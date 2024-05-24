В Калининграде анонсировали съемки на Преголе фильма про нахимовцев

Фото из телеграм-канала администрации Калининграда
Фото из телеграм-канала администрации Калининграда
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В воскресенье, 26 мая, в Калининграде пройдут съёмки художественного фильма «Нахимовцы-2. Янтарный берег». Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«Киногруппе не требуется перекрытие дорог, так как сцена развернётся на Преголе, по ней пойдут лодки курсантов», — отмечается в сообщении.

Как уточняет сайт cinema39, «по сюжету, мать главного героя переводит сына из Санкт-Петербургского в Калининградское Нахимовское училище. Герою фильма предстоит предотвратить теракт на судне в Калининградском заливе. Главные роли в картине «Нахимовцы-2. Янтарный берег» исполнят Никита и Данила Ходуновы, Андрей Мерзликин, Ольга Павловец, а также юный актёр кино Владимир Левченко».

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