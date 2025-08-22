Дом-замок, лес и «немецкая усадьба»: топ домов в Багратионовском округе

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вернулась в Багратионовский округ. Годом ранее верхним пределом там были 40 млн рублей. На этот раз объекты с самой высокой ценой «уложились» в пределы от 12 до 20 млн. За эту стоимость вам может достаться «дом-замок» или немецкая усадьба с бомбоубежищем, в которой проживал командир воинской части. А в придачу — богатый грибами, ягодами и зверем лес. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 21 августа 2025 года. Попадание дома в топ не означает, что он будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Дом-замок в Багратионовске — 20 000 000 рублей

На верхушке топа оказался «прекрасный двухэтажный дом-замок, построенный из немецкого кирпича», на ул. Сапёрной. Площадь объекта — 257 м². На первом этаже расположены гостиная, кухня, санузел и котельная. На втором — четыре комнаты и санузел.

Также сообщается о наличии утеплённой мансарды, «где можно расположить бильярд, спортзал и т.д.». В стоимость входит двухэтажный гараж площадью 80 м². Второй этаж предназначен для гостей и состоит из трёх комнат с мебелью, кухни и санузла. Кроме того, на участке площадью 12 соток находится летняя кухня с камином площадью 40 м².

Автор объявления сообщает, что дом «строился для себя», и считает его «прекрасным местом для отдыха».

Дом в посёлке Подгорное — 15 000 000 рублей

Одноэтажный дом 2021 года постройки площадью 110 м² продаётся в посёлке Подгорное на участке площадью 12 соток. Автор описания, вероятно, очень талантлив, ведь оно содержит всего пять коротких предложений. Из объявления можно узнать, что дом расположен «в живописном месте на берегу озера» в 35 км от Калининграда. До Багратионовска 13 км. В доме четыре комнаты. Материал стен — газоблоки. Сделан евроремонт. Также сообщается о наличии парковочного места.

Объект был выставлен на продажу в августе 2023 года за 12 млн рублей. С тех пор цену поднимали дважды. Стоимость квадратного метра — 136 364 рубля.

Дом в посёлке Садовое — 12 000 000 рублей

Двухэтажный кирпичный «дом для большой семьи, желающей заниматься своим хозяйством», можно приобрести в посёлке Садовое. Площадь объекта, построенного в 1998 году, — 165,6 м². В распоряжении будущих владельцев будут пять комнат.

Более подробно рассказано об участке: «Дo сoceдей 100 м, в сoбcтвeннocти 12 cоток + 24 в аpeндe. Гараж, рядoм здaниe cвобoднoгo назнaчения (нa фoто здaние более 400 м², пpодaётся c домом). Cад, огород, две теплицы». До Калининграда 23 км.

Объект был выставлен на продажу в апреле 2022 года за 15 млн рублей. С тех пор цену понижали дважды. Стоимость квадратного метра — 72 464 рубля.

Дом в посёлке Долгоруково — 11 999 900 рублей

Двухэтажный дом площадью 160 м² был построен в посёлке Долгоруково в 2000 году «по типовому литовскому проекту в трёx уровнях». Сообщается о наличии цокольного хозяйственного и жилого этажей площадью 70 м² каждый, а также 20-метровой мансарды. На основном этаже расположены прихожая, три комнаты, санузел и кухня. Всё необходимое для проживания, как уточняется, есть в одной комнате. Остальные, как пишет автор объявления, «чистый холст для ваших дизайнерских решений» (в народе — «серый ключ»).

Площадь земельного участка — 12 соток. На нём расположены теплица и летний душ, высажены молодые плодовые деревья: яблони, вишня, слива, грецкий орех, ежевика. Внутренняя граница участка «выходит на просторный луг». Под боком — небольшие озёра и речка Любимая, а также лес, «богатый грибами, ягодами и зверем».

Дом, как сообщается, продаётся в связи с переездом в другой регион. Торг уместен «в разумных пределах». Объявление было опубликовано в 2015 году со стоимость 2,7 млн рублей. С тех пор цену меняли много раз как в одну, так и в другую сторону. Текущая стоимость квадратного метра — 74 999 рублей.

Немецкая усадьба в Долгоруково — 11 990 000 рублей

Замыкает топ трёхэтажный кирпичный дом площадью 206 м² в посёлке Долгоруково. «Пpодaётcя нeмeцкaя усадьба, офoрмлeна как две квaртиры. История: oбъeкт являлcя домом командира вoинcкой части, с 1946 года тaкжe вeдoмствeнный дoм MО», — рассказывает автор объявления. Также сообщается о наличии мансарды и подвала с обустроенной в нём баней, подсобными помещениями и бомбоубежищем времён ВОВ. Согласно указанным характеристикам, дом требует ремонта.

Как следует из объявления, н участке «множество фруктовых деревьев, есть кустарники, создана теплица и выкопан пруд, который возможно заполнять водой для летнего купания».

Объект был выставлен на продажу в марте за 12,84 млн рублей. С тех пор цену снижали шесть раз. На момент публикации квадратный метр стоит 58 204 рубля.

Текст: Игнат Родионов, фото с сайтов avito.ru и domclick.ru