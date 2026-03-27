Больше миллиона за квадратный метр: топ самых дорогих новостроек области

Завершить обзор новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами «Недвижимость Нового Калининграда» решила очередным общеобластным топом. Сравнив данные за апрель 2025 года с текущими, мы обнаружили, что стоимость квадратного метра преодолела психологическую отметку в один миллион рублей, хотя ещё в январе 2026 года картина была иной. В лидерах по-прежнему Зеленоградск и Светлогорск. В каких «элитных» ЖК цены стали ещё выше, а где застройщикам пришлось умерить аппетиты, узнаете из нашего обзора.

Цены действительны на 26 марта 2026 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

ЖК «Мультифункциональный комплекс с апартаментами «Принцесс Роял» в Зеленоградске — 1 086 827 ₽/м²

На верхушке топа вновь оказались апартаменты-студия площадью 29 м² на последнем этаже монолитно-кирпичной семиэтажки премиум-класса на ул. Пугачёва в Зеленоградске, которую планируют сдать в третьем квартале 2027 года. Комплекс уже не раз попадал в наши топы. Мультифункциональный отель по-прежнему называют «элитным», а апартаменты на первой береговой линии Зеленоградска — «эксклюзивными». Возводят сооружение на первой линии курорта на месте некогда горевшего недостроя, который раньше принадлежал «Газпрому».

Поселиться «прямо на променаде Балтийского моря» можно, согласно описанию ЖК, «только с дизайнерским ремонтом». Хотя тут же указано, что тип отделки — предчистовая. Но всё-таки, пожалуй, заплатив более миллиона рублей за квадратный метр, обнаружить в квартире ремонт было бы неплохо. Автор объявления напоминает, что «недвижимость можно будет отдать под управление профессиональной управляющей компании и извлекать пассивный доход». Этому, по задумке авторов проекта, должны способствовать «завораживающий вид на Балтийское море», панорамное остекление, продуманная планировка и «максимально функциональное» пространство (что будет не лишним, учитывая жилую площадь 16,3 м²).

В топе самых дорогих новостроек Зеленоградска в январе 2026 года указанный ЖК также занял первое место. Тогда стоимость квадратного метра составляла 914 565 рублей. Причём речь шла о той же студии. В начале года её можно было приобрести за 26 522 385 рублей. Актуальная цена — 31 517 983 рубля. Объявление было опубликовано в августе 2023 года. С тех пор цену меняли множество раз, в основном — в сторону увеличения. Стоимость квадратного метра в ЖК начинается от 791 826 рублей.

ЖК «Морская лагуна» в Зеленоградске — 850 000 ₽/м²

Цена квадратного метра в монолитно-кирпичном ЖК премиум-класса в самой западной части Зеленоградска на ул. Гагарина с января не изменилась, но это не помешало комплексу занять вторую строчку областного топа. Речь о той же двухкомнатной квартире площадью 127,24 м² на пятом этаже шестиэтажки. А вот планируемый срок сдачи сместили не «вправо», как это обычно делают с социально значимыми объектами в регионе, а наоборот. Предполагается, что ЖК будет готов уже в четвёртом квартале 2027 года. Ранее речь шла о первом квартале 2029-го.

Автор объявления не балует посетителей сайта подробностями о ЖК. Из указанных характеристик можно узнать высоту потолков (3 метра) и тип отделки (чистовая). В доме планируется один грузовой лифт.

Объявление было опубликовано в июле 2025 года. С тех пор цену подняли один раз — в январе 2026-го. Актуальная стоимость квартиры — 108 154 000 рублей. Цена квадратного метра в указанном ЖК стартует от 500 тысяч рублей.

ЖК «Променад» в Светлогорске — 828 741 ₽/м²

ЖК премиум-класса на променаде в Светлогорске за год поднялся в областном топе с четвёртого на третье место. Стоимость квадратного метра увеличилась на 23 903 рубля. На этот раз речь идёт о трёхкомнатной квартире площадью 97,7 м² на последнем этаже монолитной пятиэтажки, которую сдали в 2025 году.

