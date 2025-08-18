«Калининградгазификация»: в регионе не газифицирована почти половина СНТ

В Калининградской области по состоянию на конец июля 2025 года без газа остаются 122 СНТ из 268 имеющихся. При этом, как сообщило АО «Калининградгазификация» в ответ на запрос «Нового Калининграда», на догазификацию поступило более 3,5 тыс. обращений от садоводов.

«В рамках программы догазификации СНТ на 30 июля 2025 г. в «Калининградгазификацию» поступило 3787 обращений от домовладений, которые расположены на землях, где разрешено садоводство. На данный момент 2948 обращений уже взяты газовиками в работу, заключен 2401 договор на подключение в рамках программы. По 298 договорам газопровод подведен до границы участка, по 134 уже пущен газ.

Отметим, председатели СНТ выразили недовольство механизмом социальной догазификации садовых товариществ, которая, по их словам, «сажает» новых абонентов на инфраструктуру, ранее оплаченную членами СНТ. Подробнее о проблеме читайте в нашей публикации по ссылке.



