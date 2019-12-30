Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

В занимающейся сетевой продажей билетов компании Fandango огласили рейтинг самых ожидаемых фильмов, премьеры которых состоятся в следующем году году. Информацию об этом сообщили в понедельник, 30 декабря, в «Российской газете».

Как уточнили в издании, больше всего зрители ждут картину «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс, снятую по мотивам сюжетов вселенной DC. Второе место досталось «Черной Вдове» Кейт Шортланд со Скарлет Йоханссон в главной роли. Почетную «бронзу» критики присудили Хлои Чжао с его фильмом «Вечные». Четвертую строчку занял ремейк мультфильма Disney «Мулан», пятое — картине Кэри Фукунага с «Не время умирать», который стал уже 25-м фильмом из серии «бондианы».

В номинацию самых ожидаемых картин 2020 года также попали хоррор «Тихое место 2», комикс «Хищные птицы», «На высоте» — киноверсия бродвейского мюзикла, пиксаровский мультфильм «Душа» и девятый «Форсаж».



Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter