В Калининграде анонсировали съемки на Преголе фильма про нахимовцев

В воскресенье, 26 мая, в Калининграде пройдут съёмки художественного фильма «Нахимовцы-2. Янтарный берег». Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«Киногруппе не требуется перекрытие дорог, так как сцена развернётся на Преголе, по ней пойдут лодки курсантов», — отмечается в сообщении.

Как уточняет сайт cinema39, «по сюжету, мать главного героя переводит сына из Санкт-Петербургского в Калининградское Нахимовское училище. Герою фильма предстоит предотвратить теракт на судне в Калининградском заливе. Главные роли в картине «Нахимовцы-2. Янтарный берег» исполнят Никита и Данила Ходуновы, Андрей Мерзликин, Ольга Павловец, а также юный актёр кино Владимир Левченко».

