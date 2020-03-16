Кинотеатрам рекомендовали ограничить продажу билетов из-за коронавируса

Ассоциация владельцев кинотеатров России рекомендует ограничить продажу билетов до 100-150 на один кинозал из-за коронавируса. Об этом говорится в документе на сайте организации.



«Принимая во внимание, что кинотеатр является местом досуга и массового посещения и осознавая ответственность владельцев кинотеатров за обеспечение безопасного и комфортного посещения зрителями кинотеатров, Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендует по возможности ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100 — 150 билетов на один кинозал», — указано в документе.

Кроме того, рекомендовано информировать посетителей о мерах против коронавируса, перевести часть сотрудников на удалённый режим работы, увеличить интервалы между сеансами до 30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств, разместить в местах массового пребывания зрителей санитайзеры и/или одноразовые влажные анибактериальные салфетки.

«Рекомендовать кассирам билетных касс кинотеатров предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, при этом, если группа кинозрителей выражает желание приобрести несколько кинобилетов рядом, то не препятствовать им в этом», — сказано в сообщении.