-то из нее шло на обслуживание сетей, остальное распределялось между первыми инвесторами».

Но последние поправки в Постановление Правительства РФ 1547 в один момент сломали эту систему, говорят сегодня садоводы. Дело в том, что, если прежде дачник хотел подключиться к уже существующей газораспределительной сети, то газовщикам, чтобы приступить к работам, для начала нужно было предъявить согласие от председателя СНТ на подключение. Садовод приходил в правление, вносил свою долю в ранее понесенных расходах на строительство сетей, ему выдавалось согласие, человек газифицировал свой дом. Теперь же, утверждает председатель СНТ «Радуга», позиция газовщиков поменялась, новые абоненты из числа садоводов ничего СНТ не платят, а если товарищество не даст согласие на догазификацию, на него подают в суд. «В нашем обществе именно так и произошло. Причем задним числом. Правление узнало о вынесенном решении суда, когда с нашего расчетного счета списали госпошлину. А о том, что к нашим внутренним сетям подключили еще одного потребителя, мы выяснили также случайно во время обхода. Ситуация, скажу я вам, складываете ненормальная», — говорит Галина Матина.

Она считает, что такая ситуация выгодна газовщикам, ведь они выполняют Постановление, процент газифицированной территории растет малыми для них средствами — ведь подключение идет к уже существующей инфраструктуре, ранее оплаченной другими людьми. «При этом за свои услуги по догазификации участка в СНТ «Калининградгазификация» берет немалые деньги — от 140 до 180 тысяч рублей в зависимости от объема работ, — продолжает председатель СНТ. — А еще нужно заплатить непосредственно за врезку в существующие сети. И если раньше эта услуга стоила чуть более 16 тысяч рублей, то в январе 2024-го сумма подскочила до 116 тысяч, хотя ничего в работе, думается, у них не поменялось. Садовое общество ни на обслуживание сетей, ни на компенсацию членам, кто в свое время и провел газ в общество за свои деньги, ничего не получает.

По ее словам, шесть калининградских обществ объединились и написали общее обращение и в правительство региона, в Минэнерго РФ и т.д, чтобы в текст Постановления внести пункт об обязательном получении согласия СНТ на подключение. «Нас перекидывали из одной структуры в Москве в другую, потом пятую, десятую, — продолжает председатель. — В конце концов на меня вышло правительство Калининградской области. Говорят, раз президент сказал „догазификация“, значит, мы так и делаем. Я ответила, что против решений президента мы ничего не имеем, но почему газовщики не идут в те общества, где дачники еще не построили газовые сети? Ведь это улучшит качество их жизни. Нам помогать уже не надо, мы за свои деньги эту инфраструктуру для себя создали. А на мой вопрос, как теперь людям, кто за большие деньги проводил газ в общество, получить компенсацию от новых пользователей сетей, мне в правительстве области ответили: „У вас есть право обратиться в суд на взыскание с физического лица доли в расходах“. На что я ответила, а понимают ли те, кто мне звонит, по каким кругами ада они хотят пустить председателей СНТ, не говоря о судебных расходах? Мы, к примеру, уже второй год судимся. Один суд выигрываем, а человек идет дальше в кассацию — и все начинается сначала».





«Ко всему перечисленному есть и другая проблема, — говорит Евгений Флейдер, председатель одноименного СНТ „Радуга“, расположенного в районе ул. Катина. — Ведь, помимо сетей, которые надо содержать на что-то, есть же и другое газовые оборудование. Которое также нужно правильно обслуживать. За него мы платим налоги и ежегодно обязаны с той же „Калининградгазификацией“ заключать договор на обслуживание своих сетей. Плюс за их аварийные выходы платим отдельно. В связи с этим уже несколько председателей СНТ написали письма, мол, пусть „Калининградгазификация“ забирает наши сети себе на баланс, раз на территории СНТ ее работники ведут себя как хозяева. Садоводам разрешили ничего не платить СНТ за подключение, но ни в одном нормативном акте не говорится, за чей счет тогда будут обслуживаться сети. Это, считаю, недоработка законодателя. И мы писали об этом — и в правительство, в том числе федеральное, и в Генпрокуратуру, потому что нарушены имущественные права людей, и в Госдуму, а в Калининграде встречались с представителем президента. Но пока результата нет. При этом я знаю, что в Гурьевское округе уж возникла ситуация, когда человек практически в одиночку оплатил постройку ШРП (газовой насосной станции). Сначала новые пользователи подключались, выплачивая компенсацию в СНТ, все было по справедливости. Затем начали приходить „халявщики“, предварительно выиграв суд у того, кто вкладывался в газовую сеть. А потом ШРП сломалась, и тот, кто ее за свои деньги построил, сказал, что ремонтировать ее не будет. Станция перестала действовать, и в СНТ сейчас газа нет! В других обществах ситуация может повториться. А в конечном итоге это может привести к развалу газовой сети в СНТ».

