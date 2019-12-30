Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

В занимающейся сетевой продажей билетов компании Fandango огласили рейтинг самых ожидаемых фильмов, премьеры которых состоятся в следующем году году. Информацию об этом сообщили в понедельник, 30 декабря, в «Российской газете».



Как уточнили в издании, больше всего зрители ждут картину «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс, снятую по мотивам сюжетов вселенной DC. Второе место досталось «Черной Вдове» Кейт Шортланд со Скарлет Йоханссон в главной роли. Почетную «бронзу» критики присудили Хлои Чжао с его фильмом «Вечные». Четвертую строчку занял ремейк мультфильма Disney «Мулан», пятое — картине Кэри Фукунага с «Не время умирать», который стал уже 25-м фильмом из серии «бондианы».

В номинацию самых ожидаемых картин 2020 года также попали хоррор «Тихое место 2», комикс «Хищные птицы», «На высоте» — киноверсия бродвейского мюзикла, пиксаровский мультфильм «Душа» и девятый «Форсаж».