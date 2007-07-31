Эпидемиологический калькулятор: когда всё это закончится

По оценкам специалистов пандемия коронавируса в России может затянуться до сентября. В Евросоюзе также не исключают, что границы останутся закрытыми до осени. Тем временем, вопрос «когда всё это кончится» с каждым днём становится всё актуальнее и для запертых в квартирах людей, и для теряющего деньги бизнеса, и, тем более, для падающих с ног медиков. Пик пандемии в России ещё не пройден, и когда он наступит, зависит от множества факторов, в том числе от скорости распространения болезни. «Новый Калининград» разработал калькулятор, с помощью которого можно попробовать просчитать течение пандемии в Калининградской области — надо только ввести в поля актуальные цифры и предполагаемые данные по заражаемости, проценту смертности и проценту заболеваемости.
Статистика смертей в Калининградской области за 2019 год в сравнении с теоретической смертностью от COVID-19 в 2020
|Болезни системы кровообращения
|5520
|Новообразования
|2168
|Самоубийства
|154
|Транспортные несчастные случаи
|118
|Случайные отравления алкоголем
|135
|Убийства
|57
|Болезни органов пищеварения
|608
|Болезни органов дыхания
|327
|Болезни, вызванные ВИЧ
|99
|Туберкулез всех форм
|26
|Коронавирус (расчётные данные)
|1
Теоретическая модель основана на том, что всё течение пандемии можно условно разделить на несколько фаз: роста, угасания и окончания. Фаза роста разделена по времени на два одинаковых промежутка по моменту, когда заболевание выявлено у половины из всех теоретически зараженных в конечном итоге (варьируется параметром «Заболеваемость»). Этот момент называется пиком пандемии. До пика количество зараженных удваивается через определённый промежуток времени (варьируется параметром «Период удвоения количества заболевших»), а после него увеличивается согласно масштабированной логистической кривой. Фаза угасания начинается начинается через промежуток времени, равный половине длительности фазы роста. Это упрощенная модель сделана на основе модели Милана Батисты, но не учитывает динамический параметр уровня заражения «infected rate».