«В нашем обществе те, кто построил газовую сеть, ежегодно платят за ее обслуживание около 360 тысяч рублей, — вступает в разговор Галина Матина. — Новые потребители, кого подключили уже после ввода Постановления, ничего за это не платят».

По словам главы «Союза садоводов КО» Вадима Сафронова, это происходит из-за того, что до домов новых пользователей «Калининградгазификация» провела отдельную ветку, эта же организация будет абоненту выставлять счет как частному дому в городе. «А то, что сами газовщики пришли не на пустое место, а подсоединились к сетям СНТ, никого не волнует, — говорит он. — В итоге если раньше первые инвесторы содержали сети за свои деньги, а затем и за деньги тех, кто подключался позднее, то сегодня и новые потребители, и новая нагрузка на сети ложатся только на плечи первых инвесторов».

По словам Вадима Сафронова, сейчас главы СНТ активно судятся по этому поводу с новыми абонентами. Но если по первости суды выносили решения в пользу физических лиц — инвесторов, то сегодня уже стоят на стороне Постановления Правительства.





«Мы прошли шесть судов, проиграли все, — говорит председатель газовой комиссии СНТ „Космос“ (в Центральном районе Калининграда) Нина Козлова. — Но мы сейчас снова попытаемся подать иск за незаконное обогащение вновь подключившего абонента. Подведение газа в нашем СНТ в свое время обошлось в сумму около 10 млн рублей. У нас всего 519 участков, и поначалу желающих включиться в дело было около 50 человек. Но когда люди услышали, что первоначальный взнос составит по 180 тысяч рублей, многие отказались. Остались лишь 30 человек, им в итоге пришлось заплатить за строительство сетей в СНТ по 318 тысяч рублей, или по 12 000 долларов в те времена! Со временем к построенным сетям подключились еще 50 садоводов. Сначала они платили по 200 тысяч, а потом и сами стали получать компенсацию от новых абонентов, как и мы. В итоге понесенные нами затраты снижались. За это время мы смогли компенсировать примерно половину своих затрат. А сегодня ни СНТ, ни инвесторы не получают ни копейки. В итоге, даже имея грамотно составленный на момент строительства сетей инвестиционный договор, мы проиграли шесть судов. При этом мы даже о дивидендах, как инвесторы, не говорим, а лишь о возможности получить компенсацию своих же затрат. А „Калининградгазификация“ сегодня без спроса заходит на земли СНТ, опять же без спроса начинает у нас раскопки и подключает к нашим сетям новых пользователей. Получает с этого только газовая служба. А что нам делать? Выходить на митинги? Все это усиливает социальное напряжение. В обществе происходят конфликты, доходит до оскорблений, пишутся заявления в полицию».

По словам Вадима Сафронова, садоводы встречались с газовщиками уже дважды за прошедшие два года.

«Была встреча с Калининградгазификацией в гостинце „Навигатор“, — говорит он. — Спасибо главе администрации Калининграда Елене Дятловой, министру ЖКХ и строительства Сергею Черномазу, которые посодействовали этой встрече. Но она ни к чему не привела. „Калининградгазификация“ нам по-прежнему говорит, что исполняет Постановление 1547 и ничего поделать не может».

Редакция «Нового Калининграда» обратилась в АО «Калининградгазификация» с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на прозвучавшие в статье претензии садоводов.