«В состав гостинично-оздоровительного комплекса входит бювет с минеральной водой, отель международного класса, спа-комплекс, фитнес-центр и многопрофильная клиника», — утверждает автор объявления. Также упоминаются авторская архитектура, панорамные окна с видом на море, шумоизолирующие стеклопакеты, потолки высотой 3 метра, консьерж-сервис 24/7 и так далее.

Инфраструктура, если верить описанию, динамично развивается: на первых этажах расположены галерея шопинга, объекты социально-бытового назначения, кафе, рестораны. Собственная управляющая компания прилагается. Возможно приобретение «под ключ» с мебелью и бытовой техникой.

В настоящее время квартиру можно приобрести за 80 968 000 рублей. Квадратный метр в ЖК стартует от 797 025 рублей.

ЖК «Гостиничный комплекс Русь» в Светлогорске — 793 489 ₽/м²

Комплекс на ул. Верещагина в Светлогорске, возводящийся на месте бывшего отеля «Русь», за год потерял две позиции в топе. Самый дорогой квадратный метр в нём стал «доступнее» на 25 351 рубль. Причём речь идёт о тех же однокомнатных апартаментах площадью 64,3 м² на последнем этаже монолитно-кирпичной пятиэтажки премиум-класса, сданной в 2024 году. Теперь «ценители комфорта и самовыражения» могут приобрести объект за 51 021 363 рубля. В апреле 2025-го цена составляла 52 651 412 рублей. Хотя застройщик обещал, что вы получите «недвижимость, которая дорожает».

Комплекс всё так же преподносят как «рай для гедонистов» с «уникальным сочетанием домашнего комфорта с качественным пятизвёздочным сервисом». Потенциальным покупателям обещают «хилинг-отель, дизайнерские интерьеры, круглосуточную службу ресепшн, собственный СПА, инфинити-бассейн, поликлинику и оздоровление, бювет, грязелечебницу, конференц-зал, подземный паркинг, рестораны с летними террасами и видом на море».

Объявление было опубликовано в марте 2025 года со стоимостью 52 389 454 рубля. С тех пор цену меняли множество раз как в одну, так и в другую сторону. Квадратный метр в указанном ЖК стоит от 496 847 рублей.

ЖК «Атлантис»в Зеленоградске — 600 000 ₽/м²

ЖК на ул. Гагарина в Зеленоградске сохранил последнее место в топе, хотя за год цена самого дорогого квадратного метра потеряла 1​​33 496 рублей. В январском топе Зеленоградска она составляла 650 тысяч, комплекс занимал третье место по дороговизне.

На этот раз речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 86,8 м² на втором этаже монолитно-кирпичной шестиэтажки комфорт-класса, которую сдали в 2023 году (несмотря на это, объявление по-прежнему проиллюстрировано эскизами, а не реальными фотографиями). Объявление начинают с темы балтийских рассветов и закатов, столь широко эксплуатируемой местными риелторами. ЖК без ложной скромности называют «доминантой прибрежного пространства прекрасного города-курорта Зеленоградска». Здесь архитекторы, как сообщается, воплотили в жизнь свои «самые современные и оригинальные задумки», «использован особый ритм остекления: максимальные площади стеклянных поверхностей придают комплексу визуальную лёгкость и воздушность». Также упоминаются «дорогая» отделка фасада, подземный паркинг, «обширная, зелёная, тихая и комфортная, практически закрытая для движения любого транспорта» территория.

«Самые взыскательные покупатели» могут подчеркнуть свой статус и приобрести квартиру за 52 080 000 рублей. Объявление было опубликовано в июле 2025 года со стоимостью 62 719 999 рублей. С тех пор цену снижали дважды, повысив один раз. «Квадрат» в указанном ЖК продают от 350 тысяч рублей.

Обзор: Игнат Родионов, фото с сайта cian.ru