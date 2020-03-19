В правительстве объяснили, могут ли частные площадки проводить мероприятия

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Частные площадки могут проводить мероприятия, однако им настоятельно рекомендовано отказаться от них. Об этом «Новому Калининграду» сообщил пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Пока что не принят пакет поправок [к закону], в рамках которого нарушение решения оперативного штаба является уголовно наказуемым. Мы в свою очередь признательны бизнесу, который проявил ответственную позицию и отменил или существенно сократил свои мероприятия. Это важно для недопущения распространения нового вируса и заботе о здоровье наших жителей», — отметил Дмитрий Лысков.

Напомним, с 18 марта в регионе вводится запрет на массовые мероприятия с любой численностью участников. Такое решение принято оперативным штабом по контролю за коронавирусной инфекцией. Запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 30 апреля. Также должны закрыться плавательные бассейны «в подведомственных организациях». Приостановить работу бассейнов рекомендовано и всем руководителям частных спортивных комплексов. Запрещено заселять в гостиницы, мотели и другие места размещения на территории Калининградской области иностранных граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.


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