Как сообщили нам в компании, сегодня в регионе 122 негазифицированных СНТ из 268 имеющихся. В рамках программы догазификации СНТ на 30 июля 2025 г. в «Калининградгазификацию» поступило 3787 обращений от домовладений, которые расположены на землях, где разрешено садоводство. На данный момент 2948 обращений уже взяты газовиками в работу, заключен 2401 договор на подключение в рамках программы. По 298 договорам газопровод подведен до границы участка, по 134 уже пущен газ.

В АО отмечают, что в тексте Постановления прописано, что при получении заявки газовая служба должна обратиться к владельцу сети газораспределения — и тот в течение трех дней обязан оформить согласие на подключение. При этом в Постановлении не предусмотрена возможность основному абоненту давать согласие на условии возмещения его расходов на строительство и содержание. При этом юрлица не вправе препятствовать ни транспортировкам газа по существующим сетям, если это позволяет их пропускная способность, ни технологическому присоединению к сетям.

«Возмещение расходов на создание имущества его собственнику за счет других лиц допускается только при условии передачи последним соответствующей доли в праве на это имущество, — прокомментировал нам ситуацию гендиректор „Калининградгазификации“ Александр Димаков. — При этом действующее законодательство не возлагает на новых абонентов при их подключении к сети обязанность выкупать долю у собственников, которыми эти сети были созданы». В АО также утверждают, что либо сама организация, либо ее подрядчики всегда уведомляют председателей СНТ о начале работ.

Кроме того, Александр Димаков сообщил редакции, что в январе 2024 г. было вынесено сразу два определения Конституционного суда РФ на описанную в статье ситуацию — № 5-0 и 6-0 от 18.01.24. Суд постановил, что подключать новых абонентов можно при условии, что у существующей в СНТ сети хватает пропускной возможности, и это не возложит на основного абонента, как их собственника, каких-либо дополнительных расходов. При этом Конституционный суд посчитал, что имущественные права основного абонента не нарушаются, так как подключение новых абонентов не лишает основных их права собственности.

«Вместе с тем, — написал нам Димаков, — собственники сетей газораспределения не лишены права получать доходы от их использования. Реализовать это можно путем учреждения юридического лица (коммерческих организаций), передачи им указанных сетей с дальнейшим обращением в орган исполнительной власти для установления тарифа на транспортировку газа и платы за подключение».

На вопрос редакции, не планирует ли руководство газовой компании еще раз проводить встречу с садоводами, гендиректор АО ответил: «На собраниях в 2024 году с председателями СНТ обсуждались вопросы, затрагивающие порядок подключения объектов капитального строительства, расположенных на территориях СНТ. Проведение новых встреч с председателями СНТ в 2025 году Общество не планирует».

В связи с этим сейчас многие председатели калининградских СНТ подписывают обращения к президенту РФ и в другие инстанции. «Таких обращений по всей стране уже много, в принципе. Хотим обратить внимание и Правительства РФ, депутатов, прокуратуры, что сегодня газовщики приходят и подключаются к чужой собственности. Да, они мотивируют это тем, что есть мощности, есть технологическая возможность для подключения. Но ни разу в суде я не услышало ответа от „Калининградгазификации“ на мой вопрос: „Чем обоснована техническая возможность именно нашего газопровода, почему вы не можете построить свой?“» — рассказала председатель СНТ «Октябрьское» (в конце Московского проспекта) Светлана Воронцова.

Именно в ее товариществе уже произошла ситуация, когда дачники встали на пути у строительной техники и не дали вести раскопки для подключения очередного абонента к газовой сети СНТ. Своеобразную оборону люди держали несколько часов, пока техника газовой службы не уехала.

Сложившаяся ситуация, что называется, на руку новым жителям СНТ, которые хотят провести газ: ведь у них улучшаются условия жизни, пусть и за счет других. В регионах при этом действуют в соответствии с «буквой закона», которая оказалась довольно выгодной и для газовщиков — они могут пользоваться сетями, построенными ранее за счет других. Региональные власти вряд ли согласятся выделять средства бюджета на компенсации тем, кто вкладывался в инфраструктуру СНТ, и на обслуживание сетей, которые формально являются частной собственностью — ведь есть Постановление Правительства.

Разрешить эту проблему, по всей видимости, можно только на федеральном уровне.